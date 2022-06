Haaviston mukaan jälkikäteen voi miettiä, olisiko Turkin lupauksiin pitänyt suhtautua varovaisemmin.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) pitää yhä mahdollisena, että Turkki-umpisolmu lähtee avautumaan kesäkuun lopulla pidettävään Naton huippukokoukseen mennessä.

Suomen ja Ruotsin Nato-prosessi on ollut jäissä jo kaksi viikkoa Turkin vastustuksen vuoksi.

– Ehkä sellainen ajatus edelleen on olemassa, että Madridin huippukokouksessa Natolla olisi myönteistä kerrottavaa laajenemisesta. Edelleen ihan mahdollinen on se aikataulu, että maat tulevat hyväksytyiksi Natoon ennen tämän vuoden loppua, mutta tietysti asiat voivat pitkittyä, Haavisto sanoi toimittajille eduskunnassa keskiviikkona.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu sanoi tiistaina uutistoimisto Reutersin mukaan, että Suomen ja Ruotsin olisi muutettava terrorismia koskevia lakejaan.

Ulkopoliittisen instituutin Turkki-asiantuntija Toni Alaranta arvioi Twitterissä, että Turkin johdon uusimmat vaatimukset Suomen lakien muuttamisesta osoittavat, että maa haluaa ajaa neuvottelut umpikujaan.

Haavisto ei usko, että neuvottelut olisivat ajautuneet ”lopulliseen umpikujaan”.

– Ajattelen, että tämä on yksi hetki, joka pitää käydä läpi, tällainen tietynlainen kiirastuli, johon emme ihan tässä muodossa olleet valmistautuneet, mutta emmeköhän tämänkin selätä ja löydä tähän ratkaisuja.

Olisiko keväällä pitänyt tehdä jotakin toisin, jotta konkelo Turkin kanssa olisi vältetty?

– Aina voi miettiä, olisiko pitänyt suhtautua vielä varovaisemmin erilaisiin keskusteluihin ja lupauksiin, mutta olen senkin vuoksi optimistinen, että tällaisia suuria varauksia ei noussut esiin alustavissa kontakteissa, varauksia esitettiin sen jälkeen, kun jätimme jäsenyyshakemuksen, Haavisto kertasi.

– Tämä on hermoja kysyvä tilanne, emme ole minkään uhan alla mutta aikataulut vähän venyvät ja vähän epäsuomalaiseen tapaan tulee tällaista pyöritystä. Olemme niin yksiniittistä porukkaa, että haluaisimme, että kun on selvät sävelet tältä puolelta, niin on selvät sävelet jatkossakin, mutta kyllä me kestämme nämä pienet konkelotkin, Haavisto vakuutti.

Suomen ja Ruotsin keskusteluja Turkin kanssa käydään tällä hetkellä diplomaattitasolla.

Haavistolla oli niukasti kerrottavaa neuvotteluista.

Jonkinlaisen kädenojennuksen Haavisto teki Turkin suuntaan todetessaan, että Turkkia koskevaa asevientikieltoa voitaisiin tarkastella uudestaan, kun Suomi on Naton jäsen. Suomi asetti Turkin asevientikieltoon lokakuussa 2019 Turkin hyökättyä Pohjois-Syyrian kurdialueille.

– Jos liitymme Natoon, kaikki Naton jäsenmaat ovat velvollisia puolustamaan toisiaan. Kaikkien etu on varmasti se, että tietyt puolustusmateriaalihankinnat, tietyt asetyypit, ovat saatavilla niin, että voidaan puolustaa aidosti toisia maita. On myös jotakin Turkin aseteknologiaa, joka saattaa kiinnostaa Suomea, kaikki ovat seuranneet ehkä näitä droneja, mutta en halua kiirehtiä tapahtumien edelle.

Haavisto tapasi Yhdysvaltojen ulkoministerin Anthony Blinkenin viime perjantaina Washingtonissa. Haaviston mukaan Yhdysvaltojen senaatissa on erittäin vahva tuki Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemuksille. Haaviston mukaan 82 senaattoria on allekirjoittanut asiaa koskevan tukikirjeen presidentti Bidenille.

Lakien muuttamiselle Haavisto ei näe tarvetta.

– Kun on vertailtu terrorismia koskevaa lainsäädäntöä Euroopan mittakaavassa tai Nato-maiden kesken, niin Suomen lainsäädäntö kestää hyvin vertailun. PKK on terroristiorganisaatio kaikkialla Euroopan unionissa.

Turkki on muun muassa vaatinut, että presidentti Recep Tayyip Erdoganin poliittista vastustajaa Fethullah Güleniä tukeva lobbaustoiminta Suomessa ja Ruotsissa on lopetettava ja Kurdistanin työväenpuolue PKK:ta edustavat etsintäkuulutetut henkilöt on palautettava Turkkiin.

STT:n mukaan Suomi on saanut Turkilta yhdeksän luovutuspyyntöä viimeisen reilun kolmen vuoden aikana. Oikeusministeriön mukaan kahdessa tapauksessa on päätetty henkilön luovuttamisesta Turkkiin.

Ankarassa käydyissä neuvotteluissa on käyty läpi Suomen ja Ruotsin lainsäädäntöä, valmiutta reagoida erilaisiin terroristisiin uhkiin, estää omalla alueella tapahtuva terroristisen toiminnan valmistelu ja seurata tällaisen epäilyksen piirissä olevia henkilöitä. Haaviston mukaan Suojelupoliisi ja sotilashenkilöstö voisivat jakaa tietoja Turkin kanssa systemaattisemmin, jos maat olisivat samassa puolustusliitossa.

Diplomaattilähteistä arvioitiin IS:lle viime viikolla, että Suomen ja Ruotsin lähtötilanne on hyvin erilainen.

Tätä kuvaa se, että Turkki julkisti ennen viime viikon neuvotteluja viisikohtaisen listan asioista, jotka Ruotsin tulisi korjata. Suomi ei ole saanut vastaavaa vaatimuslistaa.

Haavistolta kysyttiin, onko mahdollista, että jompikumpi maista etenisi neuvotteluissa nopeammin.

– Voitaisiinko mennä eri jalkaa? Jos toinen hakijamaa ajattelisi, että ei enää jatka prosessia, se olisi sellainen asia, mutta sellaista ei ole ollut näköpiirissä, Suomi ja Ruotsi ovat erittäin motivoituneita. Aika rauhallisin mielin tilannetta Ruotsissakin katsotaan, ollaan valmiita jatkamaan neuvotteluja, mitään panikoitumista ei ole, Haavisto vastasi.