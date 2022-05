IS:n tiedot: Ankaran Nato-keskusteluissa ei läpimurtoa – "He tietävät, kuinka kova kortti Suomen ja Ruotsin pidättäminen on”

Ratkaisun avaimet ovat neuvottelulähteen mukaan Yhdysvalloilla. Suomen ja Ruotsin lähtötilannetta neuvotteluissa kuvaillaan ”hyvin erilaiseksi”.

Suomen ja Ruotsin diplomaattivaltuuskunnat etsivät keskiviikkona Turkissa ratkaisua jumittuneeseen tilanteeseen, joka on estänyt Suomen ja Ruotsin Nato-liittymiskeskustelujen käynnistämisen.

IS:n tietojen mukaan Ankarassa presidentintiloissa järjestetyissä neuvotteluissa ei tapahtunut läpimurtoa, vaan kyse oli ”ensimmäisestä askeleesta prosessissa”.

Neuvotteluilmapiiriä kuvaillaan asialliseksi.

IS:lle arvioidaan, että Turkin valtuuskunnalla oli tarvetta osoittaa turkkilaiselle yleisölle, että Turkin huolia kuullaan.

Presidentin tiedottaja Ibrahim Kalin ja Ruotsin valtiosihteeri Oscar Stenström kävivät neuvotteluja keskiviikkona.

Viisi tuntia kestäneiden ja Turkissa suurta julkista huomiota saaneiden neuvottelujen jälkeen sovittiin vain keskustelujen jatkamisesta.

– Heidän maalinsa on muualla, tässä on enemmän kysymys paineen rakentamisesta. He tietävät, kuinka kova kortti Suomen ja Ruotsin pidättäminen on. Ratkaisun avaimet ovat Yhdysvalloilla, IS:lle tiivistetään neuvottelulähteistä.

IS:lle kerrotaan, että neuvotteluissa oli ”kahta dynamiikkaa” – Ruotsin lähtötilannetta neuvotteluissa kuvaillaan hyvin erilaiseksi kuin Suomen.

Tätä kuvaa se, että Turkki julkisti ennen neuvotteluja viisikohtaisen listan asioista, jotka Ruotsin tulisi korjata. Suomi ei ole saanut vastaavaa vaatimuslistaa.

Lue lisää: Turkki esitti viisi vaatimusta Ruotsille

– Se osoittaa, että Suomi on ongelmapuolessa pienempi tekijä.

Turkin mukaan Ruotsin on muun muassa lopetettava Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n ja Syyriassa toimivan kurdien demokraattisen unionipuolueen PYD:n tukeminen, samoin kuin presidentti Recep Tayyip Erdoganin poliittisen vastustajan Fethullah Güleniä tukevan liikkeen lobbaaminen.

Turkin mukaan Ruotsin on myös luovutettava Turkin pyyntöjen mukaisesti henkilöitä, jotka ovat ”PKK:n/PYD:n ja Gülen-liikkeen terroristeja”.

Presidentti Recep Tayyip Erdogan on vaatinut luovutettavaksi poliittisen vastustajansa kannattajia.

Ruotsin kerrotaan esittäneen ajatuksia, kuinka he voisivat tulla Turkkia vastaan. Jos ratkaisujen löytyminen olisi Suomesta ja Ruotsista kiinni, olisivat ainekset jo olemassa, IS:lle todetaan.

Turkin katsotaan voimistavan painetta nyt ennen muuta Yhdysvaltoihin, jota kohtaan se on osoittanut tyytymättömyyttään ainakin kahdesta syystä.

Vuonna 2019 Turkki suljettiin Yhdysvaltain ja Naton F-35-hävittäjäohjelman ulkopuolelle, koska se osti Venäjältä S-400-ohjuspuolustusjärjestelmän.

Toinen kipukohta on se, että Yhdysvallat tukee Syyriassa YPG:tä, joka on Syyrian kurdipuolue PYD:n aseellinen siipi. PYD taas on osa PKK-puolueperhettä.

Lue lisää: Tästä on kyse konfliktissa, joka uhkaa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä

– Ongelma on se, että Yhdysvallat ei näe YPG:tä ja PYD:tä terroristeina. Turkki lisää painetta sille, että heitä tullaan tässä vastaan. Olemme kaikki Isisin vastaisessa koalitiossa, ja on koalition asia määritellä, ketkä nähdään terroristeina. Niin kauan kuin koalitiossa ei pidetä heitä (YPG:tä ja PYD:tä) terroristeina, asia ei ole meidän ratkaistavissa, IS:lle kuvaillaan tilannetta.

Turkki on vaatinut Ruotsia ja Suomea luovuttamaan kaikkiaan 33 henkilöä Turkkiin terrorismiyhteyksistä epäiltynä.

Henkilöiden luovuttamisesta keskusteltaessa Suomi on tuonut esiin ”perälaudan”, jonka mukaan Suomi toimii aina oikeusjärjestelmänsä mukaisesti.

– Sitä ei pysty mikään ohittamaan.

STT:n mukaan Suomi on saanut Turkilta yhdeksän luovutuspyyntöä viimeisen reilun kolmen vuoden aikana. Oikeusministeriön mukaan kahdessa tapauksessa on päätetty henkilön luovuttamisesta Turkkiin.

Turkki luovutti ex-ulkoministeri Timo Soinille (sin) alkuvuodesta 2017 listan henkilöistä, jotka se halusi saattaa Suomen viranomaisten tietoon.

Ulkoministeriöstä viestitetään IS:lle, ettei Turkki vaatinut tässä yhteydessä henkilöiden palauttamista.

– Ulkoministeriö on aikoinaan todennut, että asiaan puututaan, mikäli toimitaan Suomen lakien vastaisesti. Ulkoministeriö on välittänyt listan edelleen toimivaltaiselle viranomaiselle, tietohallintopäällikkö Jyrki Paloposki ulkoministeriöstä ilmoittaa.

Ulkoministeriö ei kerro listalla olevien henkilöiden nimiä.

Turkille on tuotu IS:n tietojen mukaan neuvotteluissa esiin, että PKK nähdään Suomessa terroristijärjestönä ja että Suomen terrorismilainsäädäntö on kiristynyt.

Uutta on esimerkiksi se, että terroristijärjestön toimintaan osallistuminen on itsessään rangaistavaa.