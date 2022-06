Paavo Väyrynen uhmakkaissa tunnelmissa keskustan puheenjohtajakisaan: ”Jos järkisyillä valinta tehtäisiin, minä voittaisin”

Keskustalla on käynnissä puheenjohtajakisa ja valinta tehdään lauantaina puoluekokouksessa Lappeenrannassa.

Keskustan puheenjohtajakisaa on käyty sammutetuin lyhdyin.

Ex-puheenjohtaja Paavo Väyrynen (kesk) kertoi jo kaksi kuukautta sitten haastavansa puheenjohtaja Annika Saarikon (kesk) Lappeenrannan puoluekokouksessa.

Paavo Väyrynen IS:n Haapala-tv:n haastattelussa 7. huhtikuuta. Väyrynen oli samana päivänä ilmoittautunut mukaan keskustan puheenjohtajakisaan.

Puheenjohtaja valitaan tulevana lauantaina, keskustan puheenjohtajakisassa ei ole ollut ainuttakaan väittelyä ja uutisia aiheesta saa etsimällä etsiä.

– Ihmettelen, että se ei ole herättänyt huomiota. Se on suuri pettymys, Väyrynen sanoi IS:lle.

– Ensisijainen motiivini lähteä ehdolle oli se, että saadaan keskustelua puolueen linjasta ja politiikasta. Sellaista ei ole syntynyt. Ei ole ollut puheenjohtajakierroksia, ei väittelyjä, ei jäsenäänestyksiä, ei mitään, Väyrynen jatkoi.

Onko tämä niin kutsuttua mediapeliä?

– En minä tiedä, Väyrynen naurahti.

– Yleensä tällainen on herättänyt suurta mielenkiintoa julkisuudessa ja ehdokkaita on haastateltu, ja ehdokkaille on järjestetty keskusteluja livenä ja televisiossa, Väyrynen vastasi.

Puolue ei ole myöskään järjestänyt mitään?

– Olen tietysti pettynyt. Kuten sanoin, motiivini oli, että syntyy keskustelu.

– Nythän tässä alkaa tunnelma nousta ja saattaa tulla vielä hyväkin äänestys, kun ihmiset pääsevät perille, mitkä ovat vaihtoehdot, Väyrynen uskoi.

Puheenjohtaja Saarikko on puheenjohtajakisan ylivoimainen ennakkosuosikki.

Annika Saarikon odotetaan voittavan ylivoimaisesti puheenjohtajakisan Paavo Väyrystä vastaan. Saarikko valittiin puheenjohtajaksi Oulun puoluekokouksessa syyskuussa 2020.

Puoluekokouksessa on 1 759 äänivaltaista kokousedustajaa.

Väyrynen lähtee Lappeenrantaan voittamaan puheenjohtajavaalin.

– Kyllä. Jos järkisyillä valinta tehtäisiin, minä voittaisin, Väyrynen kertoi.

Kertokaa lisää?

– Olen blogissani kirjoittanut, että olisi hyvä jakaa puolueen johtaminen ja hallituspolitiikan johtaminen. Eriyttää ne toisistaan.

– Uskon, että minun johdollani puolue voisi olla suurin puolue ensi keväänä vaaleissa. Joka tapauksessa suurimpien joukossa. Nyt on näköpiirissä, että jos mennään nykyisellä menolla, tulee aika heikko vaalitulos ja keskustan joutuminen heikentyneenä oppositioon on lähellä, Väyrynen vastasi.

Väyrynen, 75, oli keskustan puheenjohtajana 1980-1990.

Väyrynen on kaksi kertaa aiemmin yrittänyt paluuta puheenjohtajaksi, kummallakin kerralla tulos oli kolmas sija ja putoaminen finaalista.

Lahden puoluekokouksessa 2010 Väyrynen sai ensimmäisellä kierroksella 12 prosenttia äänistä, ja toisella kierroksella Mari Kiviniemi voitti Mauri Pekkarisen.

Kaksi vuotta myöhemmin Rovaniemen puoluekokouksessa Väyrynen keräsi puheenjohtajakisassa 23 prosenttia äänistä. Toiselle kierrokselle pääsivät Juha Sipilä ja Tuomo Puumala, ja kisa päättyi Sipilän voittoon.

Nyt tulee ainakin kakkossija, mutta millä se käännetään ykkössijaksi?

– Niin, silloin aiemmilla kerroilla oli myös taktikointia mukana, joka osittain selittää. Nyt ei ole taktikoinnin mahdollisuutta, koska on kaksi ehdokasta, Väyrynen vastasi.

Ainoa kertomanne virheenne oli luopua puheenjohtajuudesta 1990?

--- Sehän oli karmea virhe. Sillä oli kauaskantoiset seuraukset.

Jos sen jälkeen kolmas kerta nyt toden sanoisi?

– Tässä on sellaista historiaa, että tasan 50 vuotta sitten Jyväskylän puoluekokouksessa olin puheenjohtajaehdokkaana.

