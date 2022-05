Ministeri Jaakko Iloniemi ei odota Naton muiden jäsenmaiden tulevan Suomen prosessin tielle.

– Kun kansainvälinen tilanne on sellainen, että emme enää voi lähteä siitä, että Venäjä käyttäytyy niiden sääntöjen mukaan, joita se on itse ollut laatimassa, on silloin tarpeen saada vahvistusta puolustusajattelullemme ja ennen kaikkea poliittiselle asemallemme, ministeri Jaakko Iloniemi perusteli Suomen liittymistä Natoon Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Iloniemi on ollut keskeinen vaikuttaja Suomen ulkopolitiikassa neljän presidentin aikana. Hän on kannattanut Suomen Nato-jäsenyyttä siitä lähtien, kun Neuvostoliitto hajosi. Hän arvioi, että niin sanotun Nato-option lunastaminen tässä hetkessä oli Suomelle ainutlaatuinen mahdollisuus.

– Juuri tällainen katastrofaalinen kehitys Euroopassa antoi yleiselle mielipiteelle mahdollisuuden arvioida tilannetta uudestaan vakavana asiana. Se ei ollut enää yksi asia muiden joukossa, vaan se oli ajankohtainen, vakava asia.

Iloniemi korostaa, että Naton ja transatlanttisen yhteistyön merkitys on tärkeää ymmärtää. Hänen mukaansa monet yhä ajattelevat, että Nato on yksinomaan sotilaallinen liitto.

– Se on ennen kaikkea poliittinen liitto, jonka yksi toimintamahdollisuus on sotilaallinen, mutta politiikka on pääasia. Siinä suhteessa juuri transatlanttinen yhteistyö, eli Yhdysvaltain, Kanadan ja Euroopan yhteistyö on aivan keskeisessä asemassa.

Suomessa käydystä Nato-keskustelusta ministeri jäi kaipaamaan liittouman toiminnan syvempää ymmärtämistä. Naton keskeisiin arvoihin kuuluu hänen mukaansa esimerkiksi demokratian ja oikeusvaltioajattelun vahvistaminen. Samalla hän myöntää, että näissä ei ole aina onnistuttu.

Iloniemen mukaan on selvää, että Yhdysvallat pitää tärkeänä Suomen asemaa Nato-kandidaattina. Hän kuitenkin muistuttaa, että Turkki on Yhdysvalloille tärkeä liittolainen, minkä vuoksi Yhdysvallat ei voi asettua voimakkaasti maata vastaan.

Vaikka Turkin muuttunut kanta Suomen ja Ruotsin suhteen tuli yllätyksenä, on siihen suhtauduttava rauhallisesti, Iloniemi sanoo.

– Eihän Turkki ole esittänyt mitään Nato-jäsenyyteen liittyvää syytä esteeksi meidän jäsenyydellemme.

Turkki on esittänyt Suomelle ja Ruotsille vaatimuksia muun muassa ihmisten luovuttamisen ja aseviennin suhteen, mutta kaikkiin vaatimuksiin ei voida Iloniemen mukaan suostua.

– Ihmisten luovutus on suuri periaatekysymys, ja siinä ei sovi yhtään antaa periksi. Aseviennin kohdalla on enemmän harkinnanvaraa.

Turkin toimintaa voi selittää muun muassa maan tulevat vaalit ja huono taloudellinen tilanne. Iloniemen mukaan protestin kohde on Atlantin toisella puolella, eli Yhdysvallat.

– Silloin sopii etsiä vahinkoja ja vihamiehiä ulkomailta, jotta kotimaiset ongelmat näyttäisivät pieniltä.

Suomen tulemista Naton jäseneksi Iloniemi pitää Turkin vaatimuksista huolimatta lähes varmana. Hän ei odota, että Naton muut jäsenmaat tulisivat Suomen jäsenyysprosessin eteen.