Ulkopolitiikan asiantuntijoiden mukaan vielä ei kannata huokaista helpotuksesta Venäjän reaktion suhteen.

Suomessa eletään nyt toista vuorokautta niin sanottua harmaata aikaa, jolla viitataan Nato-hakemuksen jättämisen ja Nato turvatakuiden piiriin pääsyn väliin jäävää, turvattomaksi miellettyä aikaa.

Toistaiseksi Venäjän vastaus on ollut paljon pidättyvämpi kuin ennakkoon kuviteltiin. Venäjän johdon lausunnoissa Suomen ja Ruotsin Natoon hakeutumista on jopa vähätelty.

– Jos he tällä signaloivat aitoja aikomuksiaan eivätkä vain hämää, niin sehän tarkoittaa, että meillä ei välttämättä ole odotettavissa mitään dramaattista ”tukkapöllyä”, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu.

– Mutta Putin ei ole aina sanansa mittainen mies. Tässä täytyy jättää tilaa yllätyksille ja sille, että tuulen suunta muuttuu.

Syitä Venäjän valitsemaan linjaan voidaan vain arvailla. Yksi saattaa olla se, että sota Ukrainassa sujuu paljon heikommin kuin Venäjä odotti.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu sanoo Suomen Nato-prosessin sujuneen tähän saakka hyvin.

Vastaus olisi voinut olla hyvin toisenlainen, jos Venäjä ei olisi samaan aikaan pulassa armeijansa kanssa.

– On todella mielenkiintoista, että he ovat valinneet tämän vähättelevän linjan. Meillä ajateltiin tämän olevan Venäjälle strateginen arvovaltatappio, johon heidän on pakko reagoida. Saattaa myös olla, että he eivät halua korostaa tätä reagoimalla asiaan.

Myös Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg arvioi Venäjän maltillisen reaktion olevan järkeenkäyvä.

– Jos sanottaisiin, että olemme vastustaneet Naton laajenemista ja näin kuitenkin kävisi, Venäjä alkaisi näyttää heikolta. Ei sitä haluta kehystää omille kansalaisille tai ulospäin.

Forsbergin mukaan Venäjän reaktion suhteen ei kannata vielä huokaista helpotuksesta, vaikka Naton aiemmilla laajentumiskierroksilla Venäjän protestointi ja uhkailu on tapahtunut lähinnä ennen päätöstä.

– Mutta huonoa on se, että niitä toimia voi tulla myöhemminkin. Putinin tiettyyn toimintatapaan kuuluu, että kostotoimia voidaan laittaa käyttöön myös myöhemmin, jolloin ne tuntuvat suloisemmilta.

Baltian maiden liityttyä Natoon vuonna 2004 Venäjän vastatoimia ei jälkikäteen juuri nähty. Maiden suhteet Venäjään ovat kuitenkin viilenneet, ja Venäjä on kohdistanut maihin hybridivaikuttamista. Virossa muistetaan esimerkiksi vuoden 2007 patsaskiista, jossa toisen maailmansodan neuvostosotilaita kunnioittaneen patsaan siirto johti mellakoihin ja diplomaattiseen kiistaan.

Minkälainen Venäjän myöhempi reaktio Suomen päätökseen voisi sitten olla? Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova totesi eilen maan voivan vastata ”sotilaallisella yllätyksellä”, jonka sisältöön vaikuttaisivat Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ehdot.

Pesu huomauttaa kommenttien tulleen ”pahana poliisina” tunnetulta Zaharovalta – jos Venäjän yhteydessä hyvistä poliiseista voidaan edes puhua. Pesun mukaan lausunto jätti paljon tulkinnanvaraa.

– Sotilaallinen toimi voi olla asejärjestelmän siirtäminen aavistuksen lähemmäs Suomen rajaa tai täysmittainen sotilaallinen hyökkäys, mitä ei ole odotettavissa. Kokonaisviesti Venäjältä on ehkä kuitenkin ollut, että ei tämä niin iso asia ole.

Helsingin yliopiston tutkija Tuomas Forsbergin mukaan vielä ei kannata luulla että Venäjän vastaus Suomen Nato-jäsenyyteen jää lieväksi.

Venäjän mahdolliset toimet liittyvät jo aiemmissa arvioissa esitettyihin yhteiskunnallisen infrastruktuurin tai esimerkiksi meriliikenteen häirintään. Mitään ”eksistentiaalista” uhkaa ei ole odotettavissa, vaikka sotilaallista painostusta pidetään mahdollisena.

– Vielä ei ole nähty mitään kovin merkittävää, jos ei lasketa aiempia ilmatilanloukkauksia, palvelunestohyökkäyksiä tai sähkön tuonnin katkaisemista.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan toisti eilen vastustavansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Brittilehti Financial Timesin mukaan Turkki olisi estänyt Natoa aloittamasta Suomen ja Ruotsin jäsenyyskeskusteluja.

Pesun mukaan Turkin harjoittama politikointi ei tullut täytenä yllätyksenä.

– Oli täysin realistista, että joku jäsenmaa yrittää jossain määrin välineellistää prosessin ja lypsää sillä. Toisaalta Turkki sanoi vain kuukausi aikaisemmin aivan toista kuin nyt.

Suomalaisia Erdoganin uhkailu saattaa hirvittää, koska Nato-jäsenyyden kariutuminen olisi Suomelle katastrofi. Toiset Nato-maat ovat tottuneempia toimimaan Turkin kanssa.

Vuonna 2009 Turkin silloinen presidentti Abdullah Gül kieltäytyi ensin tukemasta Tanskan entistä pääministeriä Anders Fogh Rasmussenia Naton pääsihteeriksi. Taustalla oli Rasmussenin pääministeriaikana syntynyt kiista tanskalaislehti Jyllands-Postenin julkaisemista Muhammed-pilakuvista.

– Turkin kanssa vääntämään tottuneilla Nato-mailla on asiaan toisenlainen perspektiivi. Meillehän tämä on iso asia, koska Suomen Nato-jäsenyyden kariutuminen olisi valtava kolaus, enkä usko että näin tulee käymään. Yhdysvaltojen kommentit aiheesta ovat olleet aika rauhoittelevia, ja muualtakin on kuultu samaa.

Venäjän T-72-panssarivaunuja voitonpäivän paraatissa Moskovan Punaisella torilla 9. toukokuuta.

Kreikka taas viivytti Pohjois-Makedonian jäsenyyttä sekä Natossa että EU:ssa peräti kymmenen vuotta, koska ei suostunut hyväksymään itselleen kuuluvaksi katsomaansa Makedonia-nimeä. Lopulta valtio taipui muuttamaan nimensä Pohjois-Makedoniaksi.

Vuoden 1999 laajentumiskierroksen alla Nato-mailla oli jonkin verran erilaisia näkemyksiä siitä, keitä siihen tulisi kuulua.

– Esimerkiksi Ranska ajoi jo tuossa vaiheessa jäseneksi Romaniaa, joka lopulta pääsi mukaan vasta myöhemmässä vaiheessa.

Naton kylmän sodan jälkeisillä laajentumiskierroksilla mukaan otettiin entisiä Varsovan liiton maita, neuvostotasavaltoja tai muita entisiä sosialistimaita, joiden kanssa haasteet liittyivät maiden demokraattisuuteen tai käytännön kysymyksiin esimerkiksi asevoimien yhteensopivuudesta. Näiden maiden Nato-jäsenyys oli myös Venäjän suuntaan poliittisesti Suomeakin herkempää.

– Tämä selittää, miksi liittymisprosessit ovat kestäneet niin pitkään.

Suomen ja Ruotsin tapaukset ovat oma lukunsa.

– Tähän saakka Suomen ja Ruotsin kohdalla kaikki on mennyt näin ulkoapäin katsottuna äärimmäisen hyvin ja sutjakasti. Naton vastaanotto on ollut innokas, ja monet maat ovat ennakkoon linjanneet pyrkivänsä nopeaan ratifiointiin. Edelleenkin on mahdollisuus saada tämä todella nopeasti maaliin.