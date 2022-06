Kommentti: Ohisalon vaikea paluu – sodan jyly hukutti vihreiden haaveet

Vihreiden huoli kasvaa eduskuntavaalien jyrän lähestyessä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Maria Ohisalolla on lyhyt aika yrittää nostaa vihreiden suosiota ennen eduskuntavaaleja.

Onko hetki viimeinen mahdollinen vai jo liian myöhäinen? Onko tehtävä oikea vai väärä? Se ratkaisee Maria Ohisalon ja vihreiden poliittisen lähitulevaisuuden.

Ohisalo palaa vanhempainvapaalta ministeriksi tiistaina. Hän lähti sisäministerin paikalta, mutta palaa ympäristö- ja ilmastoministeriksi.

Tässä välillä Krista Mikkonen pakotettiin ympäristöministeristä sisäministeriksi, jotta räväkämpi Emma Kari voisi toimia pätkäympäristöministerinä. Mikkonen on itsestään numeroa tekemätön asiapoliitikko, mikä on huono juttu, jos tarkoituksena on rummuttaa puolueen ydintehtävää ja saavutuksia siinä.

Tosin vihreät muisti vasta hallitustaipaleen puolivälissä olevansa ympäristöpuolue. Se muistui mieleen, kun vihreät jäivät demarien ja osin vasemmistoliitonkin varjoon muissa asioissa.

Vihreille tuli pikku yllätyksenä, että heidän äänestäjänsä ovat yhä kiinnostuneita tällaisistakin jutuista. Kari alkoi puhua jopa luonnonsuojelusta, jota ehdittiin pitää maalaisvihreiden senioriosaston nostalgisena harrasteluna.

Karin kirin tyrehdyttivät Venäjän ilkiteot Ukrainassa. Luonto ja sen suojelu tippuivat jälleen kerran yleiseltä asialistalta.

Vihreät ottivat äkkiä uuden Nato-kannan, minkä huomio jäi pieneksi kuin kaikki muutkin tekivät niin. Vain vasemmistoliitto kipuili asian kanssa, mikä hyydytti sen keväisen kannatuskirin ohi vihreiden.

Vihreiden sijaisjärjestelyjä Ohisalon vanhempainvapaan aikana moitittiin, koska siihen oli aihetta. Kari sai valtaa hallituksessa, mutta vaikeat aluevaalit sysättiin puheenjohtajan sijaiselle Iiris Suomelalle. Vaalit olivat niin vaikeat, että niiden jälkeen Suomelaa ei paljoa julkisuudessa ole näkynytkään.

Ohisalo aloittaa vapaansa jälkeen puhtaalta pöydältä, jolta eväät on syöty. Ei siitä ihan vain Suomelaa voi syyttää.

Ohisalo aloitti puolueen johdossa tuoreena kansanedustajana vuonna 2019. Sitä ennen konkari Pekka Haavisto oli hoitanut eduskuntavaalit siedettävällä tuloksella. Tosin Ville Niinistön aikojen huimien gallup-lukujen potentiaali ei toteutunut.

Ohisaloa odotettiin potentiaalin toteuttajaksi. Vaatimukset tuoreelle kansanedustajalle olivat kovat. Hallitusvastuu tapaa yleensäkin syödä puolueiden kannatusta.

Tuli demaripääministeri Antti Rinteen sekava ero, tuli pandemia, tuli sota Eurooppaan. Nosta siinä sitten vihreitä teemoja.

Ensimmäisen kauden kansanedustaja Ohisalo joutui paikkoihin, jotka olivat kovia kaiken kokeneillekin. Puolueessa tämä on ymmärretty. Hermostuneet sanat vaihdetaan hipi hiljaa kahviautomaatin ääressä.

Eduskuntavaalien lähetessä niiden volyymi voi nousta.