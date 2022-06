Suomi ja Ruotsi ovat vetäneet Nato-hakemustensa kanssa tähän asti vahvasti yhtä köyttä. Kannattaako Suomen kuitenkaan jäädä odottamaan Ruotsia, jos mahdollisuus jäsenyydelle tulee ennen länsinaapuria?

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi sunnuntaina keskustellessaan Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa Suomen ja Ruotsin menevän yhdessä Natoon.

– Ruotsin asia on meidän, Niinistö kommentoi tiedotustilaisuudessa

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak nimitti Twitterissä Niinistön lausuntoa ”potentiaalisesti katastrofaaliseksi”. Salonius-Pasternak toisti kommenttinsa myöhemmin Ylen aamu -televisio-ohjelmassa.

Suomen hallitus on tutkijan mukaan argumentoinut kuukausien ajan, että hakuprosessin tulisi olla nopea ja Suomen turvallisuuden oltava ainoa keskeinen asia.

– Nyt Suomi ilmoittaisi, että me olemme käytännössä Ruotsin panttivanki. En näe sitä poliittisen johdon näkökulmasta järkevänä sitoa itseämme Ruotsiin näin tiukasti, Salonius-Pastrnak sanoi Ylellä.

Salonius-Pasternakin mukaan yhteinen hakemuksen jättäminen oli symbolisesti tärkeää, mutta pelivaraa olisi pitänyt jättää.

– Olisi pitänyt jättää varaa siihen, että toivomme liittyvämme Ruotsin kanssa samaan aikaan, mutta jos näin ei käy niin Suomi ei vapaaehtoisesti jää pitkäksi aikaa istumaan Naton ulkopuolelle, jos se voisi olla sisäpuolella.

Suomi ja Ruotsi ovat tähän asti kulkeneet Nato-hakemustensa kanssa käsi kädessä, mutta kannattaisiko Suomen tarttua jäsenyyteen jo ennen Ruotsia, jos se olisi mahdollista? Tätä mieltä ovat muut asiantuntijat.

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri

Pekka Toveri.

– Kyllähän se antaisi huonoa kuvaa, jos Suomi tässä alkaisi tekemään omaa diiliänsä, pääesikunnan entinen tiedotuspäällikkö Pekka Toveri sanoo.

– Niin kuin Suomen poliittinen johto on arvioinutkin, tässä on parempi pitkäaikaisen kumppanin kanssa katsoa tämä peli loppuun.

Toveri toivoisi, että Ruotsin parlamentissa alettaisiin vetämään yhtenäisempää ulkopoliittista linjaa, kuten Suomessa on tehty.

Suomen taas ei Toverin mielestä tulisi lepytellä Turkkia Nato-jäsenyyteen tähdätessä.

– Kyllä tässä Naton pitäisi organisaationa ottaa itseään organisaationa niskasta kiinni ja katsoa, että mitkä ne meidän perimmäiset arvot olivatkaan.

Se, että Suomi yrittäisi päästä jollain keinolla Turkin suosioon ja puhua itseään sisään jättäisi huonon maun suuntaan sekä toiseen.

– Prosessi on vielä kesken, ei tässä mitään paniikkia ole. Neuvottelut eivät ole päässeet vielä edes kunnolla käyntiin.

– Tuolla on isoja Nato-maita, jotka ovat antaneet vakuuden siitä, että jos prosessin aikana tulee ongelmia, he tulevat auttaman.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola

Mika Aaltola.

– Lähtökohtana on se, että haimme Ruotsin kanssa yhtä aikaa, ja se totta kai tarkoittaa sitä. Myös Suomen intressissä on, että Ruotsi on siellä [Natossa], ja Ruotsin intressissä on, että Suomi on siellä. Mutta erilliset hakemuksethan ne ovat.

Mika Aaltola sanoo, että Suomen ja Ruotsin hakemukset saattavat kuitenkin eriytyä Nato-prosessin aikana teknisistä syistä, sillä ratifikaatioprosessi voi edetä eri tahtiin Naton jäsenvaltioissa.

– Samasta ovesta mennään, mutta onko siinä sitten muutaman kuukauden heitto, niin mielestäni se on aika samantekevää. Jos Suomi nyt pääsee ensin, se voi tietysti auttaa Ruotsia heidän prosessissaan.

– Kyllä Suomi sinne ihan itsenäisesti haki, että onko sitten elämän ja kuoleman kysymys pääseekö Ruotsi, sitä joudutaan puntaroimaan, jos sellainen skenaario toteutuu, Aaltola pohtii.

Aaltolan mukaan Suomen ei kannata luopua päämäärästään edetä Ruotsin kanssa samaan aikaan vain sen takia, että eteen tuli ”vähän vaikeuksia”.

– Ei ensimmäisessä vastoinkäymisessä kannata hypätä sellaiseen hyvin säikähtäneeseen asenteeseen.

Aaltola arvioi, että kesäkuussa järjestettävä huippukokous Madridissa selkiyttää Suomen, Ruotsin ja Turkin välistä epäselvää tilannetta. Hänen mukaansa ei ole Turkin kannalta hyvä, että maa vie pohjaa Naton konsensukseen ja avoimiin oviin perustuvilta periaatteilta.

Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg

Tuomas Forsberg.

– Niin pitkälle, kun voidaan mennä yhtä aikaa, mennään yhtä aikaa. Jos Ruotsi haluaa siitä irrottautua, niin silloin tietysti me emme voi sille mitään.

– Tässä vaiheessa olisi huono signaali antaa viestiä siitä, että meidän solidaarisuutemme Ruotsia kohtaan kestää kuukauden, kun kuitenkin pitäisi olla yhdessä liitossa vuosikausia ja tehdä yhteistyötä.

– Tilanteet voivat toki elää, mutta Ruotsia kuitenkin tarvitaan. Suomen asemakin on Natossa paljon parempi, jos siellä on Ruotsi.

Tuomas Forsbergin mukaan nykyinen välitila ei ole syy tehdä hätäratkaisuja. Hän ei ole varma, tekisikö Turkki esimerkiksi erillisratkaisun Suomen suhteen.

– Meidän kannattaa lähteä siitä, että [Naton] puolustussuunnittelu tehtäisiin siltä pohjalta, että sekä Suomi että Ruotsi ovat Natossa, eikä tehdä ensin suunnitelmia niin, että vain Suomi on Natossa.