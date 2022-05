Niinistö sai Washingtonissa lämpimän vastaanoton – Bidenin painokkaat sanat helpottivat huolia

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sai presidentti Bidenilta täyden tuen Suomen Nato-jäsenyyshakemukselle.

Washington DC

– Päällimmäisinä kotiin viemisenä on tunne hyvin laaja-alaisesta ja vakuuttavasta tuesta Yhdysvalloilta, presidentti Sauli Niinistö kommentoi Washingtonin-matkaa.

Suomi ja Ruotsi jättivät eilen keskiviikkona yhtä aikaa jäsenhakemuksensa Natolle Brysselissä. Niinistö ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson tapasivat Valkoisessa talossa presidentti Joe Bidenin, jonka kanssa keskusteltiin Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemuksista sekä Ukrainan sodan tilanteesta.

Niinistö tapasi matkallansa koko Yhdysvaltain politiikan ykkösketjun: varapresidentti Kamala Harrisin ja puolustusministeri Lloyd Austinin sekä kongressin puhemiehen Nancy Pelosin sekä demokraattien että republikaanien ryhmäjohtajat ja senaattoreita ja kongressiedustajia.

Viesti kaikilta on ollut yhteneväinen: Suomen Nato-jäsenyyttä tuetaan ja Yhdysvallat pyrkii ratifioimaan Suomen jäsenyyden ripeällä aikataululla.

Niinistö kertoi amerikkalaisten poliitikkojen olleen kiinnostuneita kuulemaan Niinistön näkemyksiä Venäjästä ja Vladimir Putinista.

– Hyvin tiedossa on, että olen keskustellut usein presidentti Putinin kanssa. Viime keskustelussa Putin mainitsi, että Venäjän tavoite on Donbassin ”vapauttaminen” kokonaisuudessaan. Kyse on laajemmasta alueesta kuin mikä separatistien hallussa nyt on.

Presidentti Niinistön tunnelma Washingtonin kohtaamisten jälkeen vaikutti olevan helpottuneisuus.

– En näe, että väliajan huolet ovat ihan niin konkreettiset kuin mitä pari kuukautta sitten vielä ajattelin. Näyttää vähän rauhallisemmalta kuin arvailtiin, Niinistö sanoi Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointiaikaan liittyen.

– Kuukausien aikana ”harmaan ajan” turvallisuuden ratkaisu ollut suurin kysymys. Putinin suulla ilmoitettu, ettei taida kummempia tapahtua. Olen painottanut kovaan turvallisuuteen liittyvien asioiden kohdalla, että tulee reagoida jos reagoitavaa tulee. Siihenkin saadaan varmasti asianmukainen tuki (Yhdysvalloilta), Niinistö sanoi.

Niinistö sanoi, että kevät on ollut monin tavoin poikkeuksellinen ja myös raskas tunnelmaltaan.

– Kiireitä tässä on pitänyt. Ja kun on sairauksia sattunut väliin, niin vähän jaloissa painaa. Onhan tämä toisenlainen kevät ollut, eikä hyvänlainen, kun on sota Ukrainassa. Meidän on vain pidettävä yllä lohtua että joku päivä tappaminen siellä loppuu.

Päivä oli kaunis kuin morsian, kun presidentti Sauli Niinistö saapui Valkoiseen taloon tapaamaan Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenia yhdessä Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin kanssa.

Biden aloitti kolmikon yhteisen tiedotustilaisuuden Valkoisen talon Ruusutarhassa toteamalla, että tänään ei ole vain kaunis päivä, vaan myös hyvin merkittävä ja hieno päivä.

Biden teki selväksi, että Suomi ja Ruotsi ovat erittäin tervetulleita Natoon ja ylisti kahta Pohjoismaata niiden vahvasta demokratiasta ja vahvasta puolustuksesta.

– Olen ylpeä voidessani toivottaa Suomen ja Ruotsin tervetulleeksi ja tarjota niiden Nato-jäsenyyshakemuksille Yhdysvaltain vahvan tuen.

Myös elekieli maiden johtajien välillä kertoi lämpimistä väleistä. Presidentti Biden käveli käsi Niinistön harteilla puhujankorokkeelle ja halasi Anderssonia.

Biden sanoi, että Suomi ja Ruotsi täyttävät kaikki Naton jäsenyysvaatimukset.

– Ruotsilla ja Suomella on vahvat demokraattiset instituutionsa, vahvat puolustusvoimat sekä vahvat ja läpinäkyvät taloudet, ja vahva moraalinen tunto, mikä on oikein. Ne täyttävät kaikki Naton vaatimukset, Biden totesi.

Niinistö nyökytti vakavana Bidenin sanoille.

Lue lisää: Niinistö valmis lähtemään itse hakemaan ratkaisua Turkin kanssa – näin hän kommentoi keskusteluja Valkoisessa talossa

Biden sanoi Suomen ja Ruotsin olevan jo nyt Yhdysvaltain läheisimpiä liittolaisia mitä tulee rauhan ja tasapainoisuuden rakentamiseen, ihmisoikeuksien edistämiseen sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan.

” Estämme ja kohtaamme yhdessä kaikki turvallisuusuhkat, joita Suomi ja Ruotsi kohtaavat jäsenyydenhaku­prosessin aikana.

Biden kertoi keskustelujen Niinistön kanssa alkaneen jo tammikuussa, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi näyttäytyä todennäköisenä vaihtoehtona. Biden kertoi käyneensä Niinistön viime vierailun aikaan maaliskuussa keskusteluja tämän kanssa Nato-jäsenyyden mahdollisuudesta.

Biden kertoi kutsuneensa Niinistön ja Anderssonin Valkoiseen taloon viime viikolla.

– Olemme pysyneet tiiviisti yhteyksissä sillä aikaa, kun Suomi ja Ruotsi ovat tehneet ratkaisujaan. Olen tänään ylpeä voidessani sanoa, että heillä on täydellinen Yhdysvaltain tuki.

” Yhdysvallat ei tule koskaan epäonnistumaan lupauksessaan turvata joka ikistä senttiä Nato-alueesta.

Biden lupasi Yhdysvaltain senaatin etenevän ripeästi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden hyväksymisen suhteen. Biden kiitti niin demokraattien kuin republikaanien johtajia hyvästä yhteistyöstä asiassa.

Biden teki myös selväksi Yhdysvaltojen kunnioittavan Naton viidettä artiklaa, jonka mukaan hyökkäys yhtä Nato-jäsenmaata kohtaan on hyökkäys kaikkia kohtaan.

– Yhdysvallat ei tule koskaan epäonnistumaan lupauksessaan turvata joka ikistä senttiä Nato-alueesta, Biden sanoi painokkaasti.

Biden kertoi, että keskustelussa Niinistön ja Anderssonin kanssa sitouduttiin yhdessä siihen, että kaikki pysyvät valppaina maita uhkaavien turvallisuusuhkien suhteen.

– Estämme ja kohtaamme yhdessä kaikki turvallisuusuhkat, joita Suomi ja Ruotsi kohtaavat jäsenyydenhakuprosessin aikana.

Biden korosti, että kun jäsenyyshakemukset on jätetty, kaikki kolme maata ovat nyt täysillä mukana eikä ole aikeita perääntyä.

– Kuten äidilläni on tapana sanoa, kun kuppi lähestyy huulia, ei ole aikaa perääntyä.

Biden sanoi painokkaasti, että uudet Nato-jäsenmaat eivät ole uhka millekään toiselle valtiolle.

– Tässä historiallisessa päivässä ei ole sijaa väärinymmärryksille. Nato ei ole hajaantunut tai sen merkitys vähentynyt, se on kasvanut vahvemmaksi.

Niinistö kiitti presidentti Bidenia vahvasta tuesta koko prosessin aikana.

– Te rohkaisitte meitä etenemään prosessissa.

Niinistö kertoi Naton saavan Suomesta vahvan jäsenmaan.

– Suomalaisten halukkuus puolustaa maataan on maailman korkeimpia.

Suomen ja Ruotsin odotettiin saavan jo tälle päivälle kutsun Naton jäsenyysneuvotteluihin. Turkki on kuitenkin kantona kaskena omine vaatimuksineen.

Niinistö omassa puheenvuorossaan sanoi, että Suomi on valmis neuvottelemaan Turkin kanssa.

– Turkin johto on ilmaissut huolensa jäsenyyshakemuksestamme. Suomella on aina ollut hyvät kahdenväliset suhteet Turkin kanssa, Niinistö sanoi.

– Nato-liittolaisina takaamme Turkin turvallisuutta, kuten Turkki tukee meidän turvallisuutta. Suhtaudumme terrorismiin vakavasti, tuomitsemme terrorismin kaikissa muodoissaan, ja olemme aktiivisesti sitoutuneet taistelemaan sitä vastaan.

– Olemme valmiit keskustelemaan kaikista huolista. Keskusteluja on käyty ja ne jatkuvat seuraavat päivät, Niinistö suuntasi sanansa Turkille.