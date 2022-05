Valtiovarainministeri Saarikko halusi antaa ukrainalaisille heti kotikuntaoikeuden.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) suhtautuu suopeasti ehdotukseen siirtää vastuuta Maahanmuuttovirastolta ja vastaanottokeskuksilta kunnille Ukrainan pakolaisten hoitamisessa.

Sotaa pakenevat ukrainalaiset eivät käy läpi turvapaikkaprosessia, vaan saavat heti oleskeluluvan ja oikeuden työntekoon.

Mikkosen mukaan hallitus pohtii juhannuksen jälkeen ideaa antaa ukrainalaisille heti myös kotikuntaoikeus.

– Olemme tehneet paljon yhteistyötä kuntien kanssa, ja olemme Maahanmuutto­viraston ja kuntien kanssa luoneet uuden mallin, jossa kunnat voivat halutessaan ottaa suoraan vastuuta esimerkiksi asumisen tai terveyspalveluiden järjestämisestä. Tai kunnille korvataan se, että lapsilla on oikeus koulunkäyntiin, Mikkonen sanoi IS:lle.

– Olemme hallituksessa sopineet, että tarkkailemme kesäkuun lopussa, miten tämä kaikki on toiminut. Esillä on ollut mahdollisuus, että pitäisikö antaa heti kotikunta. Kun selvitys valmistuu, mietimme miten on hyvä toimia, Mikkonen jatkoi.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) haluaa siirtää vastuuta Ukrainan pakolaisista vastaanottokeskuksilta kunnille.

Saarikko sanoi lauantaina IS:n haastattelussa haluavansa antaa Ukrainan pakolaisille nopeasti oikeuden kotikuntaan.

Kuntalaisena Ukrainan pakolaisia koskisivat samat oikeudet ja velvoitteet kuin kaikkia muitakin.

– Haluan mahdollisimman vähän roolia vastaanottokeskuksille ja mahdollisimman paljon kunnille. Luotan tässä suomalaisiin kuntiin paljon. Myös siksi, että me olemme valtiona sitoutuneet maksamaan kustannuksia Saarikko sanoi IS:ssa.

Tarkoituksena on, että ukrainalaiset pääsivät töihin ja kouluihin heti, ja pois vastaanottokeskuksista tai tilapäismajoituksista osaksi kotikuntaansa.

Iso osa ukrainalaisista on löytänyt majoituksen muualta kuin vastaanottokeskuksista.

– On ollut hienoa, että kunnat ovat ottaneet ukrainalaisia vastaan. Monilla tänne tulleista on ollut kontakteja jonnekin päin Suomea. Valtaosa pakolaisista ei ole majoittuneita vastaanottokeskuksiin, Mikkonen kertoi.

Kun valtaosa ukrainalaisista ei ole vastaanottokeskuksissa ja he saavat heti oleskeluluvat, miksi ukrainalaisia ei voi siirtää heti kunnille?

– Löytyisikö meiltä niin paljon kuntia, joilla olisi valmius hoitaa kaikki palvelut? Toinen asia on se, että kotikuntalaisina valtioavustukset tulevat kunnille valtionosuuksina kuntalaisten lukumäärän kautta, ja silloin avustukset tulevat kuntiin viiveellä.

– Tässä pohditaan vaihtoehtoja. Olen iloinen siitä, että tähän valtavaan sotapakolaisten määrään on hyvin nopeasti pystytty vastaamaan ja hoitamaan palvelut. Ovat palvelut sitten tulleet suoraan Migriltä tai on tehty sopimus kunnan kanssa, Mikkonen vastasi.

Miksi kierros Maahanmuuttoviraston kautta tarvitaan, jos vain löytyisi riittävästi kuntia hoitamaan ukrainalaiset?

– He ovat kyllä rekisteröityneet jonnekin vastaanottokeskukseen ja valtaosa asuu jossain kunnassa. On tärkeää, että on joku paikka, josta saa apua ja neuvoa.

– Teemme eri ministeriöiden kanssa mallia, jos sellainen luodaan. Kysymys kotikunnan saamisesta heti on siinä esillä. Normaalisti tällä hetkellä kotikuntaoikeuden saa vuoden asumisen jälkeen, Mikkonen sanoi.

Suomeen on toistaiseksi tullut 24 000 sotaa pakenevaa ukrainalaista.

Sisäministeriö arvioi jokin aika sitten, että Suomeen voi tulla sodan kestosta riippuen 20 000 –80 000 ukrainalaista.