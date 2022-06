Kokoomuslaiset kertovat, minkälainen johtaja Petteri Orpo oikeasti on – hyvässä ja pahassa

Orpoa kuvaillaan puolueen mieheksi, joka on hyvää kaljanjuontiseuraa. Kokoomuslähteen mukaan Orpon sosiaalisiin taitoihin voi kätkeytyä myös heikkous.

Petteri Orpo on toiminut kokoomuksen puheenjohtajana jo kuuden vuoden ajan.

Petteri Orpo, 52, taputetaan lauantaina Kalajoella kokoomuksen puoluekokouksessa jo neljännelle puheenjohtajakaudelleen.

IS kysyi kokoomuslaisilta, minkälainen johtaja Orpo on.

Asialla on merkitystä, sillä Orpo nousee hyvin todennäköisesti pääministeriksi, jos kokoomuksen gallupsuosio kestää ja kokoomus voittaa ensi kevään eduskuntavaalit.

– Petteri tykkää ottaa porukan mukaan. Siinä näkyy se, että hän on ollut kokoomuskentän valinta ja on tavallaan sellainen puolueen mies, kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen kuvailee.

Eilna Valtonen (kok) kuvailee Orpoa ihmiskeskeiseksi johtajaksi. Kuva kokoomuksen aluevaalivalvojaisista.

Valtonen kuvailee Orpoa tasaiseksi johtajaksi.

– Petterin kanssa on kiva tehdä töitä. Olen digannut. Puolueessa, ryhmässä ja puoluejohdossa arvostetaan sitä, ettei hätäillä ja hötkyillä pienistä, jokaisen gallupin perässä ei tarvitse säikähtää.

Vielä puolitoista vuotta sitten kokoomuksen kannatus oli Ylen gallupissa 16,6 prosenttia, ja kokoomuksen edellä oli Sdp:n lisäksi perussuomalaiset.

Kesäkuussa 2021 kokoomus voitti kuntavaalit. Henkilökeskustelu sammui ennen kuin se ehti edes alkaa.

– Gallupit pelastivat. Jos gallupeissa olisi käynyt toisin, niin haastaja olisi tullut, yksi kokoomuslainen kiteyttää.

Orpoa pidetään sosiaalisesti taitavana. Eräs kokoomuslainen arvelee, että maine hyvänä tyyppinä on auttanut Orpoa selättämään vaikeat ajat.

– Orpo tulee juttelemaan, viettää vaikka baari-iltaa vähän pidempäänkin ja joskus pilkkuunkin asti, on hyvää kaljanjuontiseuraa.

Saara-Sofia Sirénin mukaan Orpon ansioksi pitää nostaa se, että hän uskonut asiaansa, vaikka Orpon kaudella ”on ollut tilanteita, jolloin ei ole näyttänyt niin hyvältä, eikä hänen ympärillään ole ollut sellaista vilpitöntä tukea kuin hyvässä kannatustilanteessa on”.

Saara-Sofia Sirén (kok) sanoo, että puolueessa kaikki tuntevat Orpon.

– Petterin vahvuus puoluejohtajana on ehdottomasti se, että hän tuntee puolueen ja puolueen toimijat todella pitkältä ajalta.

Sirén näkee, että Orpon ote puolueen johtamisessa on koko ajan terävöitynyt.

– Jos ajatellaan, että hänellä oli se sydänkohtaus, niin varmaan se etäisyys, jonka hän sairausloman myötä joutui ottamaan, auttoi terävöittämään strategista otetta puolueen johtamisessa.

Orpo sai sydäninfarktin heti kuntavaalien jälkeen viime kesäkuussa.

– Sydän on kunnossa, ei jäänyt vaurioita. Lääkkeitä ja elämänohjeita jäi sitten loppuelämäksi, Orpo kommentoi asiaa IS:lle viime heinäkuussa.

Yksi kokoomuslähde vertaa Orpoa kokoomusta vuosina 2004–2014 johtaneeseen Jyrki Kataiseen, joka oli hänen mukaansa Orpon tavoin ”mukava kaikkien kaveri”.

Orpoa verrataan Jyrki Kataiseen, joka jätti kokoomuksen puheenjohtajan tehtävän vuonna 2014.

Erona oli se, että Kataisella ”oli aika kovat taustapiiskurit”.

– Orpon kokoomuksessa on helpompi olla eri mieltä, saa olla oikealla, vasemmalla, keskellä, ympäristömyönteinen, bensalenkkarityyppi, agraarikokoomuslainen. Orpo on onnistunut tekemään hyvän synteesin ryhmässä. Sloganissa Sydän on oikealla mainitaan sydän eli välittäminen ja sana oikealla, ei mitään laimeaa, kuten keskustaoikeistolainen maltillinen kansanpuolue.

Kokoomuslähteen mukaan Orpon sosiaalisiin taitoihin voi kätkeytyä myös Orpon heikkous.

– Jossain tilanteissa pitää olla superjämäkkä. Jos on vahva näkemys, sä tiedät, mistä asioista ei anneta periksi. Joissain asioissa oma vankka näkemys on Orpolla vähän niin ja näin. Kun hän kuulee jotakin tahoa, hän voi sanoa, että toi on hyvä juttu, kun hän kuulee toista, niin mutta toisaalta tämä.

Toinen kokoomuslainen sanoo, että Orpo on gallupnosteesta huolimatta yhä sama ”Petteri hyvässä ja pahassa”.

– Pahaa useimmiten Petterissä on se, että hän on eräällä tavalla niin kiltti. Onko kukaan nähnyt Petterin raivostuvan? Se on joskus ihan terveellistä. Jotkut ovat käyttäneet hermostumista hyvin taidokkaasti hyväksi.

Pauli Kiuru (kok) näkee, että jos johtaminen menee autoritäärisyyden puolelle, niin se voi näyttää jämäkältä, mutta on pidemmän päälle tuhoisaa.

– Taitava johtaja onnistuu luovimaan janalla autoritäärisyyden ja kuuntelevuuden välissä. Orpo on kasvanut koko ajan tehtävässään. Jos puheenjohtaja olisi hajottanut porukkaa tai aiheuttaisi tyytymättömyyttä, se näkyisi gallup-luvuissakin.

Kokoomukseen on kuulunut aina vapaamielisempää ja konservatiivisempaa väkeä.

Konservatiiviporukkaa edustava Wille Rydman (kok) sanoo, että puolueen sisäisiä kipupisteitä on pystytty käsittelemään fiksusti niin, ettei kukaan ole kokenut joutuneensa paitsioon.

– On ollut sellaisiakin ajankohtia, jolloin on ollut enemmän tyytymättömyyttä, mutta viimeisen runsaan vuoden aikana asiat ovat toimineet yllättävänkin hyvin, Rydman sanoo.

Rydmanin mukaan Orpo osallistaa eduskuntaryhmää ja puoluejohtoa, eikä ujostele sitä, että hänellä on hyvin näkyviä ja taitavia varapuheenjohtajia.

Wille Rydmanin (kok) mukaan Orpo on ”parantanut juoksuaan läpi oppositiokauden”.

Valtonen ja Antti Häkkänen ovat siitä harvinaisia varapuheenjohtajia, että he ovat olleet äänimäärillä mitattuna Orpoa suositumpia poliitikkoja.

Juuri nyt näyttää siltä, ettei kokoomuksen puheenjohtajakisaa nähdä vuosikausiin.

Timo Heinonen (kok) katsoo, että seuraavan pääministerin pitää istua tehtävässään koko hallituskauden ajan ja viedä puolueensa vaaleihin.

Timo Heinosen (kok) mielestä Orpo on onnistunut yhdistämään kokoomuksen ”jopa historiallisella tavalla”.

Tämä tarkoittaisi sitä, että jos kokoomus voittaa eduskuntavaalit ja Orposta tulee pääministeri, niin Orpon pitäisi hakea kokoomuksen puoluekokoukselta jatkokautta myös vuosina 2024 ja 2026.

– Mulla on sellainen tunne, että siitä tulee (Orpolle) pitkä kakku, mutta luulen, että hän tämän kakun itselleen mielellään ottaa, ei se kuitenkaan elinkautinen ole, Heinonen letkauttaa.

Valtonen sanoo, että Suomen poliittinen järjestelmä hyötyisi siitä, jos keskeiset ministerit eivät vaihtuisi kesken hallituskauden.

– On täysin ennenaikaista puhua sellaisesta, vaaleihin on kymmenen kuukautta. Yleisesti olen pitänyt sitä harmillisena, että meillä on ollut reilun kymmenen vuoden pätkässä seitsemän eri pääministeriä ja yhdeksän valtiovarainministeriä, se alkaa olla jo banaanivaltiomeininkiä.