Suora lähetys kello 14.10: Pekka Haavisto kommentoi Turkin vaatimuksia – voiko Nato-blokkaus kestää vuosia?

Ulkoministeri Pekka Haavisto vastaa median kysymyksiin Turkin tuoreista ulostuloista. Tutkijan mukaan Naton on valmisteltava kiireellä varasuunnitelma Suomelle ja Ruotsille.

Suomen Nato-jäsenyyden eteneminen on Turkin vaatimusten vuoksi solmussa. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) vastaa tuoreimpiin käänteisiin asiassa eduskunnassa kello 14.10.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlun mukaan Suomen ja Ruotsin tulisi muuttaa lakejaan, jotta ne pystyisivät taipumaan Turkin vaatimuksiin.

Çavuşoğlun mukaan vaatimukset Turkin terroristeina pitämien henkilöiden pakkopalauttamisesta maahan eivät ole mahdottomia. Hän jopa vaatii Suomea ja Ruotsia muuttamaan lainsäädäntöään asian hoitamiseksi.

– He sanovat, että terroristijärjestöillä on lain mukaan lupa järjestää tapahtumia ja heilutella riepujaan. Sitten heidän on muutettava lakia, Çavuşoğlu sanoi.

Reuters siteerasi ulkoministerin Turkin valtiolliselle Anadolu-uutistoimistolle antamia kommentteja.

Suomen valtiojohto, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ja lukuisat Nato-maat ovat aiemmin sanoneet, että Suomen ja Ruotsin Nato-prosessi saataisiin hoidettua nopeasti. Turkki-ongelman vuoksi nyt ollaan uuden tilanteen edessä. Ulkopoliittisen instituutin Turkki-asiantuntija Toni Alaranta kiteytti tilanteen Twitterissä näin:

– Turkin johdon uusimmat vaatimukset Suomen lakien muuttamisesta osoittavat, että maa haluaa vain ajaa neuvottelut umpikujaan. Naton on nyt aktiivisesti valmisteltava varasuunnitelma Suomen ja Ruotsin varalle. Tämä blokkaus voi kestää vuosia, plan B on oltava.

Alaranta tarkensi IS:lle, että Suomi tarvitsee ”kahdenvälisiä sopimuksia nykyisten Nato-maiden sekä Suomen ja Ruotsin välillä sekä koordinaatiota, miten edetään”.

– Tarvitaan varautumista siihen, että prosessi kestää, tutkija painotti.