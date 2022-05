Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Linden ei usko apinarokon kehittyvän koronaviruksen kaltaiseksi pandemiaksi.

Maailmalla on toukokuun aikana todettu kymmeniä apinarokkotapauksia maissa, joissa tautia ei normaalisti olla tavattu. Keskiviikkona Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) kertoi, että myös Suomesta on todennäköisesti löydetty ensimmäinen apinarokkotapaus.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) sanoo IS:lle että uutinen ei tullut yllätyksenä.

– Oli vain ajan kysymys että Suomessakin tällainen tapaus todetaan, kun niitä on ollut pitkin maailmaa.

Lindén oli alkuviikosta Genevessä WHO:n yleiskokouksessa yhdessä Suomen johtavien tartuntatautiasiantuntijoiden kanssa. Tapaaminen tarjosi mahdollisuuden keskustella myös apinarokkotilanteesta.

Lindenin mukaan apinarokko ei kuitenkaan puhuttanut kokouksessa erityisen paljon. Apinarokkotapauksia ei tässä vaiheessa nähdä erityisen uhkaavana asiana.

– Olen tässä täysin asiantuntijatiedon varassa, kuten kaikki muutkin. Virallisen arvion mukaan tämä ei olisi uhkaava epidemia.

Koronaviruksen kaltaista pandemiaa apinarokko tuskin tulee aiheuttamaan vaikka tapauksia todettaisiinkin lisää.

– Ei tämä sellaiselta vaikuta että siitä aiheutuisi uusi pandemia. Sen uskallan kyllä sanoa.

Suomessa viranomaiset ovat kuitenkin varautuneet esimerkiksi testaamisen lisääntymiseen.

– Tätä tilannetta seurataan päivittäin THL:n toimesta ja siihen ollaan varauduttu.

Koronapandemian ja laajojen rajoitustoimien jälkeen herää luonnollisesti kysymys, voiko apinarokon leviäminen johtaa samankaltaisiin rajoitustoimiin. Lindénin mukaan tartunnan saaneita voidaan todennäköisesti määrätä karanteeniin, mutta laajempia rajoituksia tuskin tulee,

– En usko että yleiset väestöön kohdistuvat rajoitukset tulisivat tässä kyseeseen. Niistä tuskin olisi mitään hyötyä. Koronahan on aerosolina leviävä, joka saattoi sisätiloissa tartuttaa suuriakin määriä ihmisiä.

Vaikka apinarokon leviämistä ei pidetä erityksen uhkaavana, herättää äkkinäinen tautitapausten ilmaantuminen useisiin maihin kysymyksiä. Myös Lindén sanoo ihmettelevänsä asiaa.

– Minua pikkuisen huolestuttaa se asia, joka näissä arvioissakin on tullut esille, että aikaisemmin laajin epidemia, joka on todettu, on ollut yhdessä maassa viitisensataa epäiltyä ja kaksisataa varmistettua tapausta. Tämänkaltaista, useassa maassa yhtä aikaa todettuja, hajanaisittain olevia tapauksia ei ole aikaisemmin pantu merkille.

Tautiin liittyviä pelkoja vähentää se, että apinarokkotartunta on harvoin hengenvaarallinen. Linden huomauttaa, että vaikka apinarokko on sukua vaaralliselle isorokolle, muistuttaa se taudinkuvaltaan enemmän vesirokkoa.

– Tämähän ei ole sellainen tauti, joka tarttuu jos hississä yskäisee, vaan se vaatii läheisempää ja tiiviimpää kontaktia. Itse tauti on kiusallinen mutta ei hengenvaarallinen, jollei potilas ole muuten hyvin huonokuntoinen.