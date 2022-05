Jyrki Kataiselta jäi viimeinen lounas sopimatta Ilkka Suomisen kanssa – ”On hirveä ikävä”

Edesmennyt Ilkka Suominen ymmärsi Jyrki Kataisen päätöstä luopua kokoomuksen puheenjohtajuudesta ja pääministeriydestä ja tuki ratkaisua.

Jyrki Kataisen mukaan Ilkka Suominen näki, milloin on vaikeaa, soitti ja pyysi lounaalle.

Kokoomuksen kunniapuheenjohtajan Ilkka Suomisen kuolema maanantaina oli Sitran yliasiamiehelle ja ex-pääministeri Jyrki Kataiselle valtavan suuri menetys.

– On hirveä ikävä, Katainen sanoo IS:lle murheellisena.

Suomisen merkitys Kataisen poliittiselle uralle oli keskeinen. Katainen toimi kokoomuksen puheenjohtajana vuosina 2004–2014 ja pääministerinä vuosina 2011–2014.

– Ilkka tuki minua siitä lähtien, kun olin ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleissa ehdolla. Hän antoi suosituksia ja me tapasimme aika monesti heillä kotona Ilkan ja Riitan kanssa lounailla ja päivällisillä. Hän oli myös keskeinen tekijä siinä, että lähdin kokoomuksen puheenjohtajaehdokaskisaan mukaan.

Katainen kertoo, että Suominen kutsui hänet ja vaimonsa Mervin päivälliselle kotiinsa. Päivällisellä olivat myös lama-ajan valtiovarainministeri Iiro Viinanen (kok) ja Suomisen aikana kokoomuksen puoluesihteerinä toiminut Pekka Kivelä.

– He puhuivat minut ympäri.

Katainen kertoo, ettei hän ollut lainkaan vakuuttunut puheenjohtajakisaan lähdöstä, mutta Ilkka ja Riitta Suomisen tuki vaikuttivat siten, että Katainen asettui ehdolle ja tuli valituksi kokoomuksen puheenjohtajaksi 32-vuotiaana.

Kataisen mielestä Suominen oli ”kokemuksesta viisastunut ihminen ja hyvin laaja-alainen pohdiskelija”.

– Hän aina näki, milloin on vaikeaa ja monesti silloin soitti ja pyysi lounaalle. Hän tarjosi keskustelulla ja omalla ajattelullaan tukea, ikään kuin puolusti aina, oli tilanne mikä tahansa.

Ilkka Suominen menehtyi maanantaina 83-vuotiaana.

Katainen luonnehtii Suomisen roolia hänen ja vaimonsa elämässä hirveän tärkeäksi.

– Puoluejohtaja on viime kädessä aina yksin. Kun on toinen, joka ymmärtää sitä tilannetta myöskin perheen kannalta, se on monessa tilanteessa suureksi avuksi.

Erityisen vaikeina hetkinä Katainen nostaa esille finanssikriisin aikaiset tilanteet, jolloin Kreikalle, Irlannille ja Portugalille laadittiin tukipaketteja. Katainen toimi silloin valtiovarainministerinä ja viimeisen paketin aikana hallitustunnustelijana.

– Ne olivat poliittisesti haastavia ja henkisesti kuluttavia aikoja. Ilkka sen tietysti tiesi ja monesti tarjosi hyvän päivällisen lisäksi ajatteluapua ja rohkaisua.

Myös pienemmissä, puolueen sisäisissä mittelöissä Suominen tuki Kataista kertomalla omista kokemuksistaan ja laittamalla ongelmat mittasuhteisiin.

Katainen sanoo keskustelleensa Suomisen kanssa myös ennen päätöstään luopua kokoomuksen puheenjohtajuudesta ja pääministerin paikasta.

– Hänellä oli vähän samanlainen hetki omassa puheenjohtajuudessaan.

Vuonna 1989 Suominen oli ollut jo kymmenen vuotta kokoomuksen puheenjohtajana ja erilaisten asioiden summana suostui jatkamaan vielä kaksi vuotta lisää.

– Hän tiesi tilanteen ja näki minusta, että olen kaikkeni antanut.

Paineen Kataiselle aiheutti se, että hän oli paitsi kokoomuksen puheenjohtaja, niin myös pääministeri.

– Ilkalle kerroin, että jos puheenjohtajuudesta luovun, luovun myös pääministeriydestä. Ajattelumaailmassani ei voi jakaa vastuuta, että eri henkilö olisi puheenjohtaja ja eri henkilö pääministeri.

Katainen ilmoitti huhtikuussa 2014 kesken pääministerikautensa, ettei hän pyri enää jatkokaudelle kokoomuksen puheenjohtajana.

– Olin omasta mielestäni antanut kaiken, mitä ikinä vain lähtee kokoomuksen puheenjohtajana enkä uskonut, että pystyisin menestyksekkäästi enää puoluetta johtamaan, jolloin siirryin pois ja siinä sivussa luovuin pääministeriydestä. Ilkka ymmärsi tätä täysin kirkkaasti ja tuki siinä.

Ilkka Suominen ja Jyrki Katainen talsivat yhdessä huhtikuussa 2005.

Suominen oli Kataisen mukaan isähahmo ”kaikella tapaa”.

– Kokoomuksen yhteisössä osa käyttää termiä isä Suominen. Ilkka oli ihan loppuun asti älyttömän skarppi ja terävä.

Yleisellä tasolla Katainen nostaa esille kaksi asiaa, joihin Suominen jätti kädenjäljen toimiessaan kokoomuksen puheenjohtajana vuosina 1979–1991.

– Ilkka rakensi kokoomuksesta maltillisen keskusta-oikeistolaisen puolueen, eikä kokoomus ollut vain vaaliorganisaatio, vaan aatteellinen kansanliike.

Suomisen poliittinen linja tunnettiin nimellä suomislaisuus.

– Niihin aikoihin maailmalla oli myös toisenlaisia esimerkkejä porvaripuolueista eli tiukemman linjan konservatiivipuolueita vaikkapa Britanniassa tai Ruotsissa ja kovan linjan oikeistolaisia puolueita.

Kataisen mukaan näille suuntauksille olisi varmasti löytynyt Suomessakin kannatusta, mutta Suominen halusi kokoomuksen edustavan suvaitsevaisuutta ja maltillisuutta.

– Se muokkasi kokoomusta todella vahvasti. Olen itse kulkenut samalla polulla omana aikanani.

Katainen nostaa esille myös Suomisen roolin Suomen liittymisessä Euroopan unioniin.

– Hän oli todennäköisesti ensimmäinen poliitikko, varmuudella ensimmäinen puoluejohtaja, joka julkisesti ajoi Suomen EU-integraatiota.

Kataisen mukaan jäsenyys Euroopan unionissa oli perustavanlaatuinen muutos Suomen asemassa.

– Kylmän sodan ja suomettuneisuuden aikana joku lähtee ajamaan länsi-integraatiota, niin sehän oli massiivinen juttu. Siinä hän on jättänyt ison kädenjäljen Suomeen.

Kataista harmittaa, että korona siirsi Suomisen kanssa sovittuja lounastapaamisia moneen kertaan.

– Juuri viime viikolla oli mielessä, että pitääkin soittaa Ilkalle ja sopia, että nyt mennään, kun päästään. Nyt ei valitettavasti enää päästä.

Päällimmäiseksi hänelle jää Suomisesta mieleen maltillisuus, suvaitsevaisuus ja tasapainoinen elämä.

– Tuntuu, että (Suomisen kuolema) on ihan hirveän iso menetys, vaikka hänellä oli ikää. Ikävä jää.