Vihreään siirtymään keskittyvän korkean tason seminaarin aiheena oli resilienssin parantaminen kumppanuuden ja innovaation avulla. Paikalla oli myös elinkeinoministeri Mika Lintilä.

TUKHOLMA

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa osallistuivat keskiviikkona aamupäivällä korkean tason elinkeinoseminaariin vihreästä siirtymästä.

Seminaarin aiheena oli resilienssin parantaminen kumppanuuden ja innovaation avulla.

Seminaarissa oli kaksi pyöreän pöydän keskustelua, joista ensimmäiseen presidentti ja kuningas osallistuivat. Toiseen keskusteluun osallistuivat Suomen ja Ruotsin elinkeinoministerit Mika Lintilä (kesk) ja Karl-Petter Thorwaldsson.

Ensimmäisen keskustelun aikana salissa oli paikalla myös suomalaisia yritysjohtajia. Puheenvuoronsa pitivät muun muassa Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark ja Koneen toimitusjohtaja Antti Herlin.

Toisessa paneelissa mukana olivat myös Metso Outotecin Pekka Vauramo, St1 Nordicin Henrikki Talvitie, Outokummun Heikki Malinen ja Rauma Marinen Mika Laurilehto.

Presidentti ja kuningas otettiin vastaan iloisesti.

Kun presidentti ja kuningas astuivat saliin, paneelin keskustelijat ja media nousivat seisomaan. Tunnelma oli iloinen.

Keskustelun teema oli selvä, kuten paneelin avauksessa kuultiin: Suomi ja Ruotsi yhdistävät voimansa talouden ja muiden tulevien haasteiden edessä.

Avauspuheenvuoron piti englanniksi presidentti Niinistö, jota koko sali hiljentyi kuuntelemaan. Hänen vieressään istui kuningas Kaarle Kustaa.

– Hänen majesteettinsa eilinen puhe oli hyvin kuvaava. Sitä oli ilo kuunnella, Niinistö aloitti.

Kuningas kuvasi eilisessä puheessaan, että Suomi ja Ruotsi seisovat rinta rinnan. Hänen mukaansa Nato-jäsenyyden hakeminen yhdessä on historiallinen valinta, jonka Ruotsi jakaa rinnakkain veljesmaansa kanssa.

Kuningas kertoi, kuinka valtiovierailu vahvistaa maiden suhteita ja luo pohjaa uudelle, syvemmälle yhteistyölle.

Kuninkaan puhe sai presidentti Niinistön ajattelemaan maiden läheistä yhteistyötä sekä sen historiaa. Niinistö on päässyt näkemään yhteistyön kehitystä sinä aikana, kun hän on ollut itse mukana politiikassa.

– Olemme saaneet havaita, että meillä on perinteitä, Niinistö sanoi.

Presidentti viittasi myös kevään tapahtumiin, eli Ukrainan sotaan. Hänen mukaansa Suomi ja Ruotsi ovat syventäneet jo tänä aikana yhteistyötään hienolla tavalla.

– Olen pohtinut tätä. Täytyy etsiä huolellisesti, mutta silti on vaikeaa löytää samanlaista yhteistyötä mitä meillä ja pohjoismaisilla yrityksillä on, hän sanoi.

Niinistö myös muistutti, että kansakunnan täytyy kansainvälisen yhteistyön ohella suojella omia yrityksiään ja niiden resilienssiä.

Presidentti kiitteli Suomen ja Ruotsin yhteistyötä.

Muissa ensimmäisen paneelikeskustelun puheenvuoroissa teemoina näkyivät ilmastonmuutos, kestävä kehitys, Ukrainan sota ja Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyö.

Muun muassa Nokian Pekka Lundmark huomautti, että edessä on monenlaisia haasteita. Ensin maailma kohtasi pandemian, nyt Euroopassa on sota. Globalisaatio vaikeutuu, kun maailma keskittyy kotoistukseen kansainvälistämisen sijaan. Hinnat kallistuvat.

Hänen mukaansa vaikeuksista huolimatta edessä on myös mahdollisuuksia. Kumppanuus mahdollistaa teknologian kehityksen ja paremman huomisen.

Niinistö kuunteli puheenvuoroa tarkasti ja nyökytteli.

Ensimmäisen paneelikeskustelun päätyttyä kaikki nousivat jälleen seisomaan ja Niinistö ja kuningas poistuivat.

Panelistit ja median edustajat saivat kuitenkin huomata, että kuninkaan jo poistuttua Niinistö pysähtyi keskustelemaan Stora Enson toimitusjohtajan, Annica Breskyn kanssa.

Presidentti oli silminnähden vaikuttunut Breskyn puheenvuorosta.

Breskyn puheenvuoro keskittyi siihen, millainen rooli ruotsalaisilla ja suomalaisilla yrityksillä voi olla muutoksen tekemisessä ja kestävän ja resilientin talouden rakentamisessa erityisesti vihreän siirtymän kontekstissa.

Bresky nosti puheenvuorossaan muun muassa esiin sen, että uusia resursseja ei voida vain heittää pois. Kestävään kehitykseen on tartuttava. Taloudellisia riskejä on pakko ottaa ja rajat ylittävä kommunikaatio on välttämätöntä.

– Yritän pitää mainitsemanne kriteerit mielessäni, Niinistö pysähtyi sanomaan Breskylle. Tämän jälkeen hän poistui kuninkaan mukaan.

Niinistön pysähdys Breskyn luona sai huomiota salissa. Panelistit seurasivat lyhyttä keskustelua kiinnostuneena ja Bresky sai onnitteluja Niinistön poistuttua.