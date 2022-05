HDP-puolueen kansanedustaja Saruhan Oluc sanoi IS:lle, että Turkin tosiasialliset kritiikin kohteet ovat Yhdysvallat ja Ranska.

Turkilla ei tosiasiallisesti ole ongelmia Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden kanssa.

Näin sanoi Ilta-Sanomille Turkin oppositiopuolueen, kurdien kansandemokraattisen puolueen HDP:n kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saruhan Oluc.

IS sai Olucilta 15 minuutin kahdenkeskisen haastattelun perjantaina Istanbulissa.

– Hallitus ja presidentti haluavat neuvotella enemmänkin Yhdysvaltain ja Ranskan kanssa, eivät niinkään Suomen ja Ruotsin kanssa. He haluavat aloittaa neuvottelut, ja sen takia Turkki on käyttänyt veto-oikeuttaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydessä. Suomi joutui tässä pelinappulaksi, se on valitettavaa, Oluc näkee.

Olucin mukaan Turkki haluaa sopia Yhdysvaltojen kanssa maan F-16-taisteluhävittäjien uusimisen saattamisen päätökseen.

Turkin ja Yhdysvaltain välit ovat olleet viileät sen jälkeen, kun Turkki hankki Venäjältä S-400-ohjusjärjestelmiä. Ohjusjärjestelmien hankkimisen seurauksena Yhdysvallat potki Turkin ulos F-35-hävittäjien hankintaohjelmasta.

Oppositiopuolue HDP:n kansanedustaja Saruhan Oluc väittää, ettei Turkin änkyröinti Naton uusimmasta laajennuksesta johdu ollenkaan Suomesta ja Ruotsista.

Turkki oli tilannut Yhdysvalloilta yli 100 F-35-hävittäjää ja vaatii nyt, että 1,4 miljardin dollarin kauppasumma käytetään 40:n F-16-hävittäjän hankintaan ja lähes 80 hävittäjän uusimispakettiin.

Lisäksi Turkille tärkeitä ovat Pohjois- ja Itä-Syyrian kurdialueiden kohtalot ja maan muista Euroopan maista tekemät aseostot.

– Ei Turkilla niinkään Suomen ja Ruotsin kanssa ongelmia ole. Nykyhallituksen vihamielinen suhtautuminen kurdeihin ja sen nouseminen Nato-jäsenyyskeskustelun osaksi on surullista, Oluc painottaa.

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin puheista on saanut kuvan, että juuri Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on Turkille ongelma. Erdogan on jo jonkin aikaa toistellut, ettei ”terroristi­järjestöjä tukevia Suomea ja Ruotsia pitäisi hyväksyä sotilasliitto Natoon, joka on turvallisuusjärjestö”.

Erdogan on aiemmin kuvaillut Suomea ja Ruotsia myös terroristien majataloiksi ja etteivät Suomi ja Ruotsi ole hänen näkemyksensä mukaan selvästi asettuneet vastustamaan terrorismia.

HDP on kurdien kansandemokraattinen puolue. Se sai edellisissä parlamenttivaaleissa kesällä 2018 kolmanneksi eniten edustajapaikkoja.

Erdogan ilmoitti perjantaina keskustelevansa Suomen johdon kanssa Nato-kysymyksestä lauantaina.

Oluc sanoo, että Suomen ja Ruotsin kanssa käytävät neuvottelutkin toki ratkaisevat, mutta Nato-jäsenyyden kohtalo on lopulta riippuvainen Yhdysvaltain ja Ranskan kanssa käytävistä neuvotteluista ja miten ne saadaan päätökseen.

–Toki Suomen ja Ruotsinkin tulee ryhtyä vaadittaviin toimiin, Oluc sanoo.

Olucin oma kanta siihen, pitäisikö Suomesta tulla Naton jäsen, on skeptinen.

– Jos maa alkaa käyttää taloudellisia resurssejaan aseistukseen, se ei ole koskaan hyvä. Se luo epävarmuutta.

Oppositiossa olevalla HDP:lla on kolmanneksi eniten kansanedustajia Turkin parlamentissa, eli sen painoarvo on kohtalaisen merkittävä.

Saruhan Oluc suomii kovin sanoin Turkin nykyhallituksen ja presidentin ajamaa politiikkaa – erityisesti kurdeja kohtaan.

– Kritisoimme hallituksen talous-, ja sisä- sekä ulkopolitiikkaa. Nykyhallitus on saanut talouden julmaan kierteeseen, budjetti on pahasti alijäämäinen.

– Lisäksi esimerkiksi nykyhallituksen vihamielisyys kurdeja kohtaan on ollut iso poliittinen virhe. Turkissa elää yli 15 miljoonaa kurdia, ja siltä totuudelta ei pääse piiloon. Kurdeilta ei voi kieltää omaa kieltä ja kulttuuria. Sisäpolitiikka on perustunut väärälle pohjalle. Kohonnut työttömyys on vakava ongelma myös. Haluamme hallituksen ja presidentin kaatuvan, Oluc painottaa.

Turkin virallinen työttömyysaste ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 11,4 prosenttia. Olucin mukaan todellinen työttömyys oli noin tuplat, nuorten naisten osalta vieläkin karumpi.

Seuraava mahdollisuus päästä vallankahvaan ovat ensi kesän presidentinvaalit. Erdoganin AK-puolue on ennakkokyselyissä yhä suurin, mutta pienemmistä HDP on noussut tärkeäksi vaa’ankielipuolueeksi.

Olucia sapettaa myös se, että Turkin EU-jäsenyys näyttää ottaneen pahasti takapakkia ja on tällä hetkellä täysin jäissä.

– Presidentti ja nykyhallitus ovat suututtaneet EU:n ja Euroopan neuvoston, mikä ei ole hyvä asia. Nykyhallituksen retoriikka on, että jäsenyyttä kyllä halutaan mutta ei tehdä mitään tarvittavia toimia sen eteen. Minä haluaisin, että nöyrä vuoropuhelu aloitettaisiin EU:n kanssa uudelleen. Se voisi aikaa myöten johtaa jäsenyyteen, Oluc sanoo.