IS SEURAA

Kokoomusta vuodesta 2016 johtanut Petteri Orpo valitaan Kalajoen puoluekokouksessa jatkokaudelle.

Suuri puoluekokousviikonloppu on täällä! Kokoomus on koolla Kalajoella, keskusta Lappeenrannassa ja vasemmistoliitto Porissa. IS seuraa puoluekokouksia hetki hetkeltä koko viikonlopun ja näyttää tapahtumapaikoilta suoraa lähetystä.

Kokoomuksen puoluekokousta seurataan tässä artikkelissa. ISTV:n suora lähetys kokouspaikalta Kalajoen Hiekkasärkkien tuntumasta alkaa kello 14. Tekstimuodossa oleva hetki hetkeltä -seuranta tulee luettavaksi tämän artikkelin yhteyteen.

Lähetyksessä Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapla haastattelee kokouksen alkaessa kiinnostavia nimiä. Puheenjohtaja Petteri Orpo on HAAPALA-TV:n haastattelussa kello 17.17.

Kokoomuksen puoluekokouksen seremonialliset avajaiset ovat lauantaiaamuna, jonka jälkeen Orpo valitaan jatkokaudelle. Kannatusmittausten tukeva etumatka piti huolen siitä, ettei Orpolle haastajaa löytynyt. Puolue sovittelee kokouksessa askelmerkkejä, joilla se pitäisi johtonsa ja nappaisi eduskuntavaaleista pääministerin paikan.

Illalla kokoomuslaisten tie vie rantajuhliin, jossa samppanjakorkit kaikella todennäköisyydellä poksahtelevat.

