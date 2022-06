Kokoomuksen puheenjohtajana jatkava Petteri Orpo vakuuttaa, että hänen terveytensä kestää eduskuntavaalitaistelun ja mahdollisen pääministerin tehtävän.

Neljännelle puheenjohtajakaudelle yksimielisesti kokoomuksen puoluekokouksessa Kalajoella valittu Petteri Orpo poistui linjapuheensa jälkeen lavalta aplodien saattelemana.

Orpo ohjattiin takaisin lavalle odottamaan muuta puoluejohtoa aplodien jatkuessa. Puhe oli ohi, mutta mikrofoni oli jäänyt auki.

– Jos ei tästä tule vaalivoittoa, niin ei mistään, Orpo lausahti.

Kokoomus on pyrkinyt koko puoluekokousviikon välttämään ylimielistä vaikutelmaa tilanteessa, jossa se on gallupien mukaan ylivoimaisesti suosituin puolue noin 26 prosentin kannatuksella.

Lavakommentit paljastivat, mitä Orpon mielessä liikkui.

Orpo kehotti vielä varapuheenjohtajia Antti Häkkästä ja Elina Valtosta laittamaan tanssiksi.

– Pistä tanssiksi. Hans-vili-vili! Orpo naureskeli.

Tanssia ei nähty, vain hienoista keinuntaa.

Orpo vaikutti hieman harmistuneelta, kun IS kertoi hänelle mikkiin välittyneistä lavapuheista.

– Se tarkoitti sitä tunnelmaa, mikä oli salissa. Väki seisoi ja taputti ja tunnelma oli todella vahva. Harmi, että se kuului, koska en halua mitään ylimielisiä juttuja.

Orpon linjapuheen ytimessä oli Nato – kokoomus otti kunniaa jäsenyyden hakemisesta.

Ennen Orpon linjapuhetta kokousvieraille näytettiin video, jossa mainittiin, että kokoomusnuoret asetti jo vuonna 1995 kansainvälispoliittisessa ohjelmassaan tähtäimen Nato-jäsenyyteen.

Videossa esiteltiin MTV:n vanhaa uutisklippiä, jossa viitattiin kyselyyn, jonka mukaan 27 prosenttia kokoomuslaisista kannattaa Nato-jäsenyyttä ja 38 prosenttia kannattaa Nato-jäsenyyttä, jos silloisen pääministeri Paavo Lipposen (sd) hallitus on sitä mieltä.

Orpo veti Nato-taskuliinan esiin linjapuheensa aluksi. Espoon kaupunginvaltuutettu Mikko Laakso (kok) tilasi taskuliinoja 2018 ja yksi päätyi Orpolle. Orpo kertoi, ettei hän ole kuulunut erityisesti ”taskuliinahenkilöihin”, mutta on säilyttänyt liinaa eduskunnassa työpöydällään.

Tämän jälkeen videossa kuvattiin kokoomuksen tuon aikaista puheenjohtajaa Sauli Niinistöä, joka oli hivenen yllättynyt tuloksista.

Videoklipin saattoi tulkita niin, että kokoomus kettuili vanhalle puheenjohtajalleen, joka suhtautui pitkään varauksellisesti Nato-jäsenyyteen.

– Näin sen videon ekan kerran, se vain kuvasi sitä, että tässä on ollut kaikenlaisia vaiheita. Ei missään nimessä ole tarvetta hänelle (Niinistölle) kettuilla.

Kokoomus on ajanut Suomen Nato-jäsenyyttä vuodesta 2006. Orpo sanoo, ettei hän ole kokenut kokoomuksen ja Niinistön Nato-suhdetta hankalaksi.

– Toki ero on se, että hän edusti sitä perinteistä linjaa, Nato-kumppanuus, yhteistyö jenkkien ja muiden kanssa, EU-turvatakuut.

– Meillä on ollut suoranuottisempi linja, mutta kuten hän itse sanoi, maailma muuttui ja naamio riisuttiin. Jälkikäteen on nähtävissä, että hän lähti ajamaan Ukrainan sodan syttymisen jälkeen määrätietoisesti Nato-jäsenyyttä.

Orpo väittää, ettei Suomesta olisi tullut esimerkiksi Naton rauhankumppania ilman kokoomusta.

– Olemme puskeneet Suomea joka paikassa lähemmäs Natoa, siksi olemme valmiita Natoon. Onhan se ollut sellaista narulla työntämistä. On ollut iso voima, joka on koko ajan katsonut, ettei vaan liikaa eikä liian nopeasti.

Orpon painottaa, että kokoomus on toiminut keväällä Nato-asiassa hyvin maltillisesti.

– Tämä oli se paikka, jossa ajattelin, että tässä täytyy vähän hehkuttaa.

Lauantaiaamulla ehdokaspuheessaan Orpo kertoi löytäneensä puheenjohtajan työhön vielä vahvemman palon viime kesänä, jolloin hän joutui pitämään taukoa politiikasta.

Orpo tapasi lauantaina kansalaisia Kalajoella Loisto-ostoskylässä.

Taustalla oli sydänkohtaus, jonka Orpo sai heti kokoomuksen kuntavaalivoiton jälkeen.

Lue lisää: Petteri Orpo kertoo nyt dramaattisesta sairastumisestaan: luuli närästykseksi – olikin sydänkohtaus

Orpo vakuuttaa, että hänen terveytensä kestää eduskuntavaalitaistelun ja mahdollisen pääministerin tehtävän.

– Oli yksi tukos, joka poistettiin, muuten sydän todettiin terveeksi. Olen ollut kontrolleissa ja kaikki on kunnossa, pidän vähän parempaa huolta itsestäni joka tasolla ja loppuelämän lääkitys on. Kun meni jalka poikki, kuntoilut jäivät melkein kolmeksi kuukaudeksi. Nyt on vähän kuromista tässä.

Orpo kertoi vihkiytyneensä taukoa pitäessään tavallisten ihmisten huoliin Puolangalla sijaitsevan K-Market Paprikan edustalla sekä paikallisen Shellin baarissa.

– Näki sen kontrastin, kun valtakunnanpolitiikassa kohkattiin jostakin. Ei kukaan edes tunnistanut niitä. Siellä puhuttiin bensan hinnasta, miten palveluihin pääsee, toimiiko terveyskeskus, onko se koulu siinä, poliisia ei näy kylällä, tiessä on kuoppia – se oli paluuta perusasioihin.

Linjapuheessaan Orpo sanoi, että hyvä arki koostuu siitä, että on turvallista elää, on mahdollista käydä töissä ja rahat riittävät sähkölaskuun, ruokaan – ja haaveisiin.

Orpo maalaili puheessaan, että ”valoisan tulevaisuuden takaamiseksi meidän on otettava käyttöön kasvun kaava”.

Orpo linjasi myös, että velkaantuminen on pysäytettävä ja velaksi eläminen on lopetettava.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) on hahmotellut, että velkataso tulee asettumaan tuleviksi vuosiksi noin seitsemän miljardin mittakaavaan.

Lähteekö kokoomus siitä, ettei uutta velkaa oteta lainkaan?

– On erittäin huolestuttavaa, että hallitus ja valtiovarainministeri vain toteavat, että velkataso asettuu seitsemän miljardin tasolle. Alijäämä on niin suuri, että on täysin mahdotonta ajatella, että ilman erityistä talouskasvua velkaantuminen voitaisiin kokonaan pysäyttää, Orpo vastaa.

Orpo ei halua mennä lukuihin, mutta puhuu kaksikin vaalikautta kattavasta suunnitelmasta, jolla velkaantuminen ”saadaan laskevalle uralle ensi kauden aikana”.

– Kyllä sieltä löytyy priorisoimalla kohteita, joissa pystytään vähentämään menoja ilman julmia leikkauslistoja.