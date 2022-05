Matti Vanhanen puolusti Suomea Naton kokouksessa: ”Olemme turvan tarjoajia, emme sen kuluttajia”

Matti Vanhanen (kesk) kertoi Nato-kokouksen osallistujille, että 83 prosenttia suomalaisista on valmiita puolustamaan kotimaataan aseellisen hyökkäyksen sattuessa.

– Uskomme, että Suomen jäsenyys lisäisi Itämeren alueen vakautta ja vahvistaisi koko Euroopan turvallisuutta. Olemme turvan tarjoajia, emme sen kuluttajia, ja päätöksemme ei ole ketään vastaan.

Näin eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) puhui maanantaina Naton parlamentaarisen yleiskokouksen osallistujille Vilnassa.

Kokoukseen kutsuttu Vanhanen korosti puheenvuorossaan suomalaisten ja eduskunnan laajaa tukea Nato-jäsenyyttä kohtaan. Hän kertoi, että viimeisimpien mielipidemittausten mukaan lähes 80 prosenttia suomalaisista on jäsenyyden kannalla.

– Eduskunnan äänestys toukokuun 17. päivänä ei myöskään jätä kysymyksiä: 188 kansanedustajaa 200:sta äänestivät hakemuksen puolesta ja vain kahdeksan vastaan.

Vanhanen sanoi, että Suomi ja Nato jakaa samat arvot, ja molemmat ovat sitoutuneita puolustamaan sääntöpohjaista kansainvälistä järjestystä sekä Euroopan turvallisuusperiaatteita.

– Aiomme varmistaa, että sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestelmän rikkomisesta on maksettava korkea hinta.

Vanhanen myös lisäsi, että Euroopan unionin jäsenenä Suomi on puhunut yhtenäisyyden puolesta ja että näin Suomi toimisi myös Natossa. Läheinen yhteistyö Naton kanssa on Suomelle myös jo ennestään tuttua, hän sanoi. Suomi on osallistunut Naton rauhankumppanuusohjelmaan vuodesta 1994, ja vuonna 2014 Suomi kutsuttiin mukaan Naton laajennettujen mahdollisuuksien kumppanuusyhteistyöhön.

Myös Suomen viimeaikaiset panostukset turvallisuuteen nousivat Vanhasen puheeseen. Hän kertoi esimerkiksi Suomen päätöksestä hankkia 64 F-35-hävittäjää. Samalla hän esitteli yleisölle Suomen puolustusvahvuuksia.

– Sota-ajan vahvuutemme on 280 000 sotilasta. Olemme panostaneet voimakkaasti maasodankäyntiin ja laivastomme on erikoistunut toimimaan matalissa vesissä ja saaristossa.

Vanhanen kertoi Suomen armeijan kyvyistä toimia arktisessa ympäristössä ja mainitsi, että Suomi voitti huhtikuussa Naton kyberpuolustuskilpailun. Hän myös kertoi, että viimeisimmän mielipidemittauksen perusteella 83 prosenttia suomalaisista on valmiita puolustamaan Suomea aseelliselta hyökkäykseltä.