Pienen Suomen Suuri Sauli – Sota ja Nato nostivat Sauli Niinistön maailmanpolitiikan kirkkaaksi tähdeksi

Sauli Niinistön ulko- ja turvallisuuspoliittinen kalenteri on ollut viime kuukausina huikaiseva.

Presidentti Sauli Niinistö kruunaa toisen kautensa viemällä Suomen Natoon. Kevään aikana Niinistö on nostanut pienen Suomen maailman maineeseen – samalla myös itsensä. Niinistön tuntevat nyt kaikki maailman tärkeimmät päättäjät ja Niinistö tuntee heidät. Miten hän sen teki?

Kulunut viikko ja kuluneet kuukaudet Venäjän ja Vladimir Putinin 24. helmikuuta Ukrainassa aloittaman rikollisen hyökkäyssodan jälkeen mullistivat koko eurooppalaisen turvallisuusrakenteen.

Sen mukana mullistui paljon muutakin.

Esimerkiksi Suomen sotien jälkeinen asema idän ja lännen välissä, sotilasliittojen ulkopuolella, muuttui lopullisesti.

Kasvot muutokselle on antanut tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Niinistö johtaa perustuslain mukaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Niinistön päätöksellä Suomi päätti hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä 18. toukokuuta 2022, vaikka paperin allekirjoitti ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).

Päivä jää historiaan.

Mutta niin jää myös Niinistö.

Vauhti on kiihtynyt koko ajan. Niinistö on ollut maailmanpolitiikan valokeilassa toistuvasti. Kansainvälistä julkisuutta hän on saanut kolmessa kuukaudessa enemmän kuin kukaan edeltäjänsä.

Kuvat viime torstailta Valkoisesta talosta kertovat paljon. Niinistö tapasi presidentti Joe Bidenin jo toistamiseen kevään aikana, nyt Ruotsin ulkoministerin Magdalena Anderssonin kanssa.

Turvatakuut ”harmaalle ajalle”. Joe Biden lupasi Sauli Niinistölle ja Magdalena Anderssonille, että Yhdysvallat tukee Suomen ja Ruotsia Naton-jösenyysprosessin aikana.

Puhelinyhteydet ovat olleet tiiviitä koko kevään ajan.

Kaukana ovat ajat, kun Suomessa laskettiin, montako kertaa presidentti on käynyt Valkoisessa talossa. Aikaisemmin niitä ei ollut monta.

Toki ajatkin ovat poikkeukselliset.

Kuva historiaan. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tapasi Valkoisessa talossa presidentti Sauli Niinistön ja Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin torstaina. Niinistö oli Valkoisessa talossa jo toista kertaa tänä keväänä.

Suomi on noussut Venäjän rajanaapurina koko maailman tietoisuuteen ja Niinistöstä on leivottu kansainvälisessä mediassa sankaria, joka uhkaavan karhun naapurina vie Suomen sotilasliitto Natoon.

Viimeisen kierroksen hän veti kaiken päälle koronan päälle saamansa keuhkokuumeen ja sairaalakeikan rasittamana.

– Vähän vieläkin jaloissa painaa, Niinistö myönsi Washingtonissa.

Sankaritarina olisi aukoton, ellei Turkin presidentti Recep Tayiip Erdogan olisi viime metreillä herännyt lyömään kapuloita Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden polulle.

Niinistö taatusti riepoo, että Erdogan puhui hänelle aivan toista vielä kuukausi sitten presidenttien puhelinkeskustelussa.

Biden sitoutui torstain tapaamisessa kaikella arvovallallaan viemään Suomen jäsenyyden läpi. Niinistö puolestaan lupasi, että Suomi sitoutuu Turkin turvallisuuteen samalla tavalla kuin Turkki sitoutuu Suomen turvallisuuteen.

Viime viikkoina Niinistö ja Suomi ovat sopineet joka tapauksessa niin laajoista turvallisuustakuista tai -lupauksista jäsenyyttä edeltävälle ”harmaalle ajalle” kuin näissä oloissa on mahdollista. Tukea on luvattu paitsi Yhdysvalloista, myös Britanniasta ja Saksasta.

Viimeistään tämän kevään aikana Niinistö on nostanut itsensä niiden presidenttien sarjaan, joita kutsutaan valtiomiehiksi, IS:lle arvioidaan.

Tämä arvio tulee niiltä kotimaan politiikan vaikuttajilta, joilta IS kysyi kommentteja tätä juttua varten.

Entinen eduskunnan puhemies, europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd) tiivistää näkemyksen:

– Niinistö nousee suurten eurooppalaisten valtiomiesten joukkoon. Niinistön kokemuksesta on ollut suunnaton hyöty Suomelle tässä murrosvaiheessa ja päätöksenteossa.

– Hän on osannut oikea-aikaisesti muuttaa Suomen kurssin Suomen edun mukaisesti, Heinäluoma lisää.

Samoilla linjoilla on eduskunnan nykyinen puhemies Matti Vanhanen (kesk), joka johti myös parlamentaarista seurantaryhmää Nato-selonteon yhteydessä

– Täydellisen kiitettävää toimintaa kaikin puolin, Vanhanen kehuu.

– Niinistö on pitänyt presidentti-instituution arvoa yllä sekä puheillaan että toiminnallaan joka kantilta.

Suomessa prosessi on edennyt hyvin myös presidentin ja hallituksen, pääministeri Sanna Marinin (sd), ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ja puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) välillä.

– Niinistö on klaarannut Nato-päätöksen hallituksen ja eduskunnan suhteen todella hyvin. Ajoitukset ovat olleet täysin kohdallaan, Heinäluoma arvioi.

Vielä viime vuoden puolella kokeneen Niinistön ja tätä nuoremman Marinin suhteissa oli silmin nähden säröä.

Se näkyi esimerkiksi Venäjällä pidätetyn Aleksei Navalnyin twiittikohussa tammikuussa 2021, kun Marin viestitti näkemyksiään maailmalle samaan aikaan kun Niinistö odotti puhelua Vladimir Putinilta.

Suomen ja Ruotsin yhteys on nyt historiallisella tasolla. Kuningas Kaarle XVI Kustaa ja kuningatar Silvia ottivat presidentti Sauli Niinistön ja Jenni Haukion vastaan tiistaina Tukholman kuninkaanlinnassa.

Tällä viikolla Niinistö lumosi koko Ruotsin valtiopäiväedustajia myöten valtiovierailullaan puolisonsa Jenni Haukion kanssa.

Vaikka kyse on läheisestä länsinaapurista, vastaavaa Suomi-sympatiaa saa etsiä talvisotaan saakka, aina Ella Erosen esiintymiseen Tukholman olympiastadionilla helmikuussa 1940.

Ruotsin kuningaspari oli sulaa vahaa suomalaisvieraiden kanssa – ja media ylisti.

Tilanne on kaikin puolin poikkeuksellinen.

Ruotsissa on laaja käsitys, että Suomi otti Niinistön johdolla turvallisuuspolitiikassa nyt isoveljen asenteen ja johti myös epäröivän, yli 200 vuotta rauhaan tottuneen ja liittoutumattomuuden nimiin vannoneen Ruotsin Nato-tielle.

Ruotsissa herättiin jo Niinistön uudenvuoden puheeseen, kun hän muistutti turvallisuustilanteen muutoksesta ja varoitti, että Venäjän sanelemat etupiirit eivät kuulu 2020-luvulle.

” Pidän suuressa arvossa sitä, että liikumme edelleen, tässäkin tärkeässä päätöksessä käsi kädessä.

Eduskunnan pitkäaikaisin kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok) sanoo seuranneensa Niinistön suosion kasvua Ruotsissa jopa hämillään.

– Sääli, että Ruotsi on kuningaskunta. Jos Ruotsi olisi tasavalta, Niinistö valittaisiin Ruotsin seuraavaksi presidentiksi sen jälkeen, kun hänen kautensa Suomessa päättyy maaliskuussa 2024, Zyskowicz naurahtaa.

Kaiken päälle Niinistö lensi siis Ruotsista heti vierailun päätteeksi pääministeri Magdalena Anderssonin kanssa Valkoiseen taloon tapaamaan presidentti Joe Bideniä.

Kun Niinistö kävi Valkoisessa talossa heti sodan syttymisen jälkeen 4. maaliskuuta, Andersson ja Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist lensivät Helsinkiin kuulemaan Niinistön Amerikan-terveisiä.

Sekin oli ennen näkemätön tapaus Suomen ja Ruotsin historiassa. Yhteydet ovat historiallisen tiiviit.

– Pidän suuressa arvossa sitä, että liikumme edelleen, tässäkin tärkeässä päätöksessä käsi kädessä, Niinistö jatkoi Ruotsin valtiopäivillä tiistaina.

Venäjän hyökkäyksen jälkeen Niinistölle järjestyi aika Valkoisessa talossa erittäin nopeasti. Suomen kokoiselle maalle kohtelu on ollut todella harvinaista.

Taustalla on toiminut myös Suomen Washingtonin-lähettiläs Mikko Hautala, joka on ollut ehkä tärkein Niinistön taustakuiskaaja Nato-prosessin aikana.

Suomen Nato-jäsenyydestä ja erityisesti jäsenyysprosessin hoitamisesta tulee Niinistön presidenttikauden suurin triumfi.

Ironista on, että Niinistö ei todellakaan ole ollut mikään Nato-kiihkoilija.

Päinvastoin.

Kokoomuksessa, Niinistön omassa puolueessa, häntä jopa arvosteltiin, kun hän ei ollut ensimmäisenä liputtamassa Naton puolesta.

Niinistö ei halunnut myöskään sitä mainetta, että hän pakottaa muut Natoon. Siksi hän halusi sitouttaa kaikki Naton taakse ennen päätöstä. Eduskunta siunasi hakemuksen luvuin 17. toukokuuta äänin 188–8, poissa oli kolme edustajaa.

Niinistö luotti joulukuuhun saakka, että Suomen turvallisuuspoliittiset peruspilarit pitävät: luja ja uskottava itsenäinen puolustus, hyvä läntinen kumppanuus EU:n, Naton ja Ruotsin kanssa, hyvät suhteet Venäjään sekä kansainvälinen toiminta esimerkiksi YK:ssa.

– Vaikka Niinistö oli sitoutunut vakauspolitiikkaan, hän osasi tehdä muutoksia havaitessaan, että ne pilarit pettävät, Vanhanen lisää.

Historiaa tehdään ajassa.

Vanhanen muistuttaa, että presidentti ei tosin yksin Nato-jäsenyyttä päätä. Perustuslain tuntijana ja juristina Niinistö Vanhasen mukaan tietää hyvin, että jos syntyy ristiriitatilanne, eduskunnan kanta lopulta ratkaisee.

Tämä selittää myös sitä, että Niinistö on halunnut pitää eduskunnan hyvin informoituna. Ongelmia ei ole tosin näköpiirissä.

Niinistön käsitykset muuttuivat joulukuussa, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin lakeijansa, ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa asettivat Natolle uhkavaatimuksen, ettei se saa laajentua enää itään.

Niinistö mukaan Venäjä perui aikaisemmat puheensa ja muutti linjansa.

Britannian pääministeri Boris Johnson ja presidentti Sauli Niinistö allekirjoittivat turvallisuusjulkistuksen presidentinlinnassa 11. toukokuuta. Naton toiseksi vahvin sotilasmahti lupasi Suomelle turvatakuita Naton jäsenyysneuvottelujen ajaksi.

Britannian pääministeri Boris Johnsonin vieraillessa Suomessa viime viikolla Niinistön suusta lähti todella kovasanainen viesti Venäjän ja Putinin suuntaan:

– Te tämän aiheutti. Katsokaa peiliin!

Zyskowiczin mukaan vastaavaa suorapuheisuutta Venäjän suuntaan ei ole kuultu keneltäkään aikaisemmalta presidentiltä, ainakaan sotien jälkeen.

Niinistö soitti samat terveiset, tosin diplomaattisemmassa muodossa, myös suoraan Putinille viime lauantaina ennen jäsenyysanomuksen jättämistä.

– En ole sellainen ihminen, joka vain livahtaa kulman taakse, Niinistö perusteli.

Niinistön hyvin tunteva Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies (kok) listaa Niinistö eduksi ”omavaraisuuden”.

– Niinistö osaa tehdä itse tarvittavat johtopäätökset, hän ei tarvitse valtavaa avustajien armeijakuntaa avukseen tai etsimään ratkaisuja. Hän on helvetin itsenäinen ajattelussaan.

Häkämiehen mukaan Niinistö kirjoittaa myös itse puheensa ja niihin vertauskuvat –parhaimpia niistä kuullaan Häkämiehen mukaan itsenäisyyspäivänä ja valtiopäivien avajaisissa.

– Tokaisin kerran, että tuo ei ollut Niinistön tekemä puhe. Miksi? kysyi joku. No kun se oli niin huono, Häkämies kuvaa.

Esimerkiksi Niinistön ilmaisu 24. helmikuuta, Venäjän hyökättyä, jää elämään:

– Nyt on naamiot riisuttu, vain sodan kylmät kasvot näkyvät.

Niinistö aloitti presidenttinä maalikuussa 2012. Jo ensimmäisessä tiedotustilaisuudessaan Niinistö lupasi pitää eduskunnan ajan tasalla. Sen lupauksen Niinistö on pitänyt.

Hän on tavannut säännöllisesti eduskunnan ulko- ja puolustusvaliokuntia.

Matti Vanhanen lisää, että eduskuntaryhmien lisäksi Niinistö on Nato-prosessin aikana pitänyt myös kaikki puolueet informoituna Suomen turvallisuuspolitiikan ratkaisusta.

– Se on ollut todella tärkeää sitouttamista.

Heinäluoman mukaan Niinistön Nato-prosessin ajoitukset ovat osuneet joka kohdassa nappiin – unohtamatta viimeisintä soittoa Putinille.

Kun Niinistö aloitti presidenttinä, hän oli leimallisesti talousmies, entinen valtiovarainministeri ja Euroopan investointipankin varapääjohtaja.

Niinistöstä tulee mieleen toinen varsinaissuomalainen presidentti Mauno Koivisto, joka tausta oli Suomen Pankissa.

Sekä Koivisto että Niinistö joutuivat alkuun opiskelemaan ja tekemään lujasti töitä presidentin pääsaralla, ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Heti alkajaisiksi Niinistö näytti suorapuheisuutensa idän suuntaan, kun hän pisti kuriin Suomessa kesäkuussa 2016 vierailleen Venäjän asevoimien komentajan Nikolai Makarovin.

Makarov oli varoittanut edellispäivänä Suomea Nato-jäsenyyden seurauksista maanpuolustuskurssiyhdistyksen tilaisuudessa.

– Kenraali on pitänyt puheen, Niinistö murahti julkisesti.

Myöhemmin Makarov sai potkut.

Niinistöllä on ollut toimivat suhteet presidentti Putiniin – ainakin sotaan saakka... Tapaamisia on ollut säännöllisesti. Kuvassa presidentit ovat Arktisen neuvoston kokouksessa Pietarissa toukokuussa 2019.

Ensimmäisen kautensa aikana Niinistö loi toimivat yhteydet Putiniin.

Herrat pelasivat jääkiekkoa yhdessä.

Toisen kauden loppuvaiheessa Niinistö on päässyt varsinaisesti vauhtiin, vaikka korona sotkikin pariksi vuodeksi vierailukalenterin. Koronastakin jäi mieleen se, että Niinistö ehti varoittamaan taudista ennen muita ja toivoi Suomeen koronanyrkkiä.

Ulkopolitiikan saralla satoa alkoi syntyä:

Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump ja Putinin pitivät huippukokouksen Helsingissä 2018. Trumpin valinnan jälkeen 2016 juuri Niinistö rakensi yhteiskuviot uuteen hallintoon, kun ulkoministeriö odotti, että valituksi tulee Hillary Clinton ja Merikasarmilla meni sormi toviksi suuhun ennen kuin totuus valkeni.

Vuotta aikaisemmin Niinistön vieraana kävi Kiinan presidentti Xi Jingping.

Putinin kanssa tapaamiset ovat olleet säännöllisiä. Niinistölle kehittyi ennen sotaa maine eräänlaisena ”Putin-kuiskaajana”, joka analysoi myös lännen johtajille Putinin aivoituksia.

Nyt Niinistö pystyy pitämään yhteyksiä ja soittamaan luontevasti sekä Yhdysvaltain että Kiinan presidenttien kanssa. Moskovaankin puhelu menee läpi, vaikka tilanne on nykyinen.

Myös eurooppalaisiin päättäjiin Niinistöllä on mutkattomat suhteet Ranskan presidentistä Emmanuel Macronista, Saksan liittokanslerista Olaf Scholzista ja Englannin pääministeristä Boris Johnsonista alkaen.

IS:n tietojen mukaan tätä on jopa jossakin kokouksessa ihmetelty Niinistölle itselleenkin:

– Miten tuo mahdollista?

Zyskowicz sanoo, että Niinistön suhteet ja tunnettuus on pienelle maalle etu.

Heinäluoman mukaan Nato-prosessikin on osoittanut, että on hyvä, kun Suomella on laajoilla ulkopoliittisilla valtaoikeuksilla varustettu presidentti.

– Näin tulee olla myös jatkossa, Heinäluoma lisää.

Pienen Suomen suuri Sauli. Sauli Niinistön presidenttikausi jää historiaan Suomen haketumisesta sotilasliitto Naton jäseneksi.

Miten Niinistö vertautuu edeltäjiinsä, aikaisempiin presidentteihin ja heidän kokemiinsa haasteisiin?

Ben Zyskowicz muistuttaa, että kaikilla presidenteillä on ollut omat ulkopoliittiset haasteensa, Tarja Halosen kaudella vähiten.

– Suomen ensimmäisellä presidentillä K. J. Ståhlbergilla oli jo ongelmia Ruotsin kanssa Ahvenmaan suhteen, Zyskowicz muistuttaa.

Risto Ryti jää historiaan siitä, että teki teki omissa nimissään ns. Ribbentrop-sopimuksen. Hän sitoutui omissa nimissään sodan jatkamiseen Saksan kanssa kesällä 1944 ja turvasi Suomen puolustuksen.

Rytille lasku oli kallis. Sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä hän sai kymmenen vuoden kuritushuonetuomion, josta kärsi kolme vuotta.

Presidentti, marsalkka C. G. E. Mannerheim vei Suomen rauhaan ja valmisteli jo YYA-sopimuksen pohjia, jotka J.K. Paasikivi toteutti ja Urho Kekkonen varjeli.

– Ja meni liian pitkälle, Zyskowicz lisää Kekkosen osalta.

Mauno Koiviston ja Martti Ahtisaaren osalta historiaan jää Suomen liittyminen EU:n jäseneksi 1995.

Ja Niinistön aikana mennään Natoon.

Mutta ratifiointiprosessissa on Niinistöllä, kuten koko maan hallituksella, vielä arvaamatonta työsarkaa.

Niinistön kausi loppui vajaan kahden vuoden kuluttua. Yleinen arvio on, että eläkeläispresidentille riittää tekemistä. Kutsuja riittänee kansainväliseksi puhujaksi.

Yksi asia on Niinistön tuntevien mukaan varmaa:

Mitään Milttonin konsulttia hänestä ei tule eläkkeelläkään.