Vihreät on aloittanut puoluekokouksensa Joensuussa.

Vihreät pitää puoluekokouksensa Joensuussa. Vihreillä on puoluekokous joka vuosi, kaksi edellistä kokousta vuosina 2020 ja 2021 pidettiin etänä koronan vuoksi.

Vihreiden puoluejohto on pitänyt puheensa puoluekokouksen aluksi.

Kesäkuun alkupuolella töihin palaava puheenjohtaja Maria Ohisalo (vihr) nosti puolueen omaa häntää puheessaan moneen kertaan.

Nato-ratkaisua kiitellessään Ohisalo muisti kehaista puolueen omaa ulkoministeriä.

– Tällaisina aikoina pää on pidettävä kylmänä. Siksi olen tyytyväinen, että näissä maailman karikoissa on ollut luovimassa ensimmäinen vihreä ulkoministeri, enkä voisi kuvitella parempaa ulkoministeriä Suomelle juuri tähän aikaan.

– Meidän upea Pekka Haavisto, Ohisalo sanoi.

Vihreät hyväksyy puoluekokouksessaan poliittisen ohjelmansa ensi vaalikaudelle 2023–2027.

Ohisalo nosti kärkiteemaksi luontokadon pysäyttämisen.

– Luontokato on pysäytettävä, mikään määrä lisää luontokatoa ei ole kestävää. Suomalaista luontoa voimme suojella vain me.

– Siksi on keskeistä, että ensi kaudella luonnonsuojelun rahoitus vähintään tuplataan, Ohisalo paalutti.

Talousasioista Ohisalo muun muassa painotti vihreää siirtymää ja työllisyysasteen nostoa 80 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

– Työllistymisasteen nostamisessa kolme asiaa on ylitse muiden: koulutus, koulutus ja koulutus. Koulutukseen on panostettava nyt, jotta korkeampi työllisyysaste on ensi vuosikymmenellä mahdollinen, Ohisalo totesi puheessaan.

Ohisalon sijainen, varapuheenjohtaja Iiris Suomela (vihr) painotti Venäjän öljystä ja kaasusta eroon pääsemistä.

Venäjä lopetti tänä aamuna kaasutoimituksensa Suomeen, ja Venäjän kaasua korvataan lng-kaasulla.

Suomela sanoi, että ennen Ukrainan sotaa Suomen öljystä 90% tuli Venäjältä.

Suomelan mielestä venäläistä öljyä ei voi korvata millä tahansa öljyllä.

– Lyhyellä aikavälillä korvaavaa energiaa hankitaan sen mukaan mitä on saatavilla.

– Turvallisinta, tehokkainta ja järkevintä on kuitenkin korvata venäläinen fossiilienergia kotimaisella uusiutuvalla energialla. Kaikista typerintä olisi juosta nyt toisen hirmuvaltiaan syliin. Saudi-Arabian tai Venezuelan varaan ei voi laskea Euroopan tulevaisuutta, Suomela sanoi.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja, puolueen varapuheenjohtaja Atte Harjanne (vihr) tiivisti puoluekokouksen, että puolue paaluttaa nyt tavoitteensa ensi vaalikaudelle ja ensi kevään eduskuntavaaleihin.

– Poliittinen ohjelma muodostaa myös puitteet ensi kevään vaalikampanjalle ja lopulta hallitusohjelmalle meidän osaltamme, sikäli kun hallitukseen päädymme myös ensi kaudella.

– Hallitukseen kannattaa aidosti ja tosissaan pyrkiä, vaikka mitään ilmeisen helppoja hallituspohjia ei näkyvissä olisikaan, Harjanne sanoi.

Harjanteen mielestä vihreiden pitäisi olla uskottava talouspuolue.

– Se edellyttää sitä, että kiinnitämme huomiota sekä julkisen talouden tulo- että menopuoleen. Hyviä menoja on todella helppo keksiä. Säästämisen paikkojen kanssa on sitten vaikeampaa, mutta siihenkin on meillä eväät.

– Tulopuolella olennaista on kakun kasvattaminen: siinä tutkimuksella ja kehityksellä ja osaavan työvoiman tarjonnalla – sekä koulutuksen että työperäisen maahanmuuton kautta – on avainrooli. Myös veroja tietysti tarvitaan, ja verot on kohdennettava fiksusti ja pidettävä tasolla, joka kannustaa luomaan uutta, yrittämään ja tekemään töitä, Harjanne näki.