Vihreät antaisi 450 000 suomalaiselle käteen 44e/kk – näin tuen saajat valittaisiin

Hallituspuolue vihreät ehdottaa energiarahaa, jolla korvattaisiin hintojen nousua maaseudun pientuloisille. Iiris Suomelan mukaan rahat saataisiin valtion kasvavasta veropotista.

Vihreät esittää maaseudulla asuville pienituloisille suomalaisille uutta tukea, jolla kompensoitaisiin energian hinnannousun aiheuttamaa elinkustannusten kohtuutonta kallistumista. Puolueen esittelemässä mallissa energiaraha olisi korkeimmillaan 44 euroa kuukaudessa, jonka saisi täysmääräisenä lähes 450 000 suomalaista.

Energian hinnat ovat viime kuukausina kohonneet voimakkaasti Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ja maata vastaan asetettujen pakotteiden seurauksena. Toistaiseksi suomalaiset tukevat hyvin laajasti Venäjän vastaisia toimia ja pitävät venäläisestä fossiilienergiasta irtautumista tärkeänä, vaikka se tietää hintojen nousua.

– Tämä on hienoa, nyt on aika olla Ukrainan tukena. Mutta jos tämä tilanne jatkuu vuoden tai kaksi, niin tilanne käy joidenkin kannalta kestämättömäksi. Sillä solidaarisuudella ei tuoda leipää pöytään täällä, sanoo vihreiden puheenjohtajan sijaisena toimiva Iiris Suomela.

Hän uskoo Euroopan energiakriisin pahenevan vielä merkittävästi ja hintojen jatkavan nousuaan. EU on jo päättänyt lopettaa venäläisen öljyn ostamisen ja myös maakaasun ostokieltoa suunnitellaan.

– On mahdollista, että Venäjän julmaan hyökkäyssotaan reagoimisen seurauksena bensiinin hinta pumpulla nousee vielä entisestään. Silloin olisi erityisen tärkeää, että pienituloisia suomalaisia tuettaisiin tässä tilanteessa.

Suomelan mukaan Tilastokeskuksen data osoittaa kriisin osuvan Suomessa erityisesti maaseudulle, jossa rakennusten lämmittämiseen käytetään sähköä ja öljyä, ja jossa autolla liikkumiselle on vähän vaihtoehtoja. Tilanne on suistamassa suuren määrän suomalaisia energiaköyhyyteen.

– Maaseudulla puhutaan noin viiden prosentin inflaatiosta siinä missä kaupunki­seuduilla se on ollut puolitoista prosenttia. Sillä perusteella ajatellaan että tuki kohdennettaisiin nimenomaan maaseudulle.

Vihreiden puheenjohtajan tehtävää hoitava Iiris Suomela haluaisi energiarahan käyttöön mahdollisimman pian. Hänen mukaansa vihreät on valmis neuvottelemaan toimivasta mallista muiden puoleuiden kanssa.

Hallitus tukee jo suomalaisia erilaisilla verovähennyksillä, työmatkavähennyksillä ja energiaremontteja rahoittamalla. Suomelan mukaan tämä ei kuitenkaan riitä.

Helmikuussa valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi hallituksen ryhtyvän selvittämään alueellisia ratkaisuja energian hinnannousun ongelmiin. Saarikon mukaan esimerkiksi verotuksen muuttaminen voisi olla yksi vaihtoehto.

Vihreiden nyt esittelemässä mallissa taas maksettaisiin tietty summa puhtaana käteen, jos tuen saajan ehdot täyttyvät. Mallissa tuen saamisen ehtona olisivat alle 1700 euron bruttotulot kuukaudessa ja se, että saajan kotipaikka sijaitsee maaseudulla tai maaseudun paikalliskeskuksissa.

Puolueen teettämän arvion mukaan nämä ehdot täyttäviä suomalaisia olisi noin 447 000. Mallissa vaihtoehtoina olisi tuen väheneminen tulojen 1 700 euroa ylittävältä osalta 10 tai 25 prosenttia. Vaihtoehdosta riippuen täysi tuki olisi 40 tai 44 euroa kuukaudessa.

Suomelan mukaan suoraan käteen maksettavan tuen etuna on, että tuki menee varmasti täysmääräisesti sitä tarvitseville. Esimerkiksi polttoaineveron alentaminen ei välttämättä johda pumppuhintojen laskuun, jos jakeluyhtiöt päättävät pitää hinnat korkeina ja kerätä enemmän tuottoa itselleen.

– Jos voi pyytää kovaa hintaa, niin valitettavasti osa yhtiöistä tekee niin riippumatta siitä mitä tehdään veropolitiikassa. Mutta tämä menisi suoraan ihmisille, sieltä ei voi kukaan vetää välistä.

Vihreiden laskelman mukaan tuen hinta olisi noin 250 miljoonaa euroa, joka ensi vaiheessa otettaisiin kriisitoimena budjettikehyksen ulkopuolelta, käytännössä lisävelkana. Ajatuksena kuitenkin on, että rahat saataisiin energian hinnannousun seurauksena kasvavista valtion verotuloista, jotka vihreiden mukaan ovat moninkertaiset nyt esitetyn tuen hintaan verrattuna.

– Meillä on paljon maaseudulla asuvia ihmisiä, jotka eivät syystä toisesta halua hakea varsinaista sosiaaliturvaa ja joilla elämisen hinta on kasvanut tavalla, joka pitäisi huomioida. Ja kun kerran energian hinnannousun myötä valtion verotulot kasvavat, niin on oikeudenmukaista jakaa osa siitä takaisin kaikkein pienituloisimmille suomalaisille.

Suomelan mukaan esimerkiksi Saksassa vastaavantyyppinen energiaraha on jo otettu käyttöön.

– Sitä on siellä maksettu harvemmin ja vähän enemmän tällaisella kertaluontoisella idealla. Siellähän ollaan myös laskemassa joukkoliikenteen lippujen hintoja, kuukausilippujen hintaa ollaan laskemassa väliaikaisesti todella alas.

Autoliikennettä Merikarvian kylänraitilla.

Vihreät on ehdottanut myös joukkoliikenteen lippujen väliaikaista laskemista, joka toisi myös koronan karkottamia käyttäjiä takaisin joukkoliikenteeseen.

– Toki tämä osuu kovaa myös joukkoliikenteen toimijoihin, sillä valtaosa busseista kulkee dieselillä. Osa toimijoista on korottanut lippujen hintoja, joka on täysin päinvastaista kuin mitä pitäisi olla tekemässä.

Toiveena olisi Suomelan mukaan saada energiaraha käyttöön jo kesällä, mutta viimeistään loppuvuonna. Osa tuesta voitaisiin maksaa myös takautuvasti.

– Tarve sille olisi jo nyt. Mutta tietenkin kun esitetään kokonaan uutta tukimuotoa niin valmistelu vie oman aikansa. Toki toivomme että tämä voitaisiin saada viimeistään vuoden loppuun mennessä tämän hallituskauden aikana voimaan.

Asuinpaikkaan perustuvaan tukeen saattaa liittyä myös perustuslaillisia ongelmia, joiden selvittäminen voi viedä aikaa. Suomelan mukaan vihreät ovat valmiita keskustelemaan muiden puolueiden kanssa tuen yksityiskohdista.

– Haluamme nyt avata keskustelua siitä, mikä se tarkempi malli voisi olla.