Haavisto ja Halla-aho keskustelivat A-studiossa Turkista – korostivat vuoropuhelun tärkeyttä

Haaviston mukaan on tärkeää kuunnella Turkin huolia. Halla-aho ei pidä todennäköisenä, että Naton yksittäinen jäsenmaa pystyisi estämään Suomen ja Ruotsin sotilasliittoon liittymisen.

Kenties keskeisin kiistakapula Turkin ja Suomen välillä tässä yhteydessä on Suomen Turkille asettama aseidenvientikielto, jonka Suomi asetti vuonna 2019 Turkin hyökättyä Pohjois-Syyriaan.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) vierailivat tiistai-iltana Ylen A-studiossa keskustelemassa Turkin roolista Suomen Nato-prosessissa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on sanonut, ettei Turkki tule puoltamaan Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyyttä.

Presidentti Erdogan sanoi jo aiemmin viime viikolla, ettei hän pidä maiden hakemuksia myönteisenä asiana. Tuolloin hän kuvaili Pohjoismaita terroristien majataloiksi.

Terrorismilla Turkki viittaa kurdien itsehallintoa ajavaan PKK-järjestöön, joka on luokiteltu terroristijärjestöksi myös Suomessa, kuten koko EU:ssa.

Erdogan toisti kantansa maanantaina lehdistötilaisuudessa Ankarassa. Hän syytti jälleen Suomea ja Ruotsia siitä, etteivät maat hänen näkemyksensä mukaan ole selkeästi asettuneet vastustamaan terrorismia.

– Kummallakaan maista ei ole selvää kantaa terrorismia vastaan, sanoi Erdogan Turkin hallintoa lähellä olevan uutissivusto Daily Sabahin mukaan.

Terrorismisyytteet kohdistuvat etenkin Ruotsiin. Suomelta Turkki on vaatinut puolestaan asevientikieltojen purkamista.

Ulkoministeri Haavisto kertoo olleensa kevään aikana tiiviisti yhteydessä Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusogluun. Suhtautuminen Suomen Nato-jäsenyyteen on ollut Haaviston mukaan aiemmin hyvin myönteinen.

– Samoin presidentillä on ollut yhteyksiä presidentti Erdoganiin aikaisemmin, ja ehkä tämä Turkin viimeinen käänne ja ilmoitus on sen takia tullut vähän yllätyksenä.

Haaviston mukaan asiaa ajetaan eteenpäin normaalin diplomatian keinoin, ja ulkoministeriössä ollaan päivittäin yhteydessä Turkin diplomaatteihin ja Nato-suurlähettilääseen.

– Katsotaan, mitkä ovat ne askeleet. Totta kai ollaan vasta sitten Naton jäseniä kun jokainen Naton jäsenmaa sen hyväksyy. Turkki on yksi näistä jäsenmaista.

Haavisto pitää tärkeänä, että Turkin huolia kuunnellaan. Hän korostaa, että Suomi tehnyt moneen otteeseen Turkin kanssa yhteistyötä esimerkiksi rauhanvälityshankkeissa.

– Jos heidän huolensa on esimerkiksi terroristijärjestö PKK, onko sen toiminta kielletty Suomessa, kuuluuko se terroristilistattuihin, niin vastaushan on, että on kielletty, olemme EU:n määräyksiin tässä sitoutuneet.

Halla-aho ei pidä todennäköisenä, että Naton yksittäinen jäsenmaa pystyisi estämään Suomen ja Ruotsin sotilasliittoon liittymisen.

– Turkki on kaikilla tasoilla ennen Suomen jäsenhakemuspäätöksen tekemistä signaloinut sitä, että se ei aio asettaa esteitä Suomen jäsenyydelle. En usko, että Turkissa olisi mitään todellista mielenmuutosta asian suhteen tapahtunut, vaan oma tulkintani on se, että asettamalla Suomen, Naton ja Yhdysvallat hieman hankalaan tilanteeseen, Turkki pyrkii pikemminkin edistämään erilaisia itselleen tärkeitä kysymyksiä.

– Minun neuvoni suomalaisille olisi se, ettei meidän pitäisi niin helposti kiipeillä seinille aina kun jossain hiukan rasahtaa. Pitää ymmärtää se, että jäsenmaat tekevät omista tarpeistaan käsin politiikkaa. Aivan kuin ministeri (Haavisto) sanoi, kannattaa varmasti keskustella turkkilaisten ja kaikkien muidenkin osapuolten kanssa ja pyrkiä ottamaan selville, mistä kenkä puristaa, Halla-aho lisää.

Haaviston mukaan niin kauan kuin perusteet vientikiellolle ovat olemassa, ei niiden purkamiseen ole syytä.

– Perusteet varmasti katsotaan jokaisen tapauksen kohdalla erikseen, myöskin sen loppukäytön suhteen. Silloin kun menee konfliktialueelle jotakin suomalaista asemateriaalia, se on mielestäni riittävä peruste kieltoihin.

Halla-aho korostaa, että asevientipäätöksiin liittyy aina myös tapauskohtaista harkintaa.