– Olin silloin 25-vuotias ja oli välttämätöntä herättää puolue ja palauttaa se alkiolaisille linjoille, koska Johannes Virolaisen johdolla oli lähdetty liikaa myötäilemään sosialidemokraattista kasvu- ja rakennemuutospolitiikkaa.

– Silloin minut valittiin varapuheenjohtajaksi, ja nyt 50 vuotta myöhemmin olen taas ehdolla puheenjohtajaksi. Silloin sanoivat, että olen liian nuori. Nyt jotkut sanovat, että olen liian vanha, mutta en niin koe olevani. Onhan minun ikäisiä ihmisiä ollut puolueiden johtotehtävissä aiemminkin, Väyrynen sanoi.

Väyrynen, 75, siis haastoi Virolaisen puheenjohtajakisaan ensi kerran 1972, ja Väyrynen onnistui toisella yrityksellään 1980 voittamaan Virolaisen ja tuli valituksi keskustan puheenjohtajaksi.

Johannes Virolainen joutui väistymään keskustan puheenjohtajan paikalta puoluekokouksessa 1980, kun nuori haastaja Paavo Väyrynen voitti puolueen vanhan isännän.

Jos nyt ette tule valituksi, ja historia toistaa itseään – oletteko ehdolla keskustan puheenjohtajaksi seuraavan kerran kahdeksan vuoden päästä ja tulette valituksi 2030?

– Kyllä tämä on minun viimeinen yritykseni. Jos tulen valituksi, mahdollisesti pyrin jatkokaudelle kahden vuoden kuluttua.

– Tärkeintä olisi, että keskusta pelastettaisiin eduskuntavaalien edellä. Keskustan nykyisellä kannatuksella on näköpiirissä lähes kymmenen kansanedustajan menetys. Todella surkea tulos. Vihreät saivat kolme vuotta sitten 11,5 prosentin kannatuksella 20 kansanedustajaa, Väyrynen huomautti.

Sanoitte, että ette enää tämän jälkeen aio pyrkiä uudeksi puheenjohtajaksi?

– Kyllä tämä on viimeinen yritys. Jos tulen valituksi, mahdollisesti pyrin jatkokaudelle.

– Tärkeintä olisi, että eduskuntavaalit hoidetaan kunnialla. Hallitus jatkaisi hallituspolitiikkaa Annika Saarikon johdolla, ja minä vetäisin vaalikampanjan. Sehän on niin, että puheenjohtajan henkilökohtaisella kannatuksella on suuri vaikutus vaalitulokseen, Väyrynen näki.

Väyrysen mukaan hänen valtakunnallinen kannatuksensa mitattiin viimeksi presidentinvaaleissa 2018.

– Sain niissä yli kuuden prosentin kannatuksen ja voitin sekä sosialidemokraattien että keskustan ehdokkaat. Jo tuollainen lisäys keskustan kannatuslukemiin tarkoittaisi, että olisimme suurin puolue, tai ainakin suurimpien joukossa, Väyrynen laskeskeli.

Kuuden prosenttiyksikön lisäys keskustan nykyiseen 12 prosentin kannatukseen ei ihan kokoomuksen nykylukemiin yllä?

– Kokoomus putoaa alaspäin. Voi olla, että suurimmaksi puolueeksi päästään 18-19 prosentin kannatuksella. Siihen on mahdollista päästä, jos tehdään työnjako, jota olen ehdottanut, Väyrynen vastasi.

Väyrysen ja keskustan välit ovat viime vuosina olleet värikkäät.

Sukset alkoivat mennä ristiin vuonna 2016, kun Väyrynen perusti kansalaispuolueensa. Kansalaispuolueen kanssa Väyrysen välit tulehtuivat keväällä 2018, koska Väyrynen muun muassa kertoi hakevansa keskustan puheenjohtajaksi.

Huhtikuussa 2018 Väyrynen erosi keskustasta.

Kesäkuussa 2018 Väyrynen palasi europarlamentista eduskuntaan, otti kevään 2015 eduskuntavaaleissa saamansa paikan itselleen, erosi keskustasta ja oli vajaan vuoden eduskunnassa Seitsemän tähden liikkeen -edustajana.

Kuva kesäkuun 12. päivä vuonna 2018, kun Paavo Väyrynen palasi europarlamentista eduskuntaan.

Kevään 2019 eduskuntavaaleissa Väyrystä ei valittu ja hän sai Uudenmaan vaalipiiristä pienpuolueen riveissä 1 235 ääntä. Reilua kuukautta myöhemmin eurovaaleissa tulos oli sama, mutta ääniä kertyi 13 671.

Väyrynen liittyi takaisin keskustaan helmikuussa 2020, ja Väyrynen kuuluu keskustan puoluehallitukseen ruotsinkielisen Centerns Distrikt -piirin edustajana.

Väyrynen aikoo olla ehdolla ensi kevään eduskuntavaaleissa.