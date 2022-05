Annika Saarikko haluaa Ukrainan pakolaisille heti kuntalaisten oikeudet: ”Kaikki turha byrokratia pois”

Valtiovarainministeri Annika Saarikko kyseenalaistaa maahanmuuttoviraston kyvyn hoitaa pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja työperäistä maahanmuuttoa nykytilanteessa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) haluaa siirtää vastuuta Ukrainan pakolaisista vastaanottokeskuksilta kunnille. Saarikko haluaisi antaa Ukrainan pakolaisille nopeasti oikeuden kotikuntaan. Suomeen oli torstaihin mennessä saapunut 24 000 ukrainalaista pakolaista, eikä sota Ukrainassa ole päättymässä nopeasti.

– Minua kiinnostaa valtavasti, miten heidät vastaanotetaan. Olisin valmis antamaan heille kuntalaisoikeuden nopeasti. Samat oikeudet ja mahdollisuudet kuin muillekin kuntalaisille. Heillä myönnetään oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella eli heillä on jo joka tapauksessa erityiskaista. Kaikki turha byrokratia pitää riisua pois.

Kuntalaisena Ukrainan pakolaisia koskisivat samat oikeudet ja velvoitteet kuin kaikkia muitakin. Saarikko listaa esimerkkejä: oppivelvollisuus, oikeus varhaiskasvatukseen ja työnhakuun liittyvät koulutukset kuten kielikoulutus.

– Haluan mahdollisimman vähän roolia vastaanottokeskuksille ja mahdollisimman paljon kunnille. Luotan tässä suomalaisiin kuntiin paljon. Myös siksi, että me olemme valtiona sitoutuneet maksamaan kustannuksia.

Taustalla on ajatus siitä, että ukrainalaiset pääsisivät ripeästi kiinni töihin ja pois vastaanottokeskuksista tai tilapäismajoituksista tiiviimmäksi osaksi kotikuntia.

– Minua kiinnostaa erityisen paljon se, että nämä ihmiset pääsisivät mahdollisimman nopeasti töihin ja nyt onneksi työlupiin on saatu joustavuutta.

Saarikosta Ukrainasta tuleviin pakolaisiin tulee suhtautua niin, että he ovat Suomessa todennäköisesti pitkään.

– Kukaan meistä ei tiedä, kuinka moni heistä jää pysyvästi. Asettuessani pakolaisen asemaan luulen, että kuka tahansa meistä haaveilee kotiinpaluusta sotaa paetessaan. Milloin ja onko se mahdollista, kukaan ei voi tietää. Siksi meidän kannattaa suhtautua niin, että he ovat täällä kanssamme pitkään ja ovat osa meitä. Silloin siinä on myös vastauksia meidän omiin työperäisen maahanmuuton huoliin. Se on toinen asia, minkä äärellä pitäisi olla.

Saarikko kuvaa työtä parhaaksi lääkkeeksi kaikkeen, eikä työperäisen maahanmuuton edistäminen saa Saarikosta tyssätä maahanmuuttovirasto kuormittumiseen. Hallitus ei ole saanut edistettyä työperäistä maahanmuuttoa ohjelmansa mukaisesti vielä riittävästi. Saarikko kyseenalaistaa maahanmuuttoviraston roolia siihen liittyen.

– Samalla kun 24 000 pakolaista on kuormittanut jälleen kerran Suomen maahanmuuttoviranomaisia, työperäisen maahanmuuton tehtävää ei saa unohtaa. En ole lainkaan varma, onko yksi viranomainen paras hoitamaan pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja työperäisestä maahanmuuttoa.

Suhtaudutte kriittisesti maahanmuuttoviraston toimintaan?

– En ole laisinkaan varma onko yksin viranomainen paras hoitamaan tätä kaikkia.

Ukrainalaisten pakolaisten vastaanottamisessa Saarikko alleviivaa monen asian menneen hyvin ja tärkeimmässä on onnistuttu.

– Suomalaiset ovat ottaneet heidät sydämellisesti tervetulleiksi ja siinä olemme onnistuneet erinomaisesti

Saarikosta politiikan tärkeysjärjestys on ollut asiassa myös kunnossa.

– Emme ole täältä kyseenalaistaneet sitä, että taloudellisin perustein pakolaisten ottaminen ei olisi järkevää. Se on sivistysvaltion velvollisuus ja haluan hoitaa sen hyvin.

Suomen Nato-päätöksen jälkeen katseet on Saarikosta syytä siirtää Ukrainaan.

– Siellä soditaan yhä. Sodasta on tullut pitkittyvä ja karmea, emmekä voi etsiä mitään muuta kuin rauhaa.