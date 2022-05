Ulkoministeri Pekka Haavisto kertoo, että Suomen Nato-hakemuskirje allekirjoitetaan tiistaina.

Suomen Nato-hakemuskirje allekirjoitetaan tiistaina, kertoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).

Haaviston mukaan Nato-suurlähettiläs käy jättämässä sen mahdollisesti keskiviikkona yhdessä Ruotsin kanssa. Haavisto luonnehti eduskunnan Nato-äänestyksen tulosta poikkeuksellisen vahvaksi. Hän ei itse odottanut, että se olisi näin selvä.

IS:n tietojen mukaan Ruotsi on allekirjoittanut hakemuksensa jo aiemmin tiistaina. Suomen on määrä allekirjoittaa omansa illan kuluessa. Presidentti Sauli Niinistö on ollut päivän aikana Ruotsissa valtiovierailulla ja tavannut maan poliittista johtoa.

Eduskunta äänesti Nato-hakemuksen lähettämisestä tiistaina kello 15.30. Murskaava enemmistö (188 kansanedustajaa ) kallistui kannattamaan hakemuksen lähettämistä.

Vastaan äänestivät Veronika Honkasalo (vas), Katja Hänninen (vas), Anna Kontula (vas), Merja Kyllönen (vas), Markus Mustajärvi (vas), Mika Niikko (ps), Ano Turtiainen (vkk) ja Johannes Yrttiaho (vas).

Poissa äänestyksestä oli kolme kansanedustajaa. Poissa olivat Hannakaisa Heikkinen (kesk), Suna Kymäläinen (sd) ja Matti Semi (vas).