Keskusta aikoo tehdä ensi vaalikaudelle esityksen erityistalousalueiden perustamisesta.

Keskusta järjesti ennen puoluekokouksensa alkua Lappeenrannassa seminaarin itäisen Suomen tulevaisuudesta.

Itäinen Suomi, Kouvolasta Utsjoelle on kärsinyt taloudellisesti Venäjän vastaisista pakotteista turistien vähentyminen jo Krimin valtauksesta alkaen. Nyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan itäraja on sulkeutumassa kokonaan, joka on iso menetys itäsuomalaisten taloudelle.

Venäläiset eivät ole palaamassa itäiseen Suomeen pitkään aikaan, ja kauppa on jo liki tyrehtynyt. Esimerkiksi venäläiset turistit toivat aiemmin pelkästään Etelä-Karjalaan miljoona euroa päivässä, tai lukuisat yrityksen itärajan tuntumassa ovat käyneet vilkasta puukauppaa venäläisten kanssa.

Hallitus tekee budjettiriiheen mennessä paketin, jolla lyhyellä tähtäimellä autetaan itäistä Suomea.

Valtiovarainministeri, puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) mainitsi seminaarissa, että ensi vaalikaudelle keskusta aikoo esittää erityistalousalueiden perustamista. Saarikko kertoo erityistalousalueista hivenen enemmän puoluekokouksen avauspuheessaan iltapäivällä.

Seminaarissa valtiovallan kannat itäsuomalaisille kertoi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).

– Rupeamme maksamaan sodan hintaa, Lintilä sanoi puheenvuoronsa aluksi.

Lintilä sanoi, että Venäjän kauppa on seis pitkään.

– Tämä kestää kauan. Pakotteet eivät ole lähdössä. Vaikka sota loppuisi tänään, pakotteet olisivat voimassa vuosia, Lintilä totesi.

Myös itäsuomalaiset tuskin itsekään elättelevät toiveita, että venäläiset tulisivat pian takaisin ja idänkauppa alkaisi taas rullata. Bisnestä ja turisteja on etsittävä muualta.

Lintilä pani toivonsa itäsuomalaisiin yrityksiin. Lintilä muistutti, että kolme neljäsosaa uusista työpaikoista syntyy kasvuyrityksiin.

– Valtio ei tule perustamaan tehdasta, johon ihmiset menevät töihin. Se oli Kekkosen aikaa.

– Alueen yritykset ovat kasvun moottori. Yritykset, joilla on potentiaalia kasvuun. Lintilä sanoi.

Lintilän mukaan valtio voi auttaa yrityksiä ja luoda olosuhteita, mutta tärkeämpää on alueiden omaehtoinen kehitys.

Lintilä esimerkiksi kehotti hakemaan energia-avustuksia, joista ministeriössä on varastossa yli miljardi euroa.

– Älkää jääkö surkuttelemaan tätä tilannetta.

– Valtiovalta auttaa, olkaa tekijöitä, Lintilä sanoi puheenvuoronsa lopuksi.

Keskustan puoluekokous on Lappeenrannassa nyt perjantaista sunnuntaihin.