Kaikkosen mukaan nyt täytyy pitää pää kylmänä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen käsitteli puheessaan keskustan puoluekokouksessa Turkin Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden viivyttämistä.

– Turkkilaisilla on kieltämättä aikamoinen valttikortti kädessään – Naton yksimielinen päätöksenteko – mutta kortittomia emme ole mekään, Kaikkonen sanoi.

Hän totesi, että Suomen ja Ruotsin jäsenyyksien toteutuminen mahdollisimman nopeasti on tärkeä merkki siitä, että Naton avoimien ovien politiikka toimii.

Se että Turkin solmima solmu saadaan avattua, on myös Natolle itselleen tärkeää, Kaikkonen sanoi.

– Kauanko tämä vie, sitä ei tiedä kukaan enkä lähde sitä tässä arvailemaan. Mitä pikemmin, sen parempi. Yksinkertainen tilannearvioni ja neuvoni tällekin joukolle on: meidän on pidettävä oma pää kylmänä. Asiat järjestyvät, ennemmin tai myöhemmin. Totean myös, että meillä ei ole hätää. Rajoillamme on rauhallista, puolustusvoimamme ja rajavartijamme ovat iskussa ja valppaina tilanteen edellyttämällä tavalla. Meillä on lisäksi valtava määrä kansainvälisiä ystäviä, Kaikkonen sanoi.