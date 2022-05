Ulkoministeri Haavisto Washingtonissa Turkin Nato-vastustuksesta: ”Totta kai on aina vakava paikka”

Ulkoministeri Pekka Haavisto keskusteli Suomen Nato-jäsenyyshakemuksesta Yhdysvaltain ulkoministerin ja senaattorien kanssa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) tapasi kahden ja puolen päivän työmatkallansa Washingtonissa Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinkenin sekä kahdeksan senaattoria. Haavisto on tavannut myös useita tiedotusvälineiden edustajia sekä Iranin ja Jemenin erityisedustajat.

Syynä vierailuun oli keskustelut Ukrainan sodasta sekä Suomen Nato-jäsenyyshakemuksesta, jota Turkki on vastustanut.

– Tärkeä viesti oli eilen se, että 82 senaattoria ovat vedonneet presidentti Bideniin Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemuksen puolesta, Haavisto kertoi.

– Se on aikamoinen määrä senaattoreita. Vähän naureskeltiinkin sille, että Suomen asia on ainoa, joka täällä yhdistää eri puolueita.

Ulkoministeri Blinkenin kanssa Haavisto keskusteli Venäjän uhkasta ja siitä, kuinka voidaan osoittaa solidaarisuutta Ukrainalle. Yksi osa keskusteluja oli maailman ruokaturvallisuuden takaaminen, eli kuinka Ukrainan viljatuotteet saadaan maailmanmarkkinoille.

Mediaa kiinnosti ennen kaikkea, mikä on konkreettisesti Yhdysvaltain tarjoama tuki, jotta Turkki hyväksyisi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemukset mahdollisimman ripeästi. Haavisto ei antanut kysymykseen kovin tarkkaa vastausta, ja hän korosti useaan otteeseen Suomen, Ruotsin ja Turkin neuvottelevan ensisijaisesti keskenään, ja että Turkki on sitoutunut jatkamaan keskusteluja.

– Blinken on tietysti tietoinen siitä, että Turkilla on ollut kysymyksiä, Haavisto sanoi.

– Virkamiesdelegaatiot keskustelevat vielä, joten ei ollut tarvetta mennä sellaisiin yksityiskohtiin, miten muut Nato-jäsenmaat voisivat prosessia tukea.

Naton Madridin huippukokous on tulossa kesäkuun lopussa. Haavisto toivoo, että Suomen Nato-jäsenyyshakemus saataisiin käsiteltyä tätä ennen.

– Suurin osa Nato-maista varmasti toivoisi, että siihen mennessä tämä ongelma on ratkaistu.

Turkki on esittänyt enemmän vaatimuksia Ruotsia kohtaan kuin Suomea. Haavisto kuitenkin korostaa, että Suomi ja Ruotsi etenevät prosessissa yhtä jalkaa. Tähän on tuki myös Yhdysvalloista.

Haavisto kertoo, että myös senaatissa kiinnosti Turkin vastahankaisuus.

– Ja kiinnosti myös se, että on ikään kuin kilpailtu siitä, mikä maa ensimmäisenä ratifioi uudet jäsenmaat mukaan. Useilla senaattoreilla on kokemusta neuvotteluista Turkin kanssa. Toivotettiin pitkämielisyyttä meidän puolelta. Ei nähty kuitenkaan, että vaikeudet olisivat ylitsepääsemättömiä, Haavisto sanoi.

– Totta kai on aina vakava paikka, kun joku Nato-jäsenmaa esittää tällaisia huolia. Me puolestamme tietysti sanomme, että on tärkeää, että Naton avoimien ovien politiikka toimii. Jos kävisikin niin, että ovi olisi suljettu, se olisi melkoinen muutos Naton omaan politiikkaan.

Turkin ja Syyrian tilanne on myös ollut esillä yhtenä esteenä Suomen Nato-tiessä.

– Toivon, että Syyrian tilanne ja Venäjän mahdollinen vetäytyminen joiltakin Syyrian alueilta ei sotkisi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysprosessia.