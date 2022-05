Ministeri Lintilä: Jos Venäjä katkaisee kaasu­hanat, on tilanteen kestoa mahdotonta arvioida

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan Suomi haluaa irti Venäjän energiasta. Ilmasto-näkökulman lisäksi Suomen energia-asioita joudutaan tarkastella jatkossa myös toisesta näkövinkkelistä.

TUKHOLMA

Keskiviikkona aamupäivällä Tukholmassa järjestettiin korkean tason elinkeino­seminaari vihreästä siirtymästä. Tilaisuus oli osa presidenttiparin valtiovierailua.

Seminaarissa oli kaksi pyöreän pöydän keskustelua, joista ensimmäiseen osallistuivat presidentti Sauli Niinistö ja kuningas Kaarle XVI Kustaa. Toiseen keskusteluun osallistuivat Suomen ja Ruotsin elinkeinoministerit Mika Lintilä (kesk) ja Karl-Petter Thorwaldsson.

IS sai ministeri Lintilän haastatteluun tuoreeltaan seminaarin jälkeen. Lintilä istui ensimmäisessä pöytäkeskustelussa presidentin ja kuninkaan vieressä.

Päällimmäisenä Lintilälle jäi seminaarista mieleen, että yritykset ovat selkeästi erittäin halukkaita löytämään uusia muotoja yhteistyön tekemiseen Pohjanlahden yli.

– Kyllä tämä Nato-prosessi on varmaan omalta osaltaan lähentänyt myös yrityksiä. Tietysti kaikki yritykset kilpailevat omilla markkinoillaan ja keskinäistä kilpailua voi olla, mutta yhteinen iso kuva on selkeästi muodostunut, Lintilä luonnehtii.

Hän kuitenkin myöntää, että nykyinen maailmantilanne tulee hidastamaan vihreän siirtymän tavoitteen toteutumista.

Suomi pyrkii saavuttamaan vihreän siirtymän tavoitteiden mukaisesti hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä ja pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2030 mennessä.

– Vauhdin vähentyminen tulee varmaan tapahtumaan, Lintilä sanoo.

Hän viittaa esimerkiksi siihen, että mikäli Venäjä katkaisee Suomen kaasuhanat, yritykset joutuvat käyttämään vaihtoehtoisia energiamuotoja. Yksi vaihtoehtoinen energiamuoto on monilla yrityksillä polttoöljy.

Tilanne on erikoinen, sillä suunta pitäisi olla ympäristö­ystävällisempään energiaan.

– Onhan se erikoinen tilanne, mutta se on pakon sanelema juttu. Sillä hetkellä kun kaasuhana on kiinni, se on kiinni. Emme voi sanoa, että anna nyt pikkuisen sitä kaasua.

Lintilä huomauttaa, että monen yrityksen ”varajärjestelmä” on nimenomaan polttoaine­perusteinen. Siksi siihen siirtyminen vaihtoehtoisena energiamuotoina voi olla luontevin valinta.

Hän kuitenkin vakuuttaa, että kaikki yritykset tulevat tekemään siirtymän toisiin energiamuotoihin.

Lintilä osallistui paneelin toiseen keskusteluun.

Jos Venäjä katkaisee kaasuhanat, on tilanteen kestoa Lintilän mukaan mahdotonta arvioida.

– Meillä on tällä hetkellä enemmän rahaa energiainvestointeihin ja -tukiin kuin koskaan aiemmin. Toivon mukaan yritykset lähtevät tekemään näitä nopeasti nopeasti.

Varautuminen on silti tärkeää.

Lintilä vakuuttaa, että Suomessa yritykset ovat varautuneet jo verrattain hyvin.

Huoltovarmuuden osalta Suomi on hänen mukaansa hyvässä tilanteessa, Suomi pystyy turvaamaan kotitaloudet, kriittiset alat ja terveydenhuollon. Yrityksillä on omavastuu varautumisesta.

Osa yrityksistä on varautunut paremmin, osa heikommin. Tilanne on kuitenkin parempi verrattuna esimerkiksi Saksaan.

– Saksan asteikolla vaikutus tulee olemaan megalomaaninen, mikäli Venäjä katkaisee kaasuhanat.

Paneelin useissa puheenvuoroissa viitattiin energiamurrokseen. Se tulee Lintilän mukaan tapahtumaan.

– Aiemmin teimme energia-asioita ilmaston näkövinkkelistä. Nyt niitä tehdään ilmaston ja turvallisuuden vinkkelistä. Vihreän siirtymän vauhti ei ole nykyiseen tilanteeseen nähden liian nopea, Lintilä selventää.

Hän painottaa, että venäläisestä energiasta halutaan pois. Siksi tiedossa on pientä vauhdin hiljentymistä.

– Tämä on vähän kuin olisi formuloiden varikolla: siinä menee hetki, mutta sitten lähdetään lujempaa liikkeelle.

Tämä tulee ministerin mukaan koskemaan koko Eurooppaa, kun esimerkiksi investointien hinta tulee nousemaan merkittävästi. Lintilä sanoo, että Suomessa muun muassa teräksen hinta on käytännössä tuplaantunut.

– Tarvitsemme energiavallankumouksen, hän sanoo.