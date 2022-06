Zyskowicz: Turkilla voi olla salainen sopimus Venäjän kanssa Suomen Nato-jäsenyyden estämisestä

Kokoomuksen kansanedustaja näkee, että luova ratkaisu voisi tulla avuksi, jos Turkki estää Suomen Nato-jäsenyyden.

Kokoomuksen kansanedustajan Ben Zyskowiczin mukaan Turkin presidentillä Recep Tayyip Erdoğanilla ja Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla on viha-rakkaussuhde.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz ei usko, että Turkki seisoo loppuun asti jarruna Suomen Nato-jäsenyyden tiellä.

– Eri asia tietysti on, jos Turkin presidentillä (Recep Tayyip Erdoğan) on salainen sopimus presidentti (Vladimir) Putinin kanssa siitä, että hän asettuu poikkiteloin Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydelle. En usko tätä, mutta ei se mahdotonta ole, Zyskowicz sanoo IS:lle.

Zyskowicz toteaa, että Putinin ja Erdoğanin välillä on viha-rakkaussuhde. Välillä on tehty hyvää yhteistyötä ja asekauppoja, välillä on oltu erittäin huonoissa väleissä.

– Mikäli tällainen sopimus on, niin silloinhan Turkki seisoisi loppuun saakka jarrun päällä. Ilman tällaista sopimusta en pidä sitä mahdollisena.

Zyskowiczin mielestä Suomen kannalta hankaluus on siinä, että Turkin kovimmat vaatimukset eivät kohdistu Suomeen tai Ruotsiin, vaan Yhdysvalloille ja ehkä myös Natolle järjestönä.

– Sen takia Suomen on näistä vaikea neuvotella ja sopia.

Mikäli Turkki estäisi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden kokonaan, Zyskowicz uskoo luoviin ratkaisuihin, jotka tosiasiassa tarkoittaisivat Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä, vaikka eivät sitä muodollisesti merkitsisi.

Zyskowicz sanoo tarkoittavansa luovalla ratkaisulla esimerkiksi tilannetta, jossa 29 Nato-maata, eli muut kuin Turkki, tekisivät Suomen ja Ruotsin kanssa sopimuksen, jolla Suomi ja Ruotsi saisivat kaikki oikeudet ja velvollisuudet, jotka sisältyvät Nato-jäsenyyteen.

– Eikä tällaiseen sopimukseen luonnollisestikaan liittyisi Turkin puolustamista.

Zyskowicz uskoo, että luova ratkaisu voisi tulla kyseeseen sen vuoksi, että Naton suurimmat jäsenvaltiot, Yhdysvallat, Britannia, Ranska ja Saksa, sekä monet muut jäsenmaat ovat vahvasti Suomen ja Ruotsin jäsenyyden kannalla ja sitoutuneet siihen myös arvovallallaan.

– En pidä mahdollisena, että ne antaisivat Turkin loppuun saakka estää jäsenyyttä.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz on vakuuttunut siitä, että jokin luova ratkaisu keksitään, mikäli Turkki estää Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden.

Jäsenmaiden arvovaltaakin tärkeämpi asia on Zyskowiczin mukaan se, että Suomen ja Ruotsin jäsenyys Natossa olisi tärkeä Baltian maiden ja Norjan puolustuksen kannalta.

– Olen vakuuttunut, että jokin luova ratkaisu keksittäisiin, mikäli näyttäisi siltä, että Turkki aikoisi loppuun saakka eli ehkäpä vuosiksi eteenpäin estää Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden.

Zyskowicz sanoo ymmärtävänsä, että ratkaisuun, jossa Naton yksimielisyysvaatimus kierrettäisiin, liittyy paljon riskejä ajatellen Naton yhtenäisyyttä, tulevaisuutta ja legitimiteettiä.

– Toisaalta Turkki Nato-jäsenenä on sellainen sui generis (oma erikoisuuslaatuisuutensa), että juuri Turkin vastustuksen kohdalla pidän tällaista luovaa ratkaisua mahdollisena.

Zyskowiczin mukaan lehtitietojen perusteella näyttää siltä, että Turkin vaatimukset liittyvät F-35-hävittäjähankintoihin, Yhdysvaltojen tukeen kurdeille Pohjois-Syyriassa ja ehkä myös Yhdysvaltain Erdoğanin veriviholliselle, imaami Fethullah Gülenille antamaan suojaan.

– Itse ajattelen, että Turkin puheet siitä, että Suomi ja Ruotsi olisivat muka jotain terroristien suojeluvaltioita ovat kevyttä tavaraa sen rinnalla, mitä Turkki aidosti tässä yhteydessä tavoittelee.

Zyskowiczin mukaan ainakin Euroopassa ja eri maiden valistuneissa piireissä tiedetään, että Erdoğanin väitteet Suomesta ja Ruotsista terroristien turvasatamana ovat perusteettomia.