Kansallispuvut ovat kuuminta muotia, kun keskusta kokoontuu puoluekokoukseensa Lappeenrantaan.

Suuri puoluekokousviikonloppu on täällä! Keskusta on koolla Lappeenrannassa, kokoomus Kalajoella ja vasemmistoliitto Porissa. IS seuraa puoluekokouksia hetki hetkeltä koko viikonlopun ja näyttää tapahtumapaikoilta suoraa lähetystä.

Keskustan puoluekokousta seurataan tässä artikkelissa. ISTV:n suora lähetys kokouspaikalta Lappeenrannan Kisapuistosta alkaa kello 13.45. Tekstimuodossa oleva seuranta on luettavissa tämän artikkelin yhteydessä.

Lähetyksessä Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Mika Lehto ja Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari seuraavat tapahtumia ja haastattelevat kiinnostavia nimiä.

Kokouksen juhlallisten avajaisten jälkeen luvassa on keskusta puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon puhe. Myöhemmin päivällä esitellään puolueen eduskuntavaalitavoitteet.

Sähköä kokoukseen tuo Saarikon puheenjohtajakisassa haastava Paavo Väyrynen. Kokouksen henkilövalinnat tehdään lauantaina.