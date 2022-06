Maria Ohisalo palaa töihin ja yrittää uudelleen käynnistää romahtaneet vihreät: ”Todella paljon työtä”

IS-haastattelu: Maria Ohisalo istui vanhempainvapaalla joitakin kokouksia Ada-tyttären kanssa eduskunnan turvatiloissa. Tiistaina hän palaa sodan muuttaneeseen maailmaan töihin ympäristöministeriksi. Itärajan sulkemiseen liittyen ex-sisäministeri sanoo nyt. – Tähän maahan ei väkivalloin tulla.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sovittaa käteensä ensi viikon tiistaina ympäristö- ja ilmastoministerin salkun. Ohisalo kuvaa töihin paluutaan vihreille uudelleenkäynnistyksen paikaksi.

– Meillä on todella paljon työtä edessämme. Nyt on vajaa vuosi vaaleihin ja tehtävämme on palauttaa ihmisten luottamus jälleen vihreisiin.

Ennen kuin mennään siihen nostetaan esiin kansalaisia kurittava hintojen nousu niin bensapumpuilla kuin ruokakaupassakin. Inflaatio pomppasi Suomessa toukokuussa jo 7,1 prosenttiin Eurostatin ennakkotilaston mukaan. Ohisalo kuvaa tilannetta erittäin huolestuttavaksi ja vakavaksi.

– Meillä on yhteiskuntana iso haaste, että saamme jokaisen kodin lämpiämään, jokaiseen kotiin ruokaa pöytään, lapsille vaatteita ja harrastusmahdollisuuksia.

Ohisalon katse on etenkin lapsi- ja yksinhuoltajaperheissä.

– Lapsiperheköyhyys on ollut jo ennestään huolestuttavan korkealla. Nyt arviolta 13 000 lasta saattaa joutua köyhyyteen energian ja ruuan hinnan nousun seurauksena. Tämä pitää estää.

Hallitus selvittää parhaillaan erilaisia keinoja vastata tilanteeseen. Vihreät ovat esittäneet yhdeksi ratkaisuksi pienituloisille maaseudulla asuville suomalaisille suuntautuvaa energiarahaa. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) piti avausta IS:ssä aiemmin oikean suuntaisena.

– Lisäksi pitää selvittää, onko perustoimeentulotuen perusteissa varmasti huomioitu kaikkien hintojen nousu. Toimeentulotuella pyritään ruuan hintaan jo ennestään vaikuttamaan, mutta onko se nyt ajassa kiinni. Sama koskee yksinhuoltajien toimeentulotuen osan korottamista, Ohisalo esittää.

Hän nostaa esiin lisäksi asuntopolitiikkaa ja joukkoliikenteen lippujen hintojen alentamista. Hallituksen lisätalousarviossa lapsille ja nuorille suuntaamaan tukipakettiin hän on tyytyväinen, mutta lisää tukea voidaan tarvita.

– Toivon, että hallituksen piirissä käydään tarvittaessa keskusteluja kansalaisten lisätukemisesta tässä ajassa.

Ohisalo palaa ministeriksi muuttuneeseen maailmaan. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on pitänyt Ohisalon puhelinlinjat auki vanhempainvapaalla.

– Olemme käyneet Ada-tyttären kanssa eduskunnan turvatiloissa joitakin kokouksia istumassa. Halusin itse osallistua eduskuntaryhmän ulko- ja turvallisuuspoliittisiin keskusteluihin.

Vanhempainvapaalle jäädessään Ohisalo sanoi, että antaa sijaistensa johtaa, mutta puhelin pysyy auki.

– Täytyy myöntää, että puhelin on ollut koko ajan päällä. Samalla olen pystynyt hyvin keskittymään Adan ensimmäisiin kuukausiin. Olemme ehtineet viettämään yhdessä aikaa, mutta minua on helpottanut, että sivustakin on voinut moneen asiaan osallistua. Näissä töissä ei ihan tyhjästä voi liikkuvaan junaan hypätä.

Ohisalon Ada-tytär täytti juuri viisi kuukautta ja jää nyt kotiin isänsä Miika Johanssonin kanssa.

– He pärjäävät todella hyvin yhdessä. Tietysti on haikea tunnelma. Puoluekokous oli toistaiseksi pisin aika, jonka olemme olleet erossa.

Ohisalo hyppää tiistaina vauhdilla liikkuvaan junaan viisikon jäseneksi ja ministeriksi. Ensitöikseen ex-sisäministeri pääsee pääministeri Sanna Marinin (sd) koolle kutsumaan eduskuntapuolueiden kokoukseen etsimään ratkaisua, miten turvapaikanhakijoiden saapuminen Suomeen voitaisiin estää lailla, jos vieras valtio masinoisi rajalle väkeä häirintätarkoituksessa.

” ”Tähän maahan ei väkivalloin tulla. Se on näin yksinkertaisen selvää.”

Marin ei ole saanut keskusteluissaan EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa selkoa, voiko rajan ylityspisteet sulkea. Sisäministeriön ja sen ex- ministerin kanta on toistuvasti ollut, ettei rajan sulkeminen kokonaan ole EU-lainsäädännön mukaan mahdollista edes poikkeusoloissa.

Ovatko ex-sisäministerin ajatukset muuttuneet Venäjän hyökkäyssodan jälkeen?

– Minusta on aivan selvää, että valtion velvollisuus on puolustaa tätä maata ja valvoa omia rajojamme. Tähän maahan ei väkivalloin tulla. Se on näin yksinkertaisen selvää.

Silloin turvapaikkahakemusten vastaanottaminen pitää keskeyttää rajalla?

– En ole nyt ollut valmistelutyössä mukana, enkä pysty sanomaan sisällöstä enempää. Valmiuslain päivittämisen lisäksi myös normaaliaikojen rajalainsäädännön päivittämistä varmasti tarvitaan.

Turkki on jumittanut Suomen Nato-tien ennen kuin edes jäsenyysneuvottelut alkoivat. Ohisalo on seurannut valtiojohdon toimia luottavaisena ja haluaa antaa rauhan käynnissä oleville keskusteluille. Ensi viikolla hän palaa tp-utvan- jäseneksi.

Voiko Suomi joustaa esimerkiksi Turkin asevientikiellosta tai sen vaatimuksiin ”terroristien” luovuttamisesta?

– Nämä ovat hyvin eri painoiset asiat. Minusta on selvää, että Suomi tulee toimimaan jatkossakin oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti, eikä tule rikkomaan ihmisoikeuksia. Suomi pitää Nato-jäsenenäkin kiinni ihmisoikeuksia.

Ohisalo otti kolme vuotta sitten hallituskauden aluksi itselleen sisäministerin salkun, vaikka siirron järkevyyttä puolueelle kyseenalaistettiin. Hän halusi olla Suomen ensimmäinen vihreä sisäministeri. Vihreiden kannatusta salkun valinta ei ainakaan nostanut.

Oliko alkuperäinen salkkuvalinta virhe?

– En kadu sitä. Sisäministerin salkku on erittäin painava ja tärkeä. Vihreän sisäministerin toimesta on tällä hallituskaudella saatu turvallisuusviranomaisille mittavia resurssilisäyksiä. Vastaavia pitää etsiä varmasti aika kaukaa historiasta. Olen ihan tyytyväinen, että olin siinä kaksi ja puoli vuotta.

” ”Kukaan ei voi tulla kiristysruuvia vääntämään meidän suuntaan energiaratkaisujen kautta jatkossakaan.”

Vaalien tehdessä tuloaan ja vihreiden kannatuksen romahdettua alle kymmenen prosentin Ohisalo haluaa selkeästi nostaa puolueen profiilia ilmasto – ja ympäristöministerin pallilta. Ratkaisusta sovittiin jo Ohisalon jäädessä vanhempainvapaalle.

– Sanoin jo silloin puolueen keskusteluissa, että minulle ja vihreille on tärkeää, että nämä asiat ovat aina viisikon pöydässä. Toki puheenjohtajana ne sinne sisäministerinäkin toin, mutta nyt se on mahdollista tehdä painavammin.

Ohisalo johtaa ministeripestiltään ilmasto- ja energiapoliittista työryhmää. Hänen salkussaan on myös kokonaisvastuu ilmastopolitiikan koordinaatiosta.

Ohisalo katsoo ilmasto- ja ympäristökriisin jääneen koronan ja Venäjän hyökkäyssodan jalkoihin.

– Ilmastokriisi ei ole kadonnut minnekään. Meiltä myös häviää tiettyjä lajeja, mikä aiheuttaa ekosysteemeissä ongelmia, kun ihan jokaista lajia tarvitaan. Tässä on yksi ministeritehtäväni prioriteettini. Syksyn aikana käydään keskustelut siitä, millainen luonnonmonimuotoisuusstrategia Suomelta tulee.

Marinin johtamassa talousneuvostossa kävi alkuviikosta professori Partha Dasgupta, jonka luonnon monimuotoisuuden taloudellista merkitystä korostava raportti on saavuttanut laajaa kansainvälistä huomiota. Esitys oli vihreille kuin mannaa taivaasta.

– Hän puhui siitä, kuinka ympäristön tuhoaminen on meillä liian halpaa. EU-tasolla on tehty päästökauppajärjestelmä. Siinä maksetaan päästöistä sen mukaan kuinka paljon niitä tulee. Voisiko jonain päivänä samankaltainen järjestelmä olla myös luonnon resurssien ja monimuotoisuuden ja sen heikentämisessä?

Hallitukselle on valmisteilla selvitys Dasguptan ajatusten sopivuudesta Suomeen.

– Siinä avataan, kuinka kallista ympäristölle haitallinen toiminta tosiasiassa yhteiskunnalle on. Dasguptan käynnin myötä täälläkin herättiin, että luonnon resurssien käyttämisellä pitäisi olla hinta. Luontoa tulisi ajatella yhtenä pääoman muotona taloudellisen ja sosiaalisen pääoman rinnalle.

Vihreiden talouspolitiikan pitkä linja on ollut halukkuus laskea työn ja yrittämisen verotusta kerryttämällä valtiolle tuloja ympäristölle haitallisesta toiminnasta. Ohisalon mukaan valtion menestystä pitäisi jatkossa mitata muillakin mittareilla kuin BKT:llä.

” Minulle ja vihreille on tärkeää, että nämä asiat ovat aina viisikon pöydässä.

Venäjän hyökkäyssodan heijastevaikutukset ovat vauhdittamassa vihreää siirtymää. Hallituksen esitys vihreiden investointien ensisijaisuudesta luvituksessa palaa lausuntokierrokselta uuden ympäristöministerin pöydälle. Ohisalo sanoo aikovansa myös tavata vihreään siirtymään keskittyviä yrityksiä.

– Vihreille investoinneille ja innovaatioille on valtava tilaus. Tämä varmasti auttaa yrityksiä, jotka haluaa tehdä muutosta maailmaan. Tulen tähän erityisesti ministeriössä tarttumaan.

Ohisalosta Suomessa on nyt ymmärretty, että ilmasto- ja ympäristötoimet ovat sekä työllisyyskysymys että rauhan kysymys.

– Fossiilisista polttoaineista irtautuminen ja energiaitsenäisyyden luominen on tärkeää, jotta emme rahoita Putinin ja erilaisten diktaattorien hallitsemia maita ja heidän sotakoneistojaan. Kukaan ei voi tulla kiristysruuvia vääntämään meidän suuntaan energiaratkaisujen kautta jatkossakaan. Tässä juuri on potentiaalia luoda suomalaista työtä ja innovaatioita, joita viedä myös maailmalle.

EU:n rivit alkavat lipsua tiiviistä linjasta. Unkarin vaatimuksesta ”putkiöljyn” tuonti Venäjältä jatkuu. Yalen yliopiston listaus näyttää, että esimerkiksi ranskalaiset ja italialaiset yritykset jatkavat liiketoimintaa merkittävästi normaalimmin kuin useat muut Euroopan maat.

– On erittäin surullista ja valitettavaa, että lupauksista huolimatta monet toimijat edelleen rahoittavat Putinin sotakoneistoa. Se tarkoittaa siviiliuhreja. Näillä yrityksillä on todellakin verta käsissään. Suomessa tämä on ymmärretty, vaikka se on ollut vaikeaa ja maksanut euroja.

Palataan vihreisiin ja puolueen uudelleenstarttausoperaatioon. Eduskuntavaaleihin on reilusti vajaa vuosi aikaa ja kannatuskäyrä mataa alle kymmenessä prosentissa. Heikoimmillaan se kävi keväällä 8,6 prosentissa.

Ohisalo aloittaa selittämällä hallituskauden poikkeuksellisuutta. Ensin tuli pandemia ja sitten maailman mullisti sota Euroopassa. Vihreiden teemat ovat jääneet mullistusten jalkoihin.

Mistä vihreiden kannatusromahdus oikeasti johtuu ja olivatko sekavat sijaiskuviot omiaan laskemaan sitä?

– Pidin galluplukuja huolestuttavina jo ennen kuin lähdin vanhempainvapaalle. Sijaisia ei ole missään nimessä syyttäminen mistään. He ovat tehneet vaikeassa paikassa töitä, jotta olen voinut keskittyä rauhassa ja luottavaisin mielin pienen tyttären kasvattamiseen kotona.

” Usein otsikko on ollut se, että joku riitelee, eikä se, että nostimme perusturvaa.

Mihin ihmisten luottamus vihreisiin romuttui?

– Meidän asiat eivät ole näkyneet. Usein otsikko on ollut se, että joku riitelee, eikä se, että nostimme perusturvaa. Siinä on meidän tehtävämme nostaa ne asiat paremmin esille.

Ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan vihreät ja keskusta keskittyivät pitkälti julkiseen nokitteluun. Suomen Nato-hakemuksen jättäminen on suoristanut hallituksen rivit, eikä riitelyä ole tehty entiseen tapaan julkisuudessa.

Hallituskumppanit ovat taustakeskusteluissa myös kehuneet Karia taitavammaksi neuvottelijaksi kuin Ohisaloa.

Millainen Maria Ohisalo viisikkoon palaa?

– Minulle tärkeintä politiikassa on se, että saan muutosta aikaan niihin asioihin, joihin olen sitä luvannut äänestäjille ja puolueelle. Olemme näyttäneet, että hallituksessa asioita saadaan tehtyä.

Ohisalo puhuu isoista visioista. Rauhaa ja turvallisuutta turvaavista energiaratkaisuista, sosiaaliturvan kehittämisestä, 80 prosentin työllisyysasteesta ja koulutuksesta keinona siihen pääsemiseksi.

Viestiä yritetään kirkastaa keskeisten puoluetoimijoiden tuhannen tapaamisen kiertueella ympäri Suomen. Ohisalo on aikeissa kiertää ensimmäisellä työviikollaan Kuopion, Sallan, Sodankylän ja Naantalin.

– Lähdetään aika täysillä heti. Odotan innolla ihmisten kohtaamista. Se on puuttunut omalta puheenjohtajuuskaudeltani korona-aikana.

Puolueen ex-puheenjohtaja, europarlamentaarikko Ville Niinistö kuvasi AlfaTV:llä toukokuun puoluekokouksessa sunnuntailisien poistosta syntynyttä härdelliä malliesimerkiksi siitä, miten vihreät osaavat ampua itseään jalkaan. Aloitteesta nousi julkisuuteen kärki, että vihreät olisivat olleet valmiit poistamaan palkansaajien sunnuntailisän, jotta palvelualan yritykset voisivat pitää oviaan auki. Niinistön tuomio kuului AlfaTV:llä: ”Totaalinen moka, naiivin hölmösti muotoiltu kanta”. Ohisalo vaikuttaa lievästi loukkaantuneelta.

– Ville kyllä tietää poliitikkona, että tämä hallituskausi on ollut poikkeuksellisen vaikea. Terveiset vaan Villelle! Meillä on hyvä keskusteluyhteys. Painotin itse puoluekokouksessa kolmea asiaa ja ne tulivat otsikoihin.

Vihreiden on katsottu kärsivän miesongelmasta. Esimerkiksi vihreiden eduskuntaryhmässä istuu vain kolme mieskansanedustajaa. Ohisalo sanoo tekevänsä parhaillaan työtä, jotta vaaleihin saadaan kattavasti miehiä ehdolle.

– Olen vanhempainvapaan aikanakin kysynyt ihmisiä ehdolle niin miehiä kuin naisiakin. Uskon, että sukupuolesta riippumatta vahva tulevaisuusvisio siitä, että fossiilienergiasta päästään irti, luodaan suomalaista työtä ja panostetaan sosiaaliturvaan kiinnostaa ihmisiä.

Niinistö harkitsee paluuta kotimaan politiikkaan eduskuntavaaleissa. Hänen mukaansa puolue ei lähde riittävästi mukavuusalueeltaan vastaamaan ihmisten huolenaiheisiin.