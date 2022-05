Ruotsin parlamentaarikot utelivat presidentiltä Venäjästä – Niinistö myönsi: Tämä asia yllätti puhelussa Putinin kanssa

Presidentti Sauli Niinistö myöntää, että hänen on vaikeaa nähdä itseään saman pöydän äärellä Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Ruotsin valtiopäivillä pitämänsä puheen jälkeen presidentti Sauli Niinistö sai vastailla ruotsalaisten parlamentaarikkojen kysymyksiin ajankohtaisesta turvallisuustilanteesta, Venäjästä ja Natosta.

Niinistöltä kysyttiin heti aluksi Suomen suhteista Kremliin tulevaisuudessa.

Presidentti kertoi vastauksensa aluksi keskustelleensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa viime lauantaina ja kertoneensa tälle Suomen aikeista hakea Naton jäsenyyttä.

Puhelussa Niinistö kertoo yllättyneensä etenkin yhdestä asiasta. Putin vaikutti asiaa käsiteltäessä hyvin viileältä, ”cool”.

– Olin odottanut jotain muuta. Pitää tietenkin kysyä, mitä se sitten tarkoittaa, jos venäläinen on viileä. Kun kyse on turvallisuudesta, on oltava hyvin varovainen, Niinistö sanoi.

Niinistö kommentoi Putinin rauhallisuutta lauantain puhelussa jo viime sunnuntaina.

– Puhelun sävy oli ehkä yllättäväkin, se oli varsin rauhallinen ja oikeastaan toteava. Kun minä totesin, että me olemme jo päättäneet jo hallituksen kanssa, niin vastaus oli suunnilleen se, mitä saattoi odottaakin. Se oli toteava. Putin totesi, että hänestä se on virhe, ei teitä mikään ole uhannut, Niinistö sanoi sunnuntaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Suomen ja Venäjän tulevaisuuden suhteista Niinistö totesi, että arkipäiväiset asiat on hoidettava.

– Kuten meriliikenne Suomenlahdella. Se on ahdas, ja liikennettä on paljon. Sekä öljytankkereita. Olemme tähän asti kyenneet tekemään hyvää yhteistyötä. Sen jatko täytyy varmistaa.

Niinistö kuitenkin myönsi, että suhteet Venäjän kanssa ovat muuttuneet.

– On hieman vaikeaa nähdä itseään saman pöydän äärellä Putinin kanssa.