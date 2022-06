Annika Saarikon lapsi esitti pysäyttävän kysymyksen sodasta

Keskustan puheenjohtaja sanoi, että tänä keväänä moni lapsi on murehtinut ja pelännyt, myös heillä kotona.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko tunnusti keskustan puoluekokousväelle kokeneensa neuvottomuuden hetkiä kotona lapsensa kysymysten äärellä.

– Lasten ei pitäisi ikinä joutua kantamaan aikuisten huolia. Ei koskaan. Tänä keväänä moni lapsi on murehtinut, pelännytkin. Niin myös meillä kotona, Saarikko kertoi poliittisessa linjapuheessaan keskustan puoluekokouksessa.

Hän kertoi koskettavasti lapsensa ajatuksista: ”Mulla on semmoinen olo, että Venäjä hyökkää tännekin.”

Saarikolla on kaksi lasta, 7-vuotias Kaarlo ja 2-vuotias Aarni.

Vaikein kysymys oli kuitenkin seuraava:

– Äiti, mistä sota alkaa? Entä mihin se loppuu?

Keskustan puheenjohtaja kertoi, että kun hän pohti Suomen parasta uudessa ajassa, yksi vaikeimmista keskusteluista käytiin kotona.

– Äiti, jos meille tuli tulisi sota, kuka Suomea sitten auttaisi?

Saarikon mukaan päätös hakea Naton jäseneksi oli teko tulevien sukupolvien turvaksi.

Hän kiitti keskustalaisia käytännönläheisestä, ratkaisuhakuisesta ja rauhallisesta otteesta, jolla puolue päätyi kannattamaan Suomen hakeutumista Natoon. Puoluevaltuuston kanta oli yksimielinen, samoin eduskuntaryhmän.

– Ei ole sattumaa, että Suomen historian jokaisessa saranakohdassa Maalaisliitto-Keskusta on ollut ja on vastuunkantaja. Vastuu sopii meille, me emme sitä väistä. Keskusta tuntee velvollisuutensa.