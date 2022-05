Miksi Turkki kääntyi Suomen Nato-hanketta vastaan?

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) oli puhunut Turkin ulkoministerin kanssa neljästi ennen Turkin julkisuuskampanjan käynnistymistä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on ilmoittanut, ettei Turkki tule hyväksymään Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Keskiviikkona tuli julki Turkin vaatimuslista, jossa Turkki muun muassa vaatii, että Erdoganin poliittista vastustajaa Fethullah Güleniä tukeva lobbaustoiminta Suomessa ja Ruotsissa on lopetettava, Kurdistanin työväenpuolue PKK:ta edustavat etsintäkuulutetut henkilöt on palautettava Turkkiin, viralliset kontaktit PKK:n ja sen johdannaisten kanssa on lopetettava ja rahallinen tuki Syyriassa toimiville kurdijoukoille on lopetettava.

– Olen ilman muuta yllättynyt siitä, mitä presidentti Erdogan on viime päivinä linjannut. Kahdenkeskisten keskusteluidemme perusteella hän on suhtautunut jäsenhakemukseemme suopeasti. Jatkamme keskusteluja. Olen optimistinen, tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi tiistaina Tukholmassa.

IS:n tietopyynnöllä saamista tiedoista ilmenee, että ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on tavannut Turkin ulkoministerin Mevlüt Cavusoglun kahdesti ja puhunut puhelimessa Cavusoglun kanssa kahdesti ennen kuin Turkki aloitti julkisuuskampanjan Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä vastaan.

Haavisto tapasi Cavusoglun Ankarassa ensimmäisen kerran jo 8. helmikuuta, eli reilut kaksi viikkoa ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Pian vierailun jälkeen julkaistiin Haaviston haastattelu turkkilaisessa Daily Sabah -lehdessä, jossa Haavisto kertoi, että puheenaiheena ulkoministereiden tapaamisessa oli ollut Naton avoimien ovien politiikka. Haavisto kertoi Suomen luottavan siihen, että Turkki tukee Suomen osallistumista Naton harjoitustoimintaan ja Naton piirissä käytäviin poliittisiin keskusteluihin.

Seuraavan kerran Haavisto oli yhteyksissä Cavusogluun kaksi päivää Venäjän hyökkäyksen jälkeen, 26. helmikuuta. Cavusoglu oli järjestyksessä viides ulkoministeri, jonka kanssa Haavisto tapasi tai puhui puhelimessa Venäjän hyökättyä Ukrainaan. 11. maaliskuuta Haavisto tapasi Cavusoglun Turkissa Antalyassa.

4. huhtikuuta oli presidentin vuoro hakea Turkilta tukea Suomen Nato-pyrkimyksille.

– Myönteinen puhelu Turkin presidentti Erdoganin kanssa. Kiitin presidentti Erdogania hänen ponnisteluistaan rauhan eteen Ukrainassa. Turkki tukee Suomen tavoitteita, Niinistö kertoi Twitterissä.

5. toukokuuta, kun Suomen Nato-hakemuksen jättäminen alkoi vaikuttaa jo täysin selvältä, Haavisto kävi jälleen puhelinkeskustelun Cavusoglun kanssa. Haavisto kertoi Ylen A-studiossa tiistaina, että Cavusoglun viesti puhelussa oli ”hyvin optimistinen ja hyvin myönteinen”.

13. toukokuuta, päivää sen jälkeen kun Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) olivat kertoneet kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä, Erdogan ilmoitti, ettei Turkki suhtaudu Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyyteen myönteisesti.

Perusteluksi Erdogan antoi sen, että ”Pohjoismaat ovat kuin vierastaloja terrorijärjestöille”.

Suomen Nato-pyrkimyksistä on viestitetty pitkin kevättä Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglulle.

Erdoganin jyrähdyksen jälkeen Haavisto puhui jälleen Cavusoglun kanssa puhelimessa, ja seuraavana päivänä Haavisto tapasi Cavusoglun Berliinissä Nato-maiden ulkoministereiden kokouksessa.

Cavusoglu toisti toimittajille maansa presidentin syytöksen, että Ruotsi ja Suomi tukisivat kurdien sissijärjestöjä PKK:ta ja YPG:ta.

Miten on mahdollista, että valtiojohdon lobbauksesta huolimatta Turkin vaatimukset tulevat näin yllättäen?

– Täytyy ajatella se sillä tavalla, että Turkki on yleisellä tasolla viestittänyt, että se tukee Suomen päämääriä, mutta viimeisen kuukauden aikana Suomen ja Ruotsin hakemus oikeasti realisoitui, ei hakemuksia pidetty oikeasti realistisena vielä puolitoista kuukautta sitten. Erdoganin lähipiiri on tehnyt sellaisen johtopäätöksen, että tämä pelikortti pitää käyttää, nämä ovat asioita, jotka ovat pitkään närästäneet ja niitä hän nyt tuo esille, Turkkiin erikoistunut Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta vastaa.

Onko Suomen diplomatia Turkin suhteen epäonnistunut?

– En tiedä, voiko sitä sellaiseksi sanoa, kun ollaan tekemässä toimijan kanssa, jonka ulkopoliittinen muotoilu on hyvin poukkoilevaa. Sellaiseen on vähän vaikeaa varautua. Ainoa asia, jota ehkä olisi kannattanut miettiä, on se, että Turkki on osoittautunut hyvin arvaamattomaksi ja omapäiseksi toimijaksi. Lupauksiin kannattaa suhtautua varauksella.

Voiko Suomen Nato-hanke kaatua Turkin vastustukseen?

– On edelleen aika epätodennäköistä, että kaatuisi, mutta aikaa tähän voi vierähtää. Turkin vaatimukset ovat enemmän Yhdysvaltojen suuntaan. Yhdysvallat ei suostu myymään hävittäjiä. YBG:n rahoittaminen ja aseistaminen Syyriassa on kaikkein isoin asia ja se on Yhdysvaltojen takana. Luulen, että ainakin Syyrian kysymyksestä Yhdysvallat ja Turkki pystyvät neuvottelemaan, sieltä kompromissia varmaan haetaan, jotakin Turkille on annettava.

Onko ihmisten luovuttaminen Turkkiin millään lailla realistinen vaatimus?

– Ei se kyllä tuossa muodossa tule läpi menemään. Puhutaan suurin piirtein 30 henkilöstä, Suomesta on 5–6. Jokaisesta yksilöstä pitää käydä oikeusprosessi hyvin tarkkaan ja tutkia, mitä on mahdollisesti tehnyt, Alaranta sanoo.

Haavisto ei kommentoinut Turkin vaatimuksia IS:lle keskiviikkona.

Haaviston erityisavustajan Jeri Aallon mukaan Turkin ulkoministerin kanssa on käyty koko prosessin ajan ”alustavaa Nato-tiedustelua” ja suhtautuminen on ollut suopeaa.