Ulkopoliittisen instituutin Mika Aaltola kommentoi Luhanskin haltuunottoa: ”Pieni voitto Venäjälle”

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan Venäjä voi pyrkiä levittäytymään vielä pidemmälle Itä-Ukrainaan.

Venäjä on keskittänyt joukkojaan Ukrainan itäosaan, jossa se pyrkii saamaan haltuunsa viimeisen osan Luhanskia, ja ukrainalaiset uhkaavat joutua saarretuksi Donbasissa.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan Luhanskin haltuunotto olisi Venäjälle pieni voitto suhteessa sen laajoihin tavoitteisiin, jotka epäonnistuivat Kiovassa. Venäjä tähtää hänen mukaansa nyt pienempiin tavoitteisiin, kuten Donbasin ja Luhanskin haltuunottoon sekä Mariupolin ja Krimin yhdistävään maakäytävään.

– Venäjä on selkeästi muuttamassa rajoja aseellisella voimallaan, mutta tätä ei ole vielä koodattu mihinkään. Ei ole olemassa mitään aselepoa tai rauhansopimusta.

Jos tilanne etenee Venäjän kannalta suotuisaan suuntaan, voi Venäjä pyrkiä Aaltolan mukaan levittäytymään Itä-Ukrainassa pidemmälle.

Tähänastiset taistelut Ukrainassa ovat olleet vaihtelevia, Aaltola sanoo.

– Venäjä on joutunut paikoin perääntymään ja paikoin se on myös edennyt, rintamalinja on kovin pitkä.

Aaltola arvioi, että maassa käydään lähikuukausina ratkaisevia taisteluita. Samalla hän muistuttaa, että sota Ukrainassa saattaa kestää jopa vuosia, mihin Euroopan tulee varautua.

Aaltolan mukaan on syytä myös muistaa, että Venäjä pyrkii vähitellen etenemään, jos se siihen sotilaallisesti kykenee. Tämän vuoksi Ukrainan puolustuskyvykkyyden kasvattaminen on hänen mukaansa tärkeää.

– Samaan aikaan Ukrainan kyvykkyys kasvaa, kun se saa liikkeelle enemmän resursseja ja lännen lupaamaa apua alkaa saapua maahan.

Aaltola sanoo, että eurooppalaisten maiden lupaamasta ase- ja materiaaliavusta vain pieni osa on perillä Ukrainassa.