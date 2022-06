Koronaohjeiden mukaan vain harvat joutuvat eristykseen korona-altistuksesta.

Pääministeri Sanna Marinilla on koronavirustartunta. Marin järjesti pääministerin perinteiset kesäjuhlat Kesärannassa toimittajille maanantaina ja hallituspuolueille eilen tiistaina

Pääministeri Sanna Marinin (sd) koronatartunnalla ei ainakaan toistaiseksi ole vaikututusta laajemmin lähipäivien päivänpolitiikkaan.

Ministerit ja kansanedustajat ovat tehneet viime kuukauden töitään normaalisti ilman koronarajoituksia ja ilman etätyösuosituksia.

Poliitikot ehtivät tavata päivän aikana vähintään kymmeniä, kenties satoja ihmisiä.

Eilen tiistaina Marin esimerkiksi emännöi Kesärannassa perinteisiä pääministerin kesäjuhlia hallituspuolueiden kansanedustajille, erityisavustajille ja eduskuntaryhmien työntekijöille.

Paikalla Kesärannassa oli mittava joukko Sdp:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja Rkp:n ministereitä ja kansanedustajia.

Sosiaalisessa mediassa on muutamia kuvia hallitusryhmien kesäjuhlista.

Kesärannassa tai muualla Marinin tavanneet eivät joudu sankoin joukoin karanteeniin.

– Aina koronatapauksissa käynnistyvät tarvittavat toimenpiteet. Jos on mahdollisia altistumisia, niistä on ilmoitettu. Ministereille altistumisarviointi on tehty erikseen, valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Paasikoski kertoi.

– Jos on ollut tapaamisia tai kokouksia, on laitettu tartunta tiedoksi. Ja THL:n ohjeistuksia pyydetään noudattamaan, Paasikoski jatkoi.

Eduskunnasta kerrotaan, että eduskunnan työterveyslääkäri on ystävällisenä muistutuksena jakanut yleiset ohjeet, miten koronatapauksissa nykyisin toimitaan.

Politiikka siis rullaa normaalisti, ja viikonloppuna pidetään kokoomuksen, keskustan ja vasemmistoliiton puoluekokoukset.

Pääministeri Marin järjesti Kesärannan perinteiset kesäjuhlat vasta nyt ensimmäistä kertaa, koska vuosien 2020 ja 2021 kesäjuhlat peruttiin koronapandemian vuoksi.

Pääministeri järjestää yleensä peräkkäisinä päivänä kesäjuhlat niin hallitukselle, oppositiolle kuin toimittajille.

Maanantaina Kesärannassa pidettiin kesäjuhlat toimittajille, eilen tiistaina hallituspuolueille, ja tänään keskiviikkona vuorossa piti olla pääministerin kesäjuhlat oppositiolle.

Valtioneuvoston kanslia lähetti maanantaina paikalla Kesärannassa olleille toimittajille viestin, jossa kehotettiin seuraamaan omaa vointia ja katsomaan ohjeistus THL:n sivuilta.

Pääministeriä ennen hallituksen ministereistä noin joka toinen on sairastanut koronan.

Aiemmin ministereistä koronatartunnastaan ovat kertoneet Pekka Haavisto (vihr), Li Andersson (vas), Mika Lintilä (kesk), Tytti Tuppurainen (sd), Anna-Maja Henriksson (r), Annika Saarikko (kesk), Antti Kurvinen (kesk), Antti Kaikkonen (kesk) ja Hanna Sarkkinen (vas).

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö on sairastanut koronan.

Pääministeri Marin oli viime viikolla Yhdysvalloissa, jossa hän osallistui Bilderberg-kokoukseen. Marin tapasi Washingtonissa myös Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin.