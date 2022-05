MOT:n tiedossa ei ole, onko muissa Hei Schoolsin yksiköissä vastaavia ongelmia.

Poliitikko Pilvi Torstin perustaman koulutusvientiyrityksen toiminnassa Saudi-Arabiassa on ilmennyt vakavia epäkohtia, kertoo Ylen MOT. MOT-toimituksen selvityksen mukaan yrityksen rekrytoimat opettajat joutuivat muun muassa työskentelemään ilman työlupia.

Toimituksen haastattelemat opettajat kertovat myös ongelmista sairausvakuutuksissa, palkanmaksussa ja Hei Schoolsin nimellä toimivien koulujen opetuksen laadussa.

Helsinki International Schools eli Hei Schools vie suomalaista koulutusta maailmalle lisenssimallilla. Yhtiö antaa eri maihin perustettavien päiväkotien ja koulujen käyttää konseptiaan ja toimia Hei Schoolsin brändin alla korvausta vastaan. Yksiköiden perustajina toimivat paikalliset yrittäjät.

Useat MOT:n haastateltavat pitävät työlupa- ja vakuutusongelmien takia Saudi-Arabian matkaa vaarallisena. Yksi heistä sairastui koronaan, joka yltyi pahaksi. Opettaja pelkäsi jäävänsä ilman sairaalahoitoa puuttuvan vakuutuksen vuoksi.

Hei Schools myöntää MOT:lle ongelmat Saudi-Arabiassa toimivissa kouluissa. Yhtiön mukaan vastuussa on kuitenkin saudiarabialainen yrittäjä, joka pyörittää Hei Schoolsin kouluja maassa.

Torsti on yhtiön osaomistaja ja hallituksen jäsen. Hän ei halunnut vastata MOT:n kysymyksiin. Torsti on ollut Sdp:n kansanedustaja ja valtiosihteerinä kahdessa eri ministeriössä. Hän on parhaillaan hoitovapaalla liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) valtiosihteerin tehtävästä.

Hei Schoolsin osaomistajana on myös Helsingin yliopisto.