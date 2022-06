Suomi jäädytti aseviennin Turkkiin vuonna 2019. Vuotta aiemmin Turkki oli vientilupatilaston kärjessä.

Asevientirajoitusten poistamisesta on tullut yksi pelinappula Turkin Nato-pelissä.

Turkki vaatii Suomea ja Ruotsia poistamaan asevientirajoitukset, jotka lätkäistiin Turkille loppuvuodesta 2019 Turkin hyökättyä Pohjois-Syyrian kurdialueille.

Diplomaattilähteistä on arvioitu IS:lle, ettei Suomen ja Ruotsin aseviennissä ole Turkin näkökulmasta kysymys ”merkittävästä strategisesta intressistä”, vaan Turkin vaatimukset kohdistuvat pikemminkin Yhdysvaltoihin, joka on sulkenut Turkin F-35-hävittäjäohjelman ulkopuolelle Turkin ostettua Venäjältä S-400-ohjuspuolustusjärjestelmän.

Suomen tarvikeviennissä ei ole silti ollut kysymys nappikaupasta: esimerkiksi vuonna 2018 Turkkiin myönnettiin vientilupia yhteensä 40 miljoonan euron arvosta.

Turkki oli vuonna 2018 euromääräisesti tarkasteltuna vientilupatilaston kärjessä. Toisena listalla oli Arabiemiirikunnat, johon vietiin tarvikkeita 22,3 miljoonan euron edestä.

Julkisista lupapäätöksistä muun muassa ilmenee, että Environics Oy myi Turkkiin vuonna 2018 tiedusteluajoneuvoihin asennettavia säteilyntunnistamisjärjestelmiä, Miilux Oy myi ajoneuvoihin tarkoitettua suojausterästä, Noptel Oy myi etäisyysmittausmoduuleita valvonta- ja tähtäyslaitteisiin ja Nammo Lapua Oy myi Turkin maavoimille harjoitus- ja viranomaisammuntaa varten lähes 40 000 patruunaa.

Turkki hyökkäsi Pohjois-Syyriaan kurdijoukkojen hallitsemille alueille 9. lokakuuta 2019.

Suomi tuomitsi tiukasti Turkin hyökkäyksen, ja silloinen pääministeri Antti Rinne (sd) ilmoitti, ettei hallitus tule myöntämään uusia asevientilupia Turkkiin tai muihin sotaa käyviin maihin.

Ylen mukaan puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) päätti pari viikkoa ennen Turkin hyökkäystä, ettei Nammo Lapua Oy voi myydä .338-kaliiperin patruunoita Turkkiin.

Turkki oli kiellosta huolimatta vuonna 2019 kuudentena euromääräisessä vientilupatilastossa: Turkkiin toimitettiin tuolloin tarvikkeita lähes 6,5 miljoonan euron edestä.

Esimerkiksi Noptel Oy toimitti Turkkiin etäisyysmittauslaitteita ja Robonic Ltd toimitti lähetysalustoja miehittämättömiin ilma-aluksiin.

Vuonna 2020 Suomesta myönnettiin euromääräisesti tarkasteltuna ylivoimaisesti eniten vientilupia Arabiemiirikuntiin, kaikkiaan 139,3 miljoonan euron edestä.

Turkkiin ei myönnetty enää uusia vientilupia vuonna 2020, mutta voimassaolevien lupien arvo oli 1,8 miljoonaa euroa. Voimassaoleviin lupiin ei puututtu, sillä puolustusministeriön mukaan kyse ei ollut ase- tai ampumatarvikkeista tai muusta tuhoa tuottavasta materiaalista.

Puolustustarvikkeiden vientiin tarvitaan lähtökohtaisesti valtioneuvoston tai puolustusministeriön myöntämä lupa.

Lupaharkinta perustuu puolustusministeriön mukaan ”tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan”.

Puolustusministeriön raportissa puolustustarvikkeiden viennistä vuodelta 2020 todetaan, että ”ehdottoman esteen viennille muodostavat pakotteet ja asevientikiellot.”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi maanantaina MTV:lle, että Nato-jäsenyys voisi olla osa ratkaisua Turkin kysymyksessä.

– Kohtelemme Turkkia samoin kuin muitakin maita. Kun puhutaan aseviennistä tai suojausvälineviennistä, kuten nyt on kysymys, Nato-jäsenyys ehkä antaa mahdollisuuksia tulkita hieman laajemmin, Niinistö arvioi.

IS:lle kommentoitiin ministeriölähteistä tiistaina, että Turkki-jumi voi viedä viikkoja ”tai vielä enemmän”.

IS:lle toistettiin, että Turkin viime viikkojen toiminta on tullut Suomelle täytenä yllätyksenä.

– Ei ollut mitään indikaatioita, että tällaista voisi tapahtua. Tämä on näkemys, jonka myös meidän kumppani jakaa. Tässä on tehty kaikki, mikä on ollut tehtävissä. Tuhkaa on tässä turhaa ripotella päälle.