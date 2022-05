Ruotsin ja Suomen sinetöity Nato-matka kiteytyy kuningas Kaarle XVI Kustaan ikiaikaiseen lauseeseen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tänään ja huomenna valtiovierailulla Ruotsissa.

Ruotsi ja Suomi sinetöivät yhteisen Nato-matkansa alun väkevästi presidenttiparin valtiovierailun ensimmäisenä päivänä.

Maailmalle lähtevä viesti oli vahva. Suomi ja Ruotsi ovat niin tiukassa käsikoukussa kuin kaksi itsenäistä valtiota ylipäätään voivat olla.

Sauli Niinistö ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson suuntaavat valtiovierailun päätyttyä huomenna käsikynkässä Yhdysvaltoihin tapaamaan presidentti Joe Bidenia.

Kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia toivottivat presidentti Niinistön ja rouva Jenni Haukion tervetulleiksi valtiovierailulle Ruotsiin.

Ruotsin valtiovierailua isännöi kuningas Kaarle XVI Kustaa, joka pitkän valtakautensa ehtoopuolella hyvästelee muiden ruotsalaisten tapaan yli 200 vuotta kestäneen puolueettomuuspolitiikan. Tosin Ruotsi on Suomen tapaan ollut jo pitkään Naton läheinen kumppani.

Kun Kaarle XVI Kustaan valtakausi alkoi 15. syyskuuta 1973, valitsi hän motokseen För Sverige – i tiden. Ruotsin hyväksi ajan hengessä.

Se kuvaa hyvin myös sitä, miksi Ruotsin ja Suomen ulkoministerit allekirjoittivat eilen historiallisen kirjeen halusta liittyä Natoon. Maiden Nato-lähettiläät toimittavat ne huomenna yhdessä Brysseliin puolustusliiton päämajaan.

Tillsammans.

För Sverige och Finland.

I tiden.

Ajan henki oli valtiovierailulla läsnä kaikkialla. Historialliset askeleet otetaan Venäjän julman hyökkäyssodan varjossa. Sauli Niinistö kuvasi valtiopäivien vanhassa toisen kamarin huoneessa syyn koruttomasti.

Hyökkäys teki selväksi, että Venäjä on ”valmis käyttämään jälleen kerran aseellista voimaa lähialueillaan tavoitteidensa saavuttamiseksi.”

– Maailmanhistoriassa on aikoja, jolloin on paljon viisaampaa toimia, kuin epäröidä. Toimintaan liittyy joitain riskejä – näin on aina. Mutta toimimatta jättämisen riskit ovat huomattavasti suuremmat, Niinistö sanoi.

Lainaus oli ote Yhdysvaltain presidentti Harry S. Trumanin puheesta kongressille maaliskuussa 1948. Truman puhui Yhdysvaltojen roolista Euroopan turvallisuuden ja vapauden tukemisessa. Ajatus Natosta oli jo syntynyt.

Presidentti Niinistö puhui Ruotsin valtiopäivillä.

Niinistö kuvasi Ruotsin ja Suomen jakavan saman turvallisuusympäristön ja niiden turvallisuuspolitiikan linjan olleen pitkään yhteneväinen.

– Pidän suuressa arvossa sitä, että liikumme edelleen, tässäkin tärkeässä päätöksessä käsi kädessä, Niinistö alleviivasi.

Presidentti toisti saman viestin päivän aikana lukuisia kertoja ja niin teki myös pääministeri Andersson. Iltapäivän lehdistötilaisuudessa Andersson jopa aloitti sanomalle, että on asian jo monesti todennut.

Kun Nato 1949 perustettiin Tanska, Norja ja Islanti liittyivät siihen. Andersson on aiemmin korostanut, ettei Ruotsin ollut mahdollista liittyä Suomen vuoksi. Turvallisuuspoliittinen tilanne oli silloin sen kaltainen. Nyt askel on otettava.

Sauli Niinistö herätti Ruotsissa suurta arvostusta niin Tukholman kaduilla kuin valtiopäivillä. Kadulla vierailusta kysymään tullut ravintoloitsija kuvasi Niinistöä hyväksi johtajaksi.

– Hänellä on sydän paikallaan. Pärjää Putinin kanssa. Putin on aivan järjiltään. Nyt yhdistämme voimamme ja menemme Natoon. Yhdessä, hän sanoi.

Valtiopäivillä Niinistö sai vajaan minuutin mittaiset kuuluvat aplodit ennen ja jälkeen puheensa. Ruotsidemokraattien Jimmy Åkesson kiitti Niinistöä inspiroivasta ja tärkeästä puheesta. Keskustan Kerstin Lundgren oli vaikuttunut siitä, että Niinistö oli turvallisuuspoliittisesti ratkaisevana historiallisena päivänä valtiopäivällä puhumassa edustajille.

– Se alleviivaa Ruotsin ja Suomen erityislaatuista sidettä, Lundgren sanoi.

Mutta aivan ilman piikkejä valtiopäiviltä ei ulos selvitty. Ne tosin osuivat kohti kuningas Kaarle XVI Kustaata.

Vasemmistoliiton Håkan Svenneling ei jättänyt käyttämättä mahdollisuutta ajaa puolueensa halua päästä eroon monarkiasta ja alleviivasi kansan valitseman valtion päämiehen merkitystä.

– Haluan kehua presidenttiä siitä, että olette minulle ja monille ruotsalaisille näyttänyt selvästi, kuinka tärkeä rooli kansan valitsemalla johtajalla voi olla maalleen keskellä turvallisuuspoliittisesti epävakaata ajassa. Olette ollut suuri johtaja Suomen kansalle. Kiitos panoksestanne siihen, Svenneling sanoi.

Niinistö ei näyttänyt kovin riemastuneelta. Hän myös mutisi jotakin kuulumattomiin jäänyttä vieressään istuvalle valtiopäivien puheenjohtajalle Anders Norlénille.

Monet Ruotsin valtiopäivien edustajat kiittelivät Niinistön puhetta.

Päivän juhlallisuuksia, päättäväisyyttä ja yhtenäisyyttä varjostivat myös Turkin täräytykset siitä, ettei se ole Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä hyväksymässä. Niinistö oli optimistinen, että asia järjestyy. Andersson sanoi Ruotsin olevan kaikella tavalla valmis keskusteluihin Turkin kanssa.

Perjantaina asia noussee esille Yhdysvalloissa presidentti Bidenin tapaamisessa.

Ruotsalaisia kiinnostivat Niinistön puhelu Putinille, jossa Venäjän presidentti oli ottanut tilanteen coolisti. Yhtä usein Niinistö selitti Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin sanoneen hänelle puhelimessa aiemmin, ettei hänellä ole mitään Nato-jäsenyyttä vastaan ja nyt sitten on selvitettävä asiaa.

Päivä oli myös täynnä lainauksia suomalaisilta suurmiehiltä. Valtiopäivien puhemies Norlén oli ihastunut J.L. Runebergiin ja ammensi tämän Maamme-runon ruotsinkielisistä sanoista alleviivatakseen ruotsalaisten ja suomalaisten samanlaista mielenmaisemaa.

– Kun hän kuvaa, kuinka suomalaiset rakastavat koskiensa melua ja purojensa hyppyjä, pimeän metsän synkkää kahinaa ja tähtikirkkaassa yössä kesävaloa, me ruotsalaiset tunnistamme siitä itsemme.

Hymyn perusteella kuningas tunnisti ainakin itsensä sanoista.

Annetaan Norlénin käyttämien Runebergin sanojen kiteyttää, miksi Suomi ja Ruotsi ovat nyt matkalla Natoon.

– Meidän muinainen maamme, tulevaisuutemme maamme. Ole vapaa, iloinen ja turvallinen, Norlén siteerasi ruotsinnoksen sanoja.

Ja vielä ne sanat, jotka saivat valtiopäiväedustajien suut hymyyn, kun Norlén kiirehti sanomaan, että seuraavaksi luvassa on lounasta.

– Ja sitten menemme yhdessä eteenpäin, Niinistö tokaisi.

Juuri niin Suomen ja Ruotsin Nato-juna puksuttaa nyt eteenpäin. Raiteille voi tulla esteitä, mutta katse on pidettävä maalissa.

Suomi ja Ruotsi tulevat matkan päätteeksi Naton jäseneksi. Kaikki muu olisi Naton avoimien ovien politiikalle suuri nöyryytys, eikä siihenkään ole nyt varaa.