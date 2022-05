Main ContentPlaceholder

Politiikka

Jyri Häkämies muisteli HAAPALA-TV:ssä vanhaa kohu­lausuntoaan: ”Venäjä on nyt meille kolmin­kertainen uhka”

EK:n toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen Washingtonissa CSIS -tutkimuslaitoksessa 6. syyskuuta 2007 puolustusministerinä pitämä puhe nousi isoksi uutiseksi, kun hän sanoi, että ”Suomen tämän päivän kolme pääasiallista turvallisuushaastetta ovat Venäjä, Venäjä ja Venäjä”. Nyt Häkämies korvaisi haaste-sanan kovemmalla sanalla: Venäjä on kolminkertainen uhka Suomelle. Häkämies sai kovaa palautetta sanomisistaan. Nyt on toinen ääni kelossa, ja Suomi on matkalla Natoon. Häkämiehen mukaan Suomessa pelättiin Ukrainan sodan nostavan Suomen maariskiä investoinneissa ja työvoiman saatavuudessa. Ne eivät ole toteutuneet. Suomi-kuva maailmalla on kirkastunut Nato-prosessin aikana. Häkämiehen kokoomus kannatti aikanaan vaaliohjelmassaan Sari Sairaanhoitajalle kuoppakorotusta. Häkämies pitää päätöstä virheenä, jota ei kannata nyt toistaa eli julkinen puoli määräisi palkankorotusten tason. Katso koko tallenne täältä.

