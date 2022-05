Kokoomuksen Heinonen haukkuu 1,3 miljardin lisä­velasta kertoneen hallituksen: ”Nyt on käsi syvällä tulevien suku­polvien taskussa”

Kokoomusedustajan mukaan hallituksen julkaisema lisätalousarvio kertoo vastuuttomasta politiikasta.

Hallitus kertoi tänään esittävänsä vuoden toisessa lisäbudjetissaan noin 2,3 miljardin menolisäyksistä, joista valtaosa johtuu Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen aiheuttamista määrärahatarpeista.

Pelkästään puolustusministeriön hallinnonalalle, Rajavartiolaitokselle ja maahanmuuttoon esitetään Ukrainan sodan aiheuttaman tarpeen vuoksi yli 1,1 miljardin euron lisäystä. Talouden aiempaa arviota suotuisamman kehityksen seurauksena tuloarviota on korotettu noin miljardilla eurolla.

Esityksessä nettolainanotto kasvaisi noin 1,3 miljardilla eurolla aiemmin esitetyn 7,6 miljardin euron lisäksi. Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen arvostelee hallituksen velanottoa.

– Hallituksen rahan viskely on vastuutonta. Puolustuksen ja turvallisuuden määrärahat ovat tietenkin ymmärrettäviä. Holtitonta velkarallia ei kuitenkaan selitä Venäjän hyökkäyssota tai edes pandemia. Yli kymmenen miljardia euroa menolisäyksistä on muuta kuin turvallisuuteen tai pandemiaan liittyviä, Heinonen toteaa tiedotteessaan.

– Nyt on käsi syvällä tulevien sukupolvien taskussa. Mitään suunnitelmaa velkaantumisen taittamiseksi ei ole. Seuraaville hallituksille jää mittava urakka hoitaa talous kuntoon.

Kevään kehysriihessä hallitus päätti poikkeuslausekkeesta, jossa osa menoista siirretään budjettikehysten ulkopuolelle. Menettelyn tavoitteena on varmistaa Suomen puolustuskyky, turvallisuus ja huoltovarmuus.

Heinosen mukaan poikkeuslauseke on väljästi määritelty.

– On selvää, että puolustusmenojen välttämätöntä lisäystä ei tule estää budjettitekniikalla. Oikeutus poikkeuksellisiin siirtoihin perustuu kuitenkin siihen, että kehysten ulkopuolelle siirrettävät menot on tarkkaan rajattu ja hyvin perusteltu. Nyt näyttää siltä, että poikkeus on kirjattu niin väljästi, että sen perusteella kehysten ulkopuolelle siirtoa voidaan perustella lähes minkä vain menon kohdalla, hän kirjoittaa.