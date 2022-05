Presidentti Sauli Niinistön nosti esiin tarpeen arvioida lisäsotaharjoituksia harmaana aikana ja muistutti suurten Nato-maiden aiemmista puheista.

Presidentti Sauli Niinistö tutustui Ruotsin-valtiovierailun toisena päivänä kirkkaassa auringonpaisteessa Bergan laivastotukikohtaan Tukholman lähistöllä.

Vierailun aikana kaksi suomalaista Hornetia ja kaksi ruotsalaista Gripeniä lensivät yhdessä laivastotukikohdan yli alleviivaten Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön vahvuutta.

Bergan kartanon terassilla delegaatiot vaihtoivat lyhyet lausunnot median edessä ennen varsinaista kokousta. Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén kiteytti puheenvuorossaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden myötä syntyvän laajemman pohjoismaisen ulottuvuuden puolustusliitossa.

– Yhteisen suunnittelun ja korkean yhteistoimivuuden myötä Pohjoismaat tulevat muodostamaan yhteisen esteen Venäjän aggressiolle, Bydén sanoi.

Presidentti Niinistö esitti lausuntojen päätyttyä Bydénille kysymyksen Nato-hakemuksen jättämisen ja täysjäsenyyden jäsenmaissa hyväksymisen väliin jäävästä harmaasta ajasta. Hän nosti esiin uusien sotaharjoitusten mahdollista tarvetta jo sovittujen lisäksi.

– Olemme puhuneet suurten Nato-maiden kanssa, että he ovat hyvin joustavia harjoitusten, myös uusien suhteen, jos väliaikana on tarvetta. Me molemmat maat olemme varmasti myös hyvin joustavia ja arvioimme koko ajan mahdollisia tarpeitamme, Niinistö sanoi.

Bydénin mukaan juuri tästä on käynnissä jatkuva dialogi.

– Olen täysin samaan mieltä herra presidentti. Meidän tulisi järjestää kaikki jo nyt suunnitellut harjoitukset ja kasvattaa niitä. Ehkä muuttaa niitä, jos meillä on sellaisia alueita, joilla haluamme vahvistaa läsnäoloa. Tietenkin meidän pitää ottaa myös aloite muihin toimiin, harjoituksiin ja jopa yhdistettynä kansallisiin operaatioihin. Tämä on nyt se, miten toimimme.

Presidentti Niinistö, kuningas Kaarle Kustaa ja puolustusministeri Antti Kaikkonen Bergan laivastotukikohdassa.

Helmikuun Nato-huippukokouksen jälkeen Suomella ja Ruotsilla on ollut mahdollisuus olla mukana MSI-järjestelmässä, joka käsittää esimerkiksi tehostettua tiedonvaihtoa, toiminnan koordinointia ja strategista viestintää puolustusliiton puitteissa.

– Sen jälkeen kun MSI otettiin käyttöön informaatiota tulvii enemmän kuin koskaan. Olemme huoneissa ja kokouksissa, joissa emme ole koskaan ennen olleet. Tietysti myös maiden välisesti. Me jaamme informaatiota ja tiedustelutietoa muokataksemme tietoisuutta siitä, mitä nyt tapahtuu, Byden jatkoi vastaustaan Niinistölle.

Niinistö oli mielissään kuulemastaan vastauksesta.

– Hyvä kuulla.

Bydén korosti henkilökohtaisten verkostojen merkitystä kriisitilanteissa ja katsoi niiden olevan kaikilla tasoilla toimivat.

Tietynlainen mutkattomuus myös korostui verantakeskustelussa. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) sanoi tavanneensa Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin kuluneen kolmen kuukauden aikana 20 kertaa. Koko puolustusministeriaikanaan hän on tavannut ruotsalaiskollegansa 60 kertaa.

– Elättekö te yhdessä, Niinistö kysyi.

Koko pöytäseurue Bydéniä, kuningas Kaarle XVI Kustaata ja prinssi Carl Philpiä myöten puhkesi nauruun.

– Minun pitää sanoa, että melkein kyllä. Sitä vaimonikin kysyy, Kaikkonen vastasi.

Seurueeseen kuului myös prinssi Carl Philip.

Nato-huumori kukki myös tapaamisen alussa. Ruotsalaiset kertoivat avauspuheenvuorojen olevan englanniksi.

– Te vaihdatte Nato-kielelle, Niinistö heitti.

Taas naurahdeltiin.

– Aivan, ruotsalaiset vastasivat.

Kaikkonen kiitteli aluksi arvovaltaista seuruetta ja siirtyi sitten itse asiaan tokaisulla.

– Nyt Natoon.

Kaikkonen kuvasi Suomen ja Ruotsin rakentaneen yhteistä puolustusyhteistyötään pitkään ja piti sitä hyvänä pohjana, jolle rakentaa lisää Natossa.

– Suomi ja Ruotsi ovat samalla sivulla tai pikemminkin samassa veneessä. Se vene on matkalla Natoon. Vain sen jäsenyys tuo turvatakuut. Nato-jäsenyys ei kuitenkaan poissulje muunlaistakaan puolustusyhteistyötä. Päinvastoin.

Kaikkosen mukaan Ruotsin ja Suomen tulisi etsiä lisää tapoja tehdä puolustusyhteistyötä myös maiden kuten Britannia ja Yhdysvallat kanssa.

– Yhteistyömme tavoitteet ovat yleisesti vahvistaa Suomenlanden turvallisuutta, Suomen ja Ruotsin turvallisuutta rauhan, kriisin ja konfliktin ja sodan aikana.

Kaikkosen mukaan kaikki puolustusyhteistyössä tähän asti tehty takaavat Suomen ja Ruotsin toimintakyvyn kaikissa tilanteissa.

– Suunnittelu, varautuminen, harjoittelu ja yhteistoimivuus rauhan aikana on tarkoitettu takaamaan, että Suomi ja Ruotsi voivat yhdessä tehdä ennalta suunniteltuja toimia kaikissa tilanteissa. Toivon tietenkin ettei meidän tarvitse koskaan tehdä niin, mutta olemme siihen varautuneet.

Presidentti Niinistö ja kuningas Kaarle XVI Kustaa ja muut arvovieraat tutustuivat Bergan laivastotukikohdassa Ambifiorykmentin kalustoon, vierailivat Visby-luokan korvetissa ja Stridsbåt 90 -aluksella ennen verantakeskustelua.