Presidentti Niinistö Valko-Venäjän nimen muuttamisesta: ”Hyvä ja varteenotettava keskustelunavaus”

Norja ilmoitti sunnuntaina, että jatkossa Valko-Venäjä ei ole norjaksi enää Hviterussland.

Presidentti Sauli Niinistö on valmis keskustelemaan Valko-Venäjän kutsumanimestä.

Presidentti Sauli Niinistö pitää ehdotusta Valko-Venäjän nimen muuttamisesta Belarusiksi pohdinnan arvoisena asiana.

– Hyvä ja varteenotettava keskustelunavaus, presidentti Niinistö twiittaa ja viittaa Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen.

HS:n mielestä Suomen on syytä pohtia Valko-Venäjän nimeä.

Lehti viittaa muihin Pohjoismaihin. Norja ilmoitti sunnuntaina, että vastaisuudessa Valko-Venäjä ei ole norjaksi enää Hviterussland, vaan Belarus.

Ruotsi ja Tanska ovat tehneet samanlaisen linjauksen.

– Suomessa kynnys vakiintuneiden erisnimien muuttamiseen on korkea, eikä Valko-Venäjänkään suomenkielistä nimeä ole haluttu muuttaa. Kyse on silti myös politiikasta. Suomenkin on syytä pohtia, haluammeko erottua tässä muista Pohjoismaista, Helsingin Sanomat kommentoi.

