IS kokosi tiedot tasavallan presidentti Sauli Niinistön, pääministeri Sanna Marinin (sd), ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ja puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) yhteydenpitosta Nato-maiden johtajien kanssa välillä 24. helmikuuta –13. toukokuuta.

Suomi jätti Nato-hakemuksensa Brysselissä Naton pääsihteerille Jens Stoltenbergille viime viikon keskiviikkona.

Hakemuksen jättämistä on edeltänyt valtiojohdon laaja lobbauskampanja.

IS:n tietopyynnöllä saamista tiedoista ilmenee, että eniten kenttätyötä tapaamisten lukumäärällä mitattuna on tehnyt ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), joka on tavannut viime kuukausina kahdenvälisesti 19:n Nato-maan ulkoministerit.

– Kyllä tämä on ollut aika tiivis juoksu. Muualle ja Naton päämajaan Brysseliin suuntautuvien vierailuiden lisäksi meillä on ollut aikamoinen vierailurumba Nato-maiden ulkoministereistä Suomessa, mikä on ollut hirveän hyvä merkki. Kun vierailija tulee tänne, keskustelut ovat paljon pidempiä. Monelle on ollut yllätys, miten nopeassa tahdissa Suomen ja Ruotsin kannat alkoivat kehittyä Venäjän hyökkäyksen jälkeen, Haavisto kertoo IS:lle.

Käännekohtana suomalaisessa Nato-keskustelussa voi pitää Venäjän hyökkäystä Ukrainaan 24. helmikuuta.

Niinistö ja Marin julkistivat Nato-myönteiset kantansa reilut kaksi ja puoli kuukautta myöhemmin 12. toukokuuta. Eduskunta äänesti seuraavalla viikolla Natoon liittymisen puolesta äänin 188–8.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) allekirjoitti Suomen Nato-kirjeen 17. toukokuuta. Liittymiskeskusteluiden aloittaminen on viivästynyt Turkin asetuttua vastahankaan.

Valtiojohdolla on ollut kevään aikana paljon kontakteja Yhdysvaltoihin, Britanniaan, Ranskaan ja Saksaan.

Niinistö tapasi Washingtonissa merkittävimmän Nato-maan eli Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin ensimmäisen kerran jo 4. maaliskuuta. Haavisto tapasi Brysselissä samana päivänä Yhdysvaltojen ulkoministerin Anthony Blinkenin ja Britannian ulkoministerin Elizabeth Trussin.

– Suurimpiin Nato-maihin on liittynyt paitsi halu varmistaa nopea kannatus niiden parlamenteilta myös erityinen huoli turvallisuudesta tänä harmaana aikana. Niin Yhdysvalloille, Iso-Britannialle, Saksalle, Espanjalle, Ranskalle ja myöskin Puolalle on esitetty toivomus antaa erillistä tukea tai olla militääripuolella valmiina. Tässä on aika hyvin onnistuttu, on saatu hyvin vahvoja apulupauksia potentiaalisen riskitilanteen varalta, Haavisto sanoo.

”Aika sympaattisena” piirteenä Haavisto pitää sitä, että Nato-maiden ulkoministereiden kokouksessa Berliinissä syntyi jopa kilvoittelua siitä, mikä Nato-maa ehtii ratifioida Suomen jäsenyyden ensimmäisenä. Suomen Nato-jäsenyys pitää hyväksyä kaikissa 30:ssä Nato-maassa.

– Kanada vannoi olevansa nopein, samankaltaisia puheenvuoroja kuultiin niin Norjalta, Saksalta kuin Baltian mailtakin. Mukavaa, että on näinkin päin.

Kanada on luvannut Haaviston mukaan ratifioida Suomen Nato-jäsenyyden ensimmäisenä. Pääministeri Sanna Marin tapasi Kanadan pääministerin Justin Trudeaun Brysselissä 23. maaliskuuta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson tapasivat Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin Washingtonissa 19. toukokuuta.

Tosiasia on se, että juuri nyt Suomen ja Ruotsin Nato-prosessi on jäissä. Edes Nato-liittymiskeskusteluita ei ole saatu aloitettua Turkin vastustuksen vuoksi, vaikka niin Niinistö kuin Haavistokin ovat pitäneet yhteyttä Turkin johtoon.

Turkki muun muassa vaatii, että presidentti Recep Tayyip Erdoganin poliittista vastustajaa Fethullah Güleniä tukeva lobbaustoiminta Suomessa ja Ruotsissa on lopetettava, Kurdistanin työväenpuolue PKK:ta edustavat etsintäkuulutetut henkilöt on palautettava Turkkiin ja viralliset kontaktit PKK:n ja sen johdannaisten kanssa on lopetettava. Turkki on kohdistanut vaatimuksensa erityisesti Ruotsiin.

– Vaikka Turkki juuri nyt näyttää vaikealta, kyllä siellä pohjalla on ymmärrys, miksi tämä (Nato-jäsenyys) on Suomelle tärkeää. Minulla on tavattoman hyvät välit heidän ulkoministeriinsä Cavusogluun. Se helpottaa yhteydenpitoa tavattomasti, että välit ovat ystävälliset ja pienistäkin asioista on pystytty nostamaan luuria, Haavisto sanoo.

Haaviston mukaan nyt tehdään jonkin aikaa ”harmaata virkamiestyötä”, jossa käydään läpi, minkälainen Suomen terrorismilainsäädäntö on suhteessa PKK-järjestöön.

– Uskon, että pystymme antamaan hyvät vastaukset heidän kysymyksiinsä. Olisi hyvin suuri muutos Naton avointen ovien politiikassa, jos Suomi ja Ruotsi eivät voisi siihen järjestöön liittyä. Siinä mielessä olen hyvin luottavainen.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) ja Iso-Britannian puolustusministeri Ben Wallace tutustuivat Arrow 22 -harjoitukseen Niinisalossa 4. toukokuuta.

Tapaamistiedoissa kiinnittää huomiota se, ettei kahdenvälistä tapaamista ole järjestetty presidentti-, pääministeri- tai ulkoministeritasolla Belgian, Luxemburgin, Tsekin, Romanian, Slovakian ja Slovenian edustajien kanssa. Italian johtoa Marin tapasi Roomassa viime viikolla.

Haaviston esikunnasta tarkennetaan, että Slovenian edustaja on tavattu Berliinin Nato-kokouksessa lyhyesti käytävällä ulkoministeritasolla.

– Kaikkiin on koitettu saada jokin kahdenvälinen tuntuma. Kun prosessi lähti liikkeelle, lähettiläille annettiin tehtäväksi tavata kaikkien Nato-maiden ulkoministeriöissä vastinparejaan. On satsattu erityisesti niihin maihin, jotka eivät ole EU:n jäseniä. Itselläni on ollut Kanadan lisäksi Montenegro, Pohjois-Makedonia ja Albania, joita ei EU-pöydissä niin usein tapaa, Haavisto mainitsee.

Marin on tavannut maaliskuussa EU:n huippukokousten virtuaalisissa pienryhmätapaamisissa Belgian, Slovenian ja Tsekin edustajat. IS:lle kerrotaan, että nämä tapaamiset eivät liity Suomen Nato-lobbaukseen, vaan pienryhmätapaamisissa valmistellaan EU:n huippukokouksiin liittyviä asioita.

Suomi on kulkenut kohti Natoa yhtä matkaa Ruotsin kanssa – jäsenhakemuksetkin jätettiin samalla kellon lyömällä. Pääministeri Sanna Marin (sd) ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson olivat 3. toukokuuta liittokansleri Olaf Scholtzin vieraina Saksassa.

Pääministerin delegaatiossa EU:n huippukokouksiin helmi- ja maaliskuussa osallistui Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd). Tuppurainen osallistui pääministerin delegaatiossa myös Versaillesissa maaliskuussa pidettyyn epäviralliseen EU:n huippukokoukseen.

Valtioneuvostosta kerrotaan, että EU:n huippukokouksiin osallistuu Tuppuraisen lisäksi Tuppuraisen kollegoita esimerkiksi Saksasta, Ruotsista ja Italiasta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön yhteydenpitoa 24.2.–13.5.

Perjantai 25.2.

JEF-maiden päämieskokous

Naton videokokouksena järjestetty huippukokous

Maanantai 28.2.

Puhelinkeskustelu Puolan presidentti Andrzej Dudan kanssa

Puhelinkeskustelu Norjan pääministeri Jonas Gahr Støren kanssa

Tiistai 1.3.

Puhelinkeskustelu Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa

Keskiviikko 2.3.

Etätapaaminen Ruotsin ja Norjan pääministerien kanssa

Perjantai 4.3.

Työvierailu Washingtoniin

Tapaaminen republikaanijohtaja Mitch McConnellin kanssa

Tapaaminen senaattori Tom Cottonin kanssa

Tapaaminen CIA:n johtaja William Burnsin kanssa

Tapaaminen Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kanssa

Lauantai 5.3.

Tapaaminen Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin, Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin, pääministeri Sanna Marinin ja puolustusministeri Antti Kaikkosen kanssa

Tiistai 8.3.

Puhelinkeskustelu Saksan liittokansleri Olaf Scholtzin kanssa

Puhelinkeskustelu Liettuan presidentin Gitanas Nausédan kanssa

Maanantai 14.3.

Matka JEF-maiden päämieskokoukseen Lontooseen

Tapaaminen Britannian työväenpuolueen johtaja Keir Starmerin kanssa

Tapaaminen Britannian työväenpuolueen edustaja David Lammyn kanssa

Tiistai 15.3.

Tapaaminen Britannian pääministeri Boris Johnsonin kanssa

Tapaaminen Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin kanssa

Keskiviikko 16.3.

Puhelinkeskustelu Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin kanssa

Puhelinkeskustelu Viron presidentti Alar Karisin kanssa

Maanantai 21.3.

Työvierailu Ranskaan

Ranskan senaatin ulkoasiain- ja puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Christian Cambonin tapaaminen

Kansalliskokouksen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Jean-Louis Bourlangesin tapaaminen

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin tapaaminen

Tiistai 22.3.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäsenen Eric Swalwellin tapaaminen, Mäntyniemi

Maanantai 28.3.

Puhelinkeskustelu Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa

Tiistai 29.3.

Islannin ulkoministeri Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttirin tapaaminen, Mäntyniemi

Torstai 31.3.

Tapaaminen Ranskan Eurooppa- ja ulkoministeri Jean-Yves Le Drianin kanssa, Mäntyniemi

Puhelinkeskustelu Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin kanssa

Maanantai 4.4.

Puhelinkeskustelu Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin kanssa

Perjantai 8.4.

Tapaaminen Irlannin pääministeri Micheál Martinin kanssa, Mäntyniemi

Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin työvierailu

Keskiviikko 20.4.

Puhelinkeskustelu Unkarin presidentti János Áderin kanssa

Torstai 28.4.

Puhelinkeskustelu Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa

Keskiviikko 11.5.

Viron presidentti Alar Karisin tapaaminen, Presidentinlinna

Ison-Britannian pääministeri Boris Johnsonin tapaaminen, Presidentinlinna

Torstai 12.5.

Puhelinkeskustelu Saksan liittokansleri Olaf Scholzin kanssa

Perjantai 13.5.

Puhelinkeskustelu Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin ja Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin kanssa

Pääministeri Sanna Marinin yhteydenpitoa 24.2.–13.5.

Torstai-perjantai 24–25.2.

Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto, Bryssel, Belgia

Lauantai 5.3.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson ja puolustusministeri Peter Hultqvist

Maanantai 7.3.

7.3. Viron pääministeri Kaja Kallas ja Viron parlamentin puhemies Jüri Ratas, Tallinna, Viro

Tiistai 8.3.

Virtuaalinen Eurooppa-neuvoston pienryhmä

Slovenia, Belgia, Liettua, Malta

Torstai-perjantai 10.-11.3.

Epävirallinen Eurooppa-neuvosto

Keskiviikko 16.3.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz, Berliini, Saksa

Tiistai 22.3.

Virtuaalinen Eurooppa-neuvoston pienryhmä

Liettua, Kreikka, Kroatia, Tšekki

Keskiviikko 23.3.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau, Bryssel, Belgia

Torstai-perjantai 24.-25.3.

Eurooppa-neuvosto, Bryssel, Belgia

Perjantai 8.4.

Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier, Helsinki

Tiistai 12.4.

Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir, Helsinki

Keskiviikko 13.4.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson, Tukholma, Ruotsi

Huhtikuu 28.4.

Kreikan pääministeri Kyriákos Mitsotákis, Ateena, Kreikka

Entinen Kreikan PMI, Syriza-puolueen puoluejohtaja Aléxis Tsipras Ateena, Kreikka

Tiistai 3.5.

Saksan liittohallituksen retriitti Berliini, Saksa

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson, Berliini, Saksa

Keskiviikko 4.5.

Pohjoismaiden ja Intian pääministerikokous, Kööpenhamina, Tanska

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen

Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre

Torstai 5.5.

Ukrainaa tukeva konferenssi, Varsova, Puola

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki

Ulkoministeri Pekka Haaviston yhteydenpitoa 24.2.–13.5.

Torstai 24.2.

Puhelu Norjan ulkoministeri Huitfeldt

Puhelu Tanskan ulkoministeri Kofod

Puhelu Hollannin ulkoministeri Hoekstra

Perjantai 25.2.

Belgia, Bryssel, EU:n ylimääräinen ulkoasiainneuvoston kokous

Tapaaminen Latvian ulkoministeri Edgars Rinkēvičs, Bryssel

Lauantai 26.2.

26.2. Puhelu Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu

Maanantai 28.2.

Puhelu Iso-Britannian ulkoministeri Elizabeth Truss

Perjantai 4.3.

Belgia, Bryssel, Naton ulkoministerikokous, EU:n ulkoasiainneuvoston kokous

Tapaaminen Iso-Britannian UMI Elizabeth Truss, Bryssel

Tapaaminen Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken, Bryssel

Maanantai 7.3.

Tapaaminen Alankomaiden ulkoministeri Wopke Hoekstra, Bryssel

Perjantai 11.3.

Turkki, Antalya, Antalya Diplomacy Forum

Tapaaminen Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya

Tapaaminen Pohjois-Makedonian ulkoministeri Bujar Osmani, Antalya

Sunnuntai-maanantai 20.-21.3.

Belgia, Bryssel, EU:n ulkoasiainneuvoston kokous, European Humanitarian Forum

Maanantai 21.3.

Aamiainen Pohjois-Makedonian ulkoministeri Bujar Osmani, Bryssel

Tiistai 29.3.

Tapaaminen Islannin ulkoministeri Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, Helsinki

Torstai 31.3.

Tapaaminen Ranskan ulkoministeri Le Drian, Helsinki

Tiistai 22.3.

Ruotsi, Malmö, Pohjoismaiden neuvoston teemaistunto

Maanantai 4.4.

Tapaaminen Kanadan ulkoministeri Melanie Joly, Helsinki

Tiistai-keskiviikko 5.-6.4.

Saksa, Berliini, Moldovan tukikonferenssi

N5+Ranska-ministerikokous: Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian, Norjan ulkoministeri Anniken Huitfeld, Tanskan ulkoministeri Jeppe Kofod, Islannin ulkoministeri Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir (virtuaalisesti), Ruotsin ulkoministeri Ann Linde (virtuaalisesti), Berliini

N5-ministerikokous: Norjan ulkoministeri Anniken Huitfeld, Tanskan ulkoministeri Jeppe Kofod ja Islannin ulkoministeri Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir (virtuaalisesti), Ruotsin ulkoministeri Ann Linde (virtuaalisesti), Berliini

5.4. Tapaaminen Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock, Berliini

Keskiviikko-torstai 6.-7.4.

Belgia, Bryssel, Naton ulkoministerikokous

Tapaaminen Pohjois-Makedonian ulkoministeri Bujar Osmani, Bryssel

Tapaaminen Bulgarian ulkoministeri Teodora Genchovska, Bryssel

Tapaaminen Albanian ulkoministeri Olta Xhaçka, Bryssel

Tapaaminen Montenegron ulkoministeri Đorđe Radulović, Bryssel

Tapaaminen Iso-Britannian ulkoministeri Liz Truss, Bryssel

Tapaaminen Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó, Bryssel

Pull aside -tapaaminen Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken

Maanantai 11.4.

Luxemburg, EU:n ulkoasiainneuvoston kokous

N3-ministeritapaaminen: Tanskan ulkoministeri Jeppe Kofod, Ruotsin ulkoministeri Ann Linde, Luxemburg

Tapaaminen Viron ulkoministeri Eva-Maria Liimets, Luxemburg

Tapaaminen Portugalin ulkoministeri João Cravinho, Luxemburg

Tiistai 26.4.

Puhelu Kroatian ulkoministeri Gordan Grlic Radman

Keskiviikko 27.4.

Tapaaminen Espanjan ulkoministeri José Manuel Albares, Helsinki

Sunnuntai 1.5.

Puhelu Iso-Britannian ulkoministeri Liz Truss

Tiistai 3.5.

Puhelu Kanadan ulkoministeri Melanie Joly

Torstai 5.5.

Puhelu Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu

Perjantai 13.5.

Puhelu Espanjan ulkoministeri José Manuel Albares

Tapaaminen Portugalin ulkoministeri João Cravinho, Helsinki

Puolustusministeri Antti Kaikkosen yhteydenpitoa 24.2.–13.5.

Torstai 24.2.

Puhelu, Ranskan puolustusministeri Florence Parly

Torstai 3.3.

Viro: VTC, puolustusministeri Kalle Laanet

Perjantai 11.3.

Yhdysvallat: 9.3. Virallinen vierailu Washingtoniin, puolustusministeri Lloyd J. Austin

Keskiviikko 16.3.

Liettua: Tapaaminen Brysselissä, puolustusministeri Arvydas Anušauskas

Nato-puolustusministerikokous Brysselissä: Naton pääsihteerin tapaaminen yhdessä Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin kanssa. Kahdenvälisten tapaamisten lisäksi useita ”pull-a-side” keskusteluita.

Maanantai 21.3.

Tanska: 21.3. Tapaaminen Brysselissä, puolustusministeri Morten Bødskov

Saksa: 21.3. Tapaaminen Brysselissä, puolustusministeri Christina Lambrecht

Ulkoasianneuvoston kokous Brysselissä, puolustusministerit. Kahdenvälisten tapaamisten lisäksi useita ”pull-a-side” keskusteluita.

Perjantai 25.3.

Norja: Tapaaminen Brysselissä, puolustusministeri Odd Roger Enoksen

Pohjoismaiden puolustusministerien tapaaminen ja tutustuminen Naton Cold Response 22 -harjoitukseen Narvikissa

Tiistai 12.4.

Alankomaat: Virallinen vierailu Helsingissä, puolustusministeri Kajsa Ollongren

Keskiviikko 4.5.

Iso-Britannia 4.5.2022: Virallinen vierailu Suomessa ja tutustuminen Arrow 22 -harjoitukseen Niinisalossa, puolustusministeri Ben Wallace

Maanantai 9.5.

Norja 9.5. VTC, Norjan uusi puolustusministeri Bjørn Gram

Keskiviikko-torstai 11-12.5.