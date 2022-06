Näin ministerit pärjäsivät ylioppilaskirjoituksissa

Opetusministeri Li Andersson (vas) onnittelee tuoreita ylioppilaita, mutta korostaa, että vielä ei ole pakko tietää, mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä.

Viikonloppuna juhlitaan noin 24 700:aa valkolakin saavaa ylioppilasta. Monen tuoreen ylioppilaan lukiovuosia on varjostanut erityisesti koronakriisi, jonka vuoksi opetuksessa siirryttiin verkkoon ja kasvokkaiset tapaamiset koulukavereiden kesken vähenivät. Kun koulunpenkeille hiljalleen palattiin, oli monella mielessä jo tulevaisuuden suunnitelmat ylioppilaskirjoitusten jälkeen.

Vuosimallin 2006 ylioppilas ja opetusministeri Li Andersson (vas) onnittelee uusia ylioppilaita ja muistuttaa, että tulevaisuuden suunnitelmien ei tarvitse olla vielä täysin selviä.

– Suomalainen koulutusjärjestelmä on rakennettu sille ajatukselle, että on sallittua ja OK valita uudestaan. Jos ei heti ole varma siitä mitä haluaa tehdä tai mille alalle suuntautua, se ei ole mikään maailmanloppu tai ongelma.

Andersson lisää, että erilaisia mahdollisuuksia avautuu myös eletyn elämän mittaan. Hänkin myöntää tietäneensä vain suunnilleen, mihin halusi seuraavaksi suunnata opiskelemaan.

Anderssonin ylioppilastodistus on yksi ministerien parhaimmista. Opiskelussa häntä motivoi häntä itseään kiinnostavien aineiden opiskelu. Andersson pitää tärkeänä, että kaikilla lukiolaisilla olisi tunne, että he saavat opiskella ja tutustua rauhassa itseään kiinnostaviin oppiaineisiin.

Lukion päätyttyä Andersson jäi mukaan opiskelijapolitiikkaan. Hän myös sanoo, että tunnelmat ylioppilaaksi kirjoittaessa olivat jännittyneet.

– Muistan vieläkin sen tunteen, jota ei ole enää aiemmin ollut. Jännitys, ja tämä vanha klisee, että koko elämä on edessä.

Itsenäistyminen tuntui tapahtuvan juuri siinä hetkessä, Andersson lisää.

IS kokosi yhteen ministerien ylioppilastodistusten arvosanat ja lakkiaispäivien kuvat.

Li Andersson.

Opetusministeri Li Andersson (vas), Katedralskolan i Åbo, 2006

Äidinkieli (ruotsi) L

Suomi (pitkä) E

Englanti (pitkä) L

Matematiikka (lyhyt) M

Historia L

Ranska (lyhyt) L

Venäjä (lyhyt) L

Yhteiskuntaoppi L

Pääministeri Sanna Marin (sd), Pirkkalan yhteislukio, 2004

Äidinkieli (suomi) E

Ruotsi (keskipitkä) A

Englanti (pitkä) M

Reaalikoe L

Matematiikka (lyhyt) C

Annika Saarikko.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk), Lauttakylän lukio, 2002

Äidinkieli (suomi) L

Ruotsi (keskipitkä) E

Englanti (pitkä) C

Reaalikoe L

Saksa (lyhyt) M

Matematiikka (lyhyt) M

Pekka Haavisto.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), Munkkivuoren yhteiskoulu, 1976

Äidinkieli (suomi) L

Ruotsi L

Englanti (pitkä) L

Matematiikka (pitkä) C

Ranska (lyhyt) C

Reaali L

Antti Kaikkonen.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk), Keravan lukio, 1993

Äidinkieli (suomi) M

Ruotsi (keskipitkä) M

Englanti (pitkä) L

Matematiikka (pitkä) M

Reaalikoe M

Anna-Maja Henriksson.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r), Jakobstads gymnasium, 1982

Äidinkieli (ruotsi) L

Suomi (pitkä) M, myöhemmin korotettu L:n

Englanti (pitkä) L

Matematiikka (pitkä) L

Saksa (lyhyt) L

Reaalikoe L

Antti Kurvinen.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk), Härmän lukio, 2005

Äidinkieli (suomi) L

Ruotsi (keskipitkä) L

Englanti (pitkä) E

Matematiikka (lyhyt) E

Saksa (lyhyt) E

Reaali L.

Petri Honkonen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk), Saarijärven lukio, 2006

Äidinkieli (suomi) M

Ruotsi (keskipitkä) M

Englanti (pitkä) C

Ranska (lyhyt) C

Historia E

Krista Mikkonen.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr), Kouvolan lyseon lukio, 1992

Äidinkieli (suomi) L

Ruotsi (keskipitkä) M

Englanti (pitkä) M

Matematiikka (pitkä) C

Ranska (lyhyt) C

Reaali L

Hanna Sarkkinen.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas), Oulun lyseo, 2007

Äidinkieli (suomi) E

Ruotsi (keskipitkä) E

Englanti (pitkä) E

Matematiikka (lyhyt) E

Filosofia L

Historia L

Uskonto (ev.lut) L

Thomas Blomqvist.

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r), Ekenäs gymnasium, 1984

Äidinkieli (ruotsi) L

Suomi (pitkä) L

Englanti L

Matematiikka (pitkä) L

Saksa (lyhyt) L

Reaali L

Tuula Haatainen.

Työministeri Tuula Haatainen (sd), Kuopionlahden lukio, 1978

Äidinkieli (suomi) L

Ruotsi L

Englanti (pitkä) M

Ranska (lyhyt) L

Matematiikka (lyhyt) M

Reaali C

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd), Äänekosken lukio, 1981

Äidinkieli (suomi) L

Ruotsi L

Englanti (pitkä) L

Matematiikka (pitkä) C

Saksa (lyhyt) L

Reaali M

Emma Kari.

Ympäristöministeri Emma Kari (vihr), Viherlaakson lukio, 2003

Äidinkieli (suomi) E

Ruotsi (keskipitkä) C

Englanti (pitkä) L

Matematiikka (lyhyt) L

Reaali L

Aki Lindén.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd), Porin suomalainen yhteislyseo, 1970

Äidinkieli L

Ruotsi M

Englanti C

Matematiikka (pitkä) L

Reaali L

Tytti Tuppurainen.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd), Merikosken lukio, 1994

Äidinkieli (suomi) L

Ruotsi (keskipitkä) L

Englanti (pitkä) L

Matematiikka (pitkä) A

Saksa (lyhyt) L

Reaali L

Sirpa Paatero.

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd), Katariinan lukio, 1984

Äidinkieli (suomi) B

Ruotsi (keskipitkä) B

Englanti (pitkä) A

Matematiikka (pitkä) B

Reaali C

Ville Skinnari.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd), Salpausselän urheilulukio, 1993

Äidinkieli (suomi) L

Ruotsi (keskipitkä) C

Englanti (pitkä) C

Matematiikka (lyhyt) A

Ranska (lyhyt) A

Reaali L

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk),Toholammin lukio, 1986