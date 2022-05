Ex-pääministeri Alexander Stubb ampaisi suoraan pääministeri Sanna Marinin kintereille, kirjoittaa politiikan toimittaja Suvi Hautanen.

Professori Alexander Stubb on esiintynyt kansainvälisessä mediassa kommentoimassa Ukrainaan sotaa ja Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä.

IS:n presidenttikyselyn uutiseksi nousi Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan rakettimainen nousu viidenneksi suositummaksi presidenttiehdokkaaksi.

Toinen uutinen on se, että kokoomuksen pakka ei ole enää sekaisin.

Aiemmissa kyselyissä yksikään kokoomuslainen ei ole noussut kärkikahinoihin, mutta nyt entinen pääministeri, professori Alexander Stubb ampaisi kyselyssä neljännelle sijalle, suoraan pääministeri Sanna Marinin (sd) kintereille.

Vastaajista 34 prosenttia ilmoitti, että voisi kuvitella äänestävänsä Stubbia vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Edellisessä, helmikuussa tehdyssä kyselyssä 20 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että voisi äänestää Stubbia. Hänen kannatuksensa on noussut peräti 14 prosenttiyksikköä.

Aaltolaa voisi äänestää 32 prosenttia vastaajista. Stubb on siis häntä suositumpi ehdokas tällä hetkellä, mikä samalla alleviivaa Aaltolan itsensäkin tunnistamaa ongelmaa; Aaltolalla ei ole puoluetta, jonka ehdokkaaksi hänet voitaisiin asettaa tai organisaatiota, joka lähtisi tekemään hänelle vaalityötä.

Aaltolaa on julkisuudessa soviteltu kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi, mutta jos Stubb on gallupeissa suositumpi, vaaka kallistuu hänen puolelleen.

Kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi on kaavailtu joissain piireissä Suomen Washingtonin-suurlähettilästä Mikko Hautalaa. Politiikan sisäpiiriläiset tietävät kertoa, että Hautala olisi tasavallan presidentin Sauli Niinistön suosikki seuraajakseen.

IS:n presidenttigallup kaataa kylmää vettä näiden haaveiden päälle. Hautala sai gallupissa 13 prosentin kannatuksen. Nato-prosessissa jokin verran näkyvyyttä saanut Hautala lienee suurelle yleisölle edelleen tuntematon ehdokas eikä hänen virkamiesmäinen esiintymisensä taannoin Ylen Ykkösaamussa järisyttänyt mannerlaattoja.

Kokoomuksen osalta ehdokasasettelua selkiyttää myös se, että entisen Helsingin pormestarin ja ministerin Jan Vapaavuoren tähti on laskussa.

Riitainen kausi pormestarina ja Olympiakomitean ahdistelujupakan peittely näyttävät laskeneen Vapaavuoren osakkeita merkittävällä tavalla. Vapaavuorta voisi ajatella äänestävänsä enää 11 prosenttia vastaajista.

Kokoomuksen presidenttipelissä on palloteltu myös Venäjä, Venäjä, Venäjä -puheesta tunnetun entisen puolustusministerin, Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen ja entisen puhemiehen, kansanedustaja Paula Risikon nimiä.

Risikko ei kuitenkaan ole profiloitunut kevään ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa, eikä hänen mahdollisuuksiinsa tunnuta enää uskovan. Risikko on myös aiemmin kieltäytynyt topakasti ehdokkuudesta.

Nuoremman sukupolven ehdokkaista presidenttipeliin nostetaan kokoomuksen sisältä kansanedustaja Antti Häkkästä. Toisaalta myös kansanedustaja Elina Valtonen on alkanut profiloitua ulkopolitiikassa. Hänet valittiin vastikään eduskunnan Nato-valtuuskunnan puheenjohtajaksi.

Jos Stubbin suosio pitää, muiden kellokkaiden on kuitenkin vaikea häntä ohittaa.

Stubb on ollut pitkään avoimesti Suomen Nato-jäsenyyden kannalla. Koko kevään ajan hän on esiintynyt kansainvälisessä mediassa kommentoimassa Ukrainan sotaa ja Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä.

Suomen liittyminen Natoon ja orientoituminen länteen vahvistavat länsimielisten ehdokkaiden asetelmia presidenttikyselyissä.

Keskustan presidenttiehdokas on itseoikeutetusti IS:n presidenttikyselyn ykkönen, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Myönteisen Nato-kannan keskustalaisten eturintamassa ottaneen Rehnin kannatus on noussut peräti 11 prosenttiyksikköä.

Vihreiden ehdokkaaksi valittaneen jo kolmatta kertaa ulkoministeri Pekka Haavisto, joka on petrannut edellisestä kyselystä seitsemän prosenttiyksikköä. Haavisto on sukkuloinut eri maissa pohjustamassa Suomen Nato-prosessia, vaikka oma kanta taisi muuttua myönteiseksi hieman varovaisempaa tahtia.

Sdp:n ehdokas on joko pääministeri Sanna Marin tai EU-komissaari Jutta Urpilainen riippuen siitä, uusiiko Marin paikkansa pääministerinä. Suomea määrätietoisesti Natoon vieneen Marinin kannatus on noussut niin ikään seitsemällä prosenttiyksiköllä. Urpilaisen suosio on 22 prosenttia.

Todennäköistä on, että Suomen seuraava presidentti valitaan tästä porukasta.