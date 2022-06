Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan mukaan Turkin Suomelle esittämä vaatimuslista sisältää asioita, joista ei voida edes keskustella. Kansanedustajat arvioivat, mitä kiistasta voi seurata ja mikä voisi olla B-suunnitelma.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) pitää äärimmäisen epätodennäköisenä, että Turkki estäisi kokonaan Suomen Nato-jäsenyyden.

– Pitäisin sitä niin vakavana iskuna Naton ja Naton keskeisten toimijoiden, varsinkin Yhdysvaltain uskottavuudelle, että en pidä sitä mahdollisena, Halla-aho sanoo IS:lle.

Jos näin kuitenkin tapahtuisi, että Turkki estäisi Suomen Nato-jäsenyyden, niin B-suunnitelma on Halla-ahon mukaan se, että Suomi ei liity Natoon.

Siinä tapauksessa Halla-aho näkee, että Suomi jatkaisi oman uskottavan puolustuksen ylläpitämistä ja vahvistamista sekä kahden- ja monenvälistä puolustusyhteistyötä nykyisten ja mahdollisesti uusienkin kumppaneiden kanssa.

– Tämä on ehkä se toinen vaihtoehto.

Halla-aho ei lähde arvailemaan, milloin tilanne Turkin kanssa voisi ratketa.

– Sellaisilla arvauksilla ei olisi mitään arvoa. Kukaan ei tiedä.

Halla-ahon mukaan tilanteessa ei todennäköisesti ole kyse niinkään Suomesta, vaan pikemminkin Turkin ja Yhdysvaltain välisistä ongelmista ja ehkä jossain määrin Turkin ja Ruotsin välisistä ongelmista.

– Turkin Suomelle esittämä vaatimuslista sisältää sellaisia asioita, joista Turkki varmasti itsekin ymmärtää, että niistä ei oikein voida edes keskustella. Siinä mielessä pidän ehkä tätä kiistaa Suomen ja Turkin välillä vähän teatterina.

Turkki on muun muassa vaatinut Kurdistanin työväenpuolue PKK:ta edustavien etsintäkuulutettujen henkilöiden palauttamista Turkkiin ja terrorismia koskevien lakien muuttamista.

Halla-aho ei usko, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan olisi tehnyt jonkinlaisen sopimuksen Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Suomen Nato-jäsenyyden estämisestä.

– Kaiken sen perusteella, mitä tiedän, pidän tätä erittäin epätodennäköisenä.

Jussi Saramo ei lähde arvailemaan, onko Turkki tehnyt Venäjän kanssa sopimuksen.

Kansanedustaja Jussi Saramo (vas) ei lähde edes arvailemaan sitä, olisiko Turkki tehnyt Venäjän kanssa sopimuksen Suomen Nato-jäsenyyden torppaamisesta.

– Pidän varmana sitä, että emme tiedä mitä kaikkea tässä tavoitellaan. Turkin kortit eivät ole avoimesti pöydällä.

– En halua lähteä spekuloimaan, ja varmaan vikaan menee. Suomen pitää kuunnella kaikkien huolia, mutta tämä on Naton sisäinen asia. Mitä kaikkea tässä on taustalla - Nato varmaan oman pesänsä selvittää. Emme lähde esimerkiksi palauttamaan ihmisiä vastoin meidän lainsäädäntöämme, ja ihmisiä, joita emme aiemminkaan olisi palauttaneet, Saramo totesi.

Voiko Turkki estää Suomen Nato-jäsenyyden kokonaan?

– En sitä todennäköisenä pidä, mutta kaikki pitää ottaa huomioon. Suomalaisessa Nato-keskustelussa oli outo piirre, että oli lehtijuttuja, että Natoon pääsee kahdessa päivässä tai kahdessa viikossa.

– Me, jotka toimme esiin, että prosessi voi olla mutkikas ja kestää kauan, meitä syytettiin jarruttamisesta. On ollut näköpiirissä, että tällaista voi käydä. Ja eihän asiaa kukaan muu tiedä kuin Erdogan, Saramo vastasi.

Jos Turkki blokkaisi Suomen Nato-jäsenyyden, mikä olisi B-suunnitelma?

– Tämä on Turkin ja Naton välinen asia. Suomella on Länsi-Euroopan suurin tykistö ja yksi suurimmista armeijoista Euroopassa. Meillä on paljon enemmän annettavaa Natolle kuin Natolla meille.

– Vaikea sanoa aikamäärettä, mutta Suomessa voidaan ajatella, että olemme hyvin turvassa. Totta kai on niin, että kun Nato-jäsenyyttä on lähdetty hakemaan, toivottavasti tämä prosessi olisi mahdollisimman nopea. Toivoisin, että Suomessa pidettäisiin pää kylmänä ja tässä ei ole vieläkään syytä hätääntyä.

Mikko Savola uskoo, että Turkki taipuu ja Suomi Natoon pääsee.

Kansanedustaja Mikko Savola (kesk) ei innostunut pohtimaan mahdollista salaista sopimusta Turkin ja Venäjän välillä.

– Tuollaisesta sopimuksesta ei ole tietoa. Vaikuttaa Benin omalta spekuloinnilta, Savola totesi.

Savola uskoi, että Turkki taipuu ja Suomi jäseneksi Natoon pääsee.

– Kyllä Naton suhteen pitää pyrkiä kaikin keinoin normaaliin jäsenyyteen. Erillinen sopimus kaikkien jäsenmaiden kanssa ei olisi sama asia, sillä kollektiivisen puolustuksen päätökset tehdään saman pöydän ympärillä.

– Uskon, että tämä saadaan Turkin kanssa neuvoteltua, ulkoasianvaliokunnassa istuva Savola sanoi.

Mahdollinen B-suunnitelma on Savolan mielestä ”vahvennettu nykytila”

– Suomen etu on vahvat omat puolustusvoimat. Siihen lisäksi esimerkiksi Iso-Britannian ja Yhdysvaltain lupaama tuki jäsenyyshakemuksen ajaksi sekä EU:n turvalauseke. Tuki muilta mailta tälle Suomen Nato-jäsenyydelle on nyt niin vahvaa, että se näkyy varmasti myös tukena väliaikana kunnes olemme jäseniä, Savola näki.