Sauli Niinistö Ruotsissa: ”Nämä tekijät yhdessä paljastivat perinteisen asemoitumisemme kestämättömyyden”

Presidentti Sauli Niinistö kertoo olevansa varma, että tilanne Turkin kanssa ratkaistaan rakentavien keskustelujen avulla

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuvaili tänään tiistaina Ruotsin valtiopäivillä, että Ruotsi ja Suomi ovat ottamassa historiallisia askeleita yhdessä.

– Otamme nämä historialliset askeleet julman sodan varjossa.

– Ilmoitamme pian virallisesti Brysselissä halukkuudestamme aloittaa jäsenyyskeskustelut Naton kanssa, Niinistö totesi Ruotsin valtiopäivillä tänään pitämässään puheessa.

Niinistö ja rouva Jenni Haukio ovat parhaillaan kaksipäiväisellä valtiovierailulla Tukholmassa.

Suomi ja Ruotsi ovat kertoneet hakevansa Natoon yhdessä.

Niinistön mukaan maiden Nato-jäsenyys vahvistaisi ”vastuunsa kantavaa, vahvaa ja vakaata pohjolaa” Naton pohjoisella laidalla.

Hän myös lainasi myös Yhdysvaltain presidentti Harry S. Trumanin puhetta kongressille maaliskuussa 1948. Truman puhui kongressille Yhdysvaltojen roolista Euroopan turvallisuuden ja vapauden tukemisessa.

– Maailmanhistoriassa on aikoja, jolloin on paljon viisaampaa toimia, kuin epäröidä. Toimintaan liittyy joitain riskejä – näin on aina. Mutta toimimatta jättämisen riskit ovat huomattavasti suuremmat.

Niinistö kuvaili, että kuukausien intensiivinen työ on nyt johtanut yhteneväisiin päätöksiin.

– Ruotsin ja Suomen valtionjohdot ovat nyt molemmat arvioineet toimimatta jättämisen riskit suuremmiksi kuin toiminnan.

Niinistön mukaan Venäjän joulukuussa esittämät vaatimukset Naton laajenemisen pysäyttämisestä pakottivat maat uudelleenarvioimaan turvallisuuspolitiikkaamme.

Suurhyökkäys Ukrainaan taas teki selväksi, että Venäjä on valmis käyttämään aseellista voimaa lähialueillaan tavoitteidensa saavuttamiseksi.

– Nämä tekijät yhdessä paljastivat perinteisen asemoitumisemme kestämättömyyden.

Hänen mukaansa ennen Venäjän hyökkäystä suuren sodan käyminen 2020-luvun Euroopassa tuntui lähes mahdottomalta ajatukselta.

– Samalla rikkoutui luottamuksemme perinteisiin tapoihin varmistaa turvallisuutemme ja hoitaa suhteitamme Venäjään. Vanhat toimintatapamme eivät enää vastaa uutta tilannetta.

Suomi haluaa hänen mukaansa kuitenkin jatkossakin hoitaa rajanaapurinsa kanssa käytännön kysymykset asiallisesti.

– Turvallisuus ei ole nollasummapeliä. Rajan yli Venäjälle katsoo sama suomalainen kuin ennenkin.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kertoi jälleen maanantai-iltana, ettei Turkki tule puoltamaan Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyyttä.

Niinistön viesti ruotsalaisille poliitikoille oli, että asiaan löytyy lopulta ratkaisu.

– Olemme nyt heti saaneet yhteisen haasteen. Turkin lausumat ovat viime päivinä hyvin nopeasti muuttuneet ja koventuneet. Olen kuitenkin varma, että ratkaisemme tilanteen rakentavien keskustelujen avulla, Niinistö sanoi.