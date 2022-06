Keskustelut Kultarannassa ovat nostaneet esille myös Norjan mahdollisen EU-jäsenyyden.

Kultaranta-keskustelujen toinen päivä alkoi maanantaina aamukeskustelulla, jonka aiheena oli pohjoismainen malli ja turvallisuus.

Keskustelun panelisteina olivat eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk), Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, Ruotsin ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Björn Fägersten ja Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Kirsi Creutz.

– Jos olet norjalainen tai suomalainen poliitikko, eroat muista eurooppalaisista poliitikoista siinä, että Venäjä on rajanaapurisi, Støre sanoi.

Hän painotti, etteivät maat voi valita maantiedettään. Støren mukaan monet hänen eurooppalaisista kollegoistaan ovat vuosituhannen vaihteen jälkeen katsoneet pois päin Venäjästä, vaikka näin ei hänen mielestään olisi pitänyt tehdä.

Natossa Støre ei kuitenkaan ensisijaisesti kannata sitä, että Pohjoismaat muodostaisivat liiton sisäisen ryhmänsä. Tähän ajatukseen liittyi myös Vanhanen. Hänen mukaansa Naton sisällä on kuitenkin syytä keskustella pohjoismaisesta ja Itämeren alueen yhteistyöstä.

Suomen ja Ruotsin päätöstä hakea Natoon on sanottu monesti Kultaranta-keskustelujen aikana historialliseksi, mutta Creutz on asiasta eri mieltä.

Hänen mukaansa Suomi ja Ruotsi ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä Naton kanssa ja historiallisempaa on, miten nopeasti mielipide Nato-jäsenyyden suhteen muuttui molemmissa maissa.

Fägerstenin mukaan merkittävää oli myös asian käsittelyjärjestys ja yhteinen prosessi Ruotsin kanssa. Kaikki panelistit peräänkuuluttivat, että yhteistyö Pohjoismaiden kesken syvenee ja että sitä tulee myös kehittää Nato-jäsenyyden myötä.

– Moderneja uhkia varten pitäisi valmistautua yhdessä Pohjoismaiden kesken, Støre sanoi ja otti esille muun muassa kyberturvallisuuden.

Turvallisuuskeskustelu Kultarannassa on kirvoittanut myös keskustelua Norjan mahdollisesta EU-jäsenyydestä. Støre itse puoltaa maan jäsenyyttä, mutta laajempaa tukea sille ei Norjan parlamentissa ole. Pääministeri ei pitänyt todennäköisenä, että asia nousisi Norjan seuraavien vaalien keskiöön. Hän muistutti, että Norja äänesti EU-jäsenyyttä vastaan 1994.

Støren mukaan on myös tärkeää, että tällaisena aikana yhteiskunnallista polarisaatiota pyritään ehkäisemään. Vanhanen nosti keskustelussa esille, että vaikka Norja ei ole unionin jäsen, on se pannut toimeen unionin lakeja jopa enemmän kuin osa unionin jäsenmaista. Tämän lisäksi Norja on yksi unionin nettomaksajista.

Størelta myös kysyttiin, miten Norja on onnistunut pitämään jännittyneen ilmapiirin poissa Norjan ja Venäjän jakamalta rajalta.

– Geopoliittiset jännitteisyydet eivät yleensä näy Norjan ja Venäjän rajalla, sillä ne tulevat kauempaa, kuten nyt Ukrainasta, hän vastasi.

Lopussa keskusteltiin siitä, mitä Suomi ja Ruotsi voivat antaa Natolle. Vanhanen sanoi, että Suomelle jäsenyydessä on kyse turvallisuudesta, eikä Suomi tee kompromisseja esimerkiksi kansallisen suvereniteetin suhteen. Aiemmin keväällä pitämässään puheessa Vanhanen myös totesi, että Suomi on turvallisuuden tarjoaja.

– Pohjoismaat ei ole uhka kenellekään, Støre sanoi ja huomautti samalla, että Suomen ja Ruotsin jäsenyyden myötä Nato kasvattaa pinta-alaansa.

Creutz muistutti lopussa, että Suomen Nato-jäsenyyden myötä myös Venäjän tulee harkita uudelleen asemaansa suhteessa Suomeen ja Natoon.