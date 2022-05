”Turkin kannat ovat tulleet meidän tietoomme vasta noin viikkoa kahta sitten.”

Presidentti Sauli Niinistö suuntaa tiivisohjelmaiselta Ruotsin valtiovierailulta vielä tänään illalla Washingtoniin. Perjantaina presidentti ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson tapaavat Washingtonissa Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin.

Tukholman- ja Yhdysvaltain-vierailuja varjostaa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin vastustus Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden hyväksymiselle. Presidentti Sauli Niinistö vahvisti, ettei Suomen ja Ruotsin asia ollut edennyt Naton neuvoston kokouksessa tänään odotetusti.

– Niitä on nyt hivenen lykätty. Toistaiseksi ollaan tilanteessa, että tänään ei päätetty, että huomenna lähdettäisiin neuvotteluihin.

Financial Timesin mukaan Naton neuvoston oli määrä kutsua Suomi ja Ruotsi tänään liittymisneuvotteluihin, mutta Turkin edustaja esti asian etenemisen.

Niinistö sai kertoa Ruotsin-valtiovierailulla monesti aiemmasta puhelustaan Erdoganin kanssa. Hän on ollut ihmeissään siitä, ettei Erdoganilla ollut mitään Suomen Nato-hakemusta vastaan aiemmassa puhelussa tai muuten. Turkin viime päivien vaatimukset ovat siten tulleet yllätyksenä Suomelle.

IS kysyi Niinistöltä, onko Suomessa oltu sinisilmäisiä Turkin suhteen.

– Turkin kannat ovat tulleet meidän tietoomme vasta noin viikkoa kahta sitten. Ei tässä ole ehditty olla mitenkään sinisilmäisiä. Sieltä on tietoa välitetty aika johdonmukaisesti monelta eri tasolta monille eri vastaanottajilta, ettei Turkki näe estettä laajentumiselle.

Turkki on vaatinut muun muassa asevientikielloista luopumista ja luovuttamaan maan terroristiksi kutsumia henkilöitä Turkille. Kyse on kurdien itsehallintoa ajavasta PKK:sta, jonka EU on nimenyt terroristijärjestöksi, ja sen kaikista sisarjärjestöistä.

– Nyt taitaa olla vähän epäselvää, onko meillä asevientilupia, jotka koskisivat nimenomaan tappaviksi aseiksi kutsuttuja aseista, joiden osalta meillä yleensä on ollut asevientikieltoja eri maihinkin. Se kysymys selviää varmaan aika äkkiä.

– Mitä tulee luovutuksiin, niin Suomi on sitoutunut kansainvälisiin luovutussopimuksiin ja oma lainsäädäntömme siitä, miten Suomesta voidaan luovuttaa. Minulla ei ole ainakaan tiedossa, että olisi sellaisia rikoksia. Epäselvää on, onko meille virallista luovutuspyyntöäkään.

Naton päämajasta ja Nato-maista on viestitetty pitkin matkaa, että Suomen Nato-prosessi tulee olemaan hyvin nopea ja sujuva. Turkin ulostulot laittavat nyt kuitenkin Suomen diplomaattisen osaamisen kovaan testiin.

– Ei tässä mitään nopean käsittelyn menettämistä ole vielä tapahtunut. Hakemukset ovat nyt olleet vajaan vuorokauden sisällä. Edelleenkin voidaan odottaa nopeaa käsittelyä, jos ajatellaan, mikä on keskimääräinen käsittely- ja prosessiaika.

Suomella on Yhdysvalloista vahva lupaus tuesta Nato-prosessin aikana. Niinistö muistutti, että se koskee myös käsittelyaikaa. Sen tarkemmin hän ei halunnut avata Yhdysvaltain mahdollisia keinoja vaikuttaa tilanteeseen